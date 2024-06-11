Создан уникальный Linux-ноутбук на процессоре – «убийце» Intel и AMD

Под маркой Tuxedo анонсирован ноутбук под управлением Linux, пока не имеющий аналогов во всем мире. Это первый мобильный ПК с ARM-процессором Qualcomm X Elite, который не уступает по производительности современным решениям Intel и AMD. Сроков релиза у него нет – все будет зависеть от расторопности разработчиков Linux и от того, как скоро в ядре появится полноценная поддержка нового процессора.

Он такой один

Компания Tuxedo, специализирующаяся на выпуске ноутбуков под управлением Linux, анонсировала новую модель, в которой не нашлось места ни Intel Core, ни AMD Ryzen с архитектурой х86. Это первый в мире Linux-ноутбук на базе нового процессора Snapdragon X Elite компании Qualcomm, который был создан в пику Apple с ее чипами М-серии и, как и они, основывается на более современной архитектуре ARM.

ARM-процессоры лучше решений на х86 по многим ключевым параметрам. Они потребляют ощутимо меньше энергии, гораздо меньше греются, но при этом вполне могут тягаться с ними в производительности.

Премьера процессора Snapdragon X Elite состоялась ранее в 2024 г., но, как сообщал CNews, доступная в Сети информация о его производительности может быть преувеличена – Qualcomm поймали на обмане, но официально ее вина в фальсификации результатов тестирования данного CPU пока не доказана.

Tuxedo Прототип ноутбука

Тем не менее, на процессор уже обратили внимание крупнейшие производители ноутбуков под управлением Windows. Первой была корпорация Microsoft – в мае 2024 г. CNews писал, что она выпустила новые устройства серии Surface на X Elite, полностью проигнорировав существование в этом мире новейших процессоров AMD и Intel. Ее примеру последовали Acer, Asus, HP, Lenovo, Samsung и несколько других производителей ноутбуков.

По мнению гендиректора компании ARM (разработчик одноименной архитектуры) Рене Хааса (Rene Haas), ARM-процессоры имеют все шансы захватить половину рынка настольных процессоров, где сейчас правят AMD и Intel, в течение ближайших пяти лет. Некоторые OEM-производители ноутбуков полагают, что это случится еще раньше – не более чем через три года.

У всего есть причина

Новинка компании Tuxedo не просто так является пока единственным в мире ноутбуком с чипом X Elite и предустановленным Linux. Дело в том, что в Linux пока нет полноценной поддержки этого CPU – разработчики трудятся над решением этой проблемы, но процесс далек от завершения. На момент выпуска материала было готово несколько патчей, внедряющих в ядро Linux поддержку лишь самых базовых функций нового процессора Qualcomm.

Kandinsky Fusion Brain Ai Linux оказался не готов к появлению столь перспективного ARM-процессора

Предварительное название нового ноутбука – Drako, но оно, вероятно, изменится к моменту полноценного анонса и релиза. Сроки начала поставок новинки Tuxedo напрямую зависят от разработчиков Linux, точнее, от того, как быстро они научат ядро полноценной и стабильной работе на новом ARM-процессоре.

Софт отстает от харда

К моменту выхода материала ядро Linux было обновлено до версии 6.9, датированной 12 мая 2024 г. По данным Qualcomm, в этом ядре уже есть часть кода, необходимого для работы ее нового процессора. Недостающие компоненты ядра могут появиться в сборке 6.10 и 6.11, то есть в ближайшие полгода, пишет Tuxedo на своем сайте.

У самой Tuxedo готов прототип ноутбука, и уже известны его аппаратные спецификации. У нее получился очень компактный, но при этом производительный ноутбук с 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и высокоскоростным SSD с интерфейсом M.2 и поддержкой PCIE4 NMVe.

Tuxedo TDP у процессора всего 20 Вт, так что охлаждение тут явно взято с запасом

Корпус ноутбука выполнен из алюминия, а в его крышку встроен IPS-экран с диагональю 14 дюймов и современным соотношением сторон 16:10. Дисплей поддерживает разрешение 2560х1600 пикселей (2,5К+ или Quad HD+), охватывает 100% цветового пространства sRGB и имеет яркость 400 нит.

В ноутбуке Tuxedo используется Qualcomm Snapdragon X Elite в модификации с 12 вычислительными ядрами и TDP на уровне 20 Вт, то есть перегреть этот чип будет непросто. Известно также о поддержке суперсовременного интерфейса USВ 4 и о батарее на 50 Втч.

При этом весить мобильный ПК, с учетом металлического корпуса, будет в пределах 1,36 кг. К нему также можно будет подключать внешние мониторы – для этого на корпус выведен отдельный полноразмерный HDMI-интерфейс.

С модификацией Linux разработчики тоже определились. По умолчанию это будет их фирменный дистрибутив под названием Tuxedo OS – представляющий собой глубоко кастомизированный Linux Ubuntu. В качестве графической среды задействована популярная KDE Plasma.