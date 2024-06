Монополии Intel и AMD конец. Есть новый сильный игрок, который в два счета захватит больше половины рынка процессоров

Через пять лет ARM-процессоры могут занять более 50% рынка процессоров для ПК и ноутбуков. Сейчас здесь бал правят Intel и AMD со своими решениями на архитектуре х86, но практика показала, что ARM-чипы превосходят их по всем ключевым параметрам. Помощь в свержении Intel и AMD с Олимпа окажут Microsoft и Qualcomm.

Пора что-то менять

К 2029 г. процессоры на архитектуре ARM могут занять более 50% рынка чипов для десктопов и мобильных ПК. Как пишет Tom’s Hardware, такой прогноз озвучил лично генеральный директор британского холдинга ARM Holdings Рене Хаас (Rene Haas).

ARM – это архитектура, являющаяся прямым конкурентом классической х86, которую эксплуатируют компании AMD и Intel – нынешние короли рынка десктопных процессоров для компьютеров под управлением Windows. ARM-решения в этой сфере пока не прижились, и даже в Windows 11 крайне мало поддерживаемых процессоров с такой архитектурой, но огромный шаг в этом направлении уже сделан. В мае 2024 г., как сообщал CNews, корпорация Microsoft и целый перечень крупнейших вендоров ПК в мире (Acer, Asus, HP, Lenovo, Samsung и пр.) выпустили серию ноутбуков с ARM-процессорами Qualcomm Snapdragon X Elite. Модификации с х86-чипами Intel или AMD для этих моделей не предусмотрены.

Все более чем очевидно

Преимущества ARM-решений над процессорами с архитектурой х86 в числе первых наглядно продемонстрировала компания Apple. В июне 2020 г. она публично отказалась от использования чипов Intel в своих десктопах и ноутбуках и в ноябре того же года выпустила первые модели на собственных ARM-процессорах. Они оказались более производительными, энергоэффективными и «холодными» в сравнении с аналогичными по спецификациям решениями Intel.

FreePik Рынок десктопных процессоров изменится. Вопрос лишь в том, как скоро

Далее, существует основанная бывшим президентом Intel компания Ampere, которая разрабатывает серверные процессоры и тоже делает ставку на ARM. Она регулярно выпускает новинки, во многом превосходящие Intel Xeon и AMD Epyc.

Еще одним наглядным примером является тот факт, что ни один из современных планшетов и смартфонов не выпускается на базе процессоров х86. Почти в каждом из них стоит ARM-чип, и лишь некоторые модели поставляются с процессорами на базе архитектуры RISC-V, тоже очень перспективной.

Успех неизбежен?

В успешное выполнение задачи по частичному избавлению мирового рынка ПК от х86-процессоров верит и компания Qualcomm, пишет Tom’s Hardware. Ее генеральный директор Криштиано Амон (Cristiano Amon) полностью согласен с прогнозами Рене Хааса из ARM Holdings.

Более того, существует еще более оптимистичное мнение по поводу будущего ARM-процессоров в сегменте настольных и мобильных ПК. Амон подчеркнул, что некоторые OEM-производители компьютеров ставят на рост их доли до 60%. По их предположению, это случится даже не в ближайшие пять лет, а максимум через три года.

Нашлись несогласные

Следует напомнить, что в стане настольных операционных систем отлично работает с ARM пока исключительно macOS. Apple сделала переход с х86 на ARM максимально удобным для пользователей благодаря эмулятору Rosetta 2, позволявшему запускать программы для компьютеров на процессорах Intel на новых ПК Mac с ARM-чипами. За счет этого разработчики ПО выиграли время и могли не спеша переносить свои продукты на новую архитектуру, а пользователи получили возможность работать в привычном ПО после перехода с Intel Core на Apple M.

С Windows ситуация в корне иная. Никаких эмуляторов х86 под нее не существует, а разработчики в массе своей пока не торопятся внедрять в свой софт поддержку ARM. Такие случаи есть, но они пока носят единичный характер.

Также важно отметить, что достойного уровня поддержка ARM появилась только в Windows 10 – более ранние системы не работают с этой архитектурой и не будут, поскольку их поддержка давно прекращена. Исключение составляет, разве что, мертворожденная Windows RT – система, основанная на Windows 8 и изначально рассчитанная для работы с ARM-чипами. Но в настоящее время этот проект, появившийся в начале предыдущего десятилетия, заброшен – система оказалась «сырой», и своего пользователя она не нашла.

Эксперты портала Tom’s Hardware в корне не согласны с тезисами, озвученными главой ARM. По их мнению, заявление Хааса «настолько дико, насколько это возможно» (Haas' statement is as wild as it gets). Они подтверждают, что за последние несколько лет при поддержке Microsoft и Qualcomm архитектура ARM ощутимо внедрилась в рынок ПК, но до разрушения монополии х86, а вместе с ней Intel и AMD, которые «держат» этот рынок на протяжении последних 40 лет, еще очень далеко.

По оценке экспертов Tom’s Hardware, 50% рынка процессоров для компьютеров и ноутбуков – цель, достичь которой будет весьма непросто даже к 2029 г. По их мнению, совместные усилия ARM, Microsoft, Qualcomm и других компаний вовсе не гарантируют, что пользователи массово ринутся в магазины за ПК с процессорами ARM внутри.

«Если мы чему и научились, так это тому, что сейчас люди пользуются своими компьютерами дольше, чем когда-либо, что все сильнее и сильнее увеличивает среднее время обновления ПК», – утверждают в Tom’s Hardware. Тем не менее они не отрицают, что ARM-процессорам, в целом, по силам потеснить чипы Intel и AMD.