Испугались конкретно. AMD и Intel объединяются против ARM и RISC-V. На помощь позвали создателя Linux

AMD и Intel, два непримиримых конкурента на рынке х86-процессоров, объединились против общего врага в лице разрастающейся экосистемы процессоров с более современными и перспективными архитектурами RISC-V и ARM. Они создали консультативную группу по вопросам развития х86, к которой уже присоединились различные сторонние эксперты, включая Линуса Торвальдса – создателя Linux.

Враг моего врага – мой друг

Компании Intel и AMD, единственные по-настоящему весомые игроки на рынке процессоров с архитектурой х86, объединились. Они создали консультативную группу, в рамках которой будут заниматься вопросами развития архитектуры х86, пишет Tom’s Hardware.

Объединение в данном случае, судя по всему, носит вынужденный характер. Архитектура х86 в последние годы все активнее сдает позиции и уступает более современной ARM, процессоры с которой объективно производительнее, энергоэффективнее и холоднее. Это наглядно доказали Apple и тот факт, что именно ARM-чипы стоят во всех современных смартфонах, а х86-процессоры там не прижились.

ARM-архитектура настолько хороша, что чипы на ее основе начали выдавливать AMD и Intel из привычных им «сред обитания» – с рынков серверных, настольных и ноутбучных процессоров. В сегменте серверов уже давно существует компания Ampere, основанная, к слову, бывшим президентом Intel. Она выпускает чипы, которые опережают по многим параметрам и Intel Xeon, и AMD Epyc. Компания Qualcomm со своей стороны начала заваливать рынок ARM-процессорами для ноутбуков, и все крупнейшие производители ПК уже выпустили несколько моделей на их основе.

FreePik Возможно, теперь процессоры на х86 начнут развиваться быстрее, нежели все эти годы

Также у х86 есть еще один потенциально очень опасный враг, который как раз находится на подъеме – новейшая открытая архитектура RISC-V, на которую все чаще обращают свое внимание чип-мейкеры.

Linux и Unreal в помощь

По-видимому, сложившееся на рынке процессоров незавидное для AMD и Intel положение дел вынудило их зарыть топор войны и начать совместными усилиями справляться с новыми вызовами рынка. Приведет ли это к появлению действительно конкурентоспособных процессоров, которым не нужен гигантский кулер, чтобы работать на полную мощность и не троттлить, покажет время, а пока что компании заручились поддержкой весьма серьезных игроков.

В число участников консультативной группы вошел Тим Суинни (Tim Sweeney), без которого мир, вероятнее всего, не увидел целую серию шедевров видеоигровой индустрии, включая Unreal и Deus Ex. Это основатель игровой студии Epic Games, а также один из разработчиков самого известного в мире игрового движка Unreal Engine.

Не менее значимым участником группы стал лично Линус Торвальдс (Linus Torvalds). Без него у Windows, вполне возможно, в современном мире было бы намного меньше заменителей, потому что Торвальдс – это создатель Linux.

Главное – все сделать вовремя

Как сказано в заявлении на официальном сайте AMD, ключевая задача новой группы заключается в упрощении разработки ПО для х86-систем и обеспечении совместимости между платформами. Также участники консультативной группы обещали больше прислушиваться к разработчикам и учитывать их пожелания.

Делается все это исключительно с целью поддержания архитектуры х86 на плаву. К моменту выхода материала в ассортименте ни у AMD, ни у Intel не было ни одного серийно выпускаемого процессора на ARM или RISC-V.

А пока Intel и AMD только начинают совместную работу, производители ARM-процессоров наращивают усилия по захвату рынка персональных компьютеров. При сохранении нынешних темпов уже к 2029 г. около 40% ноутбуков будут работать именно на чипах с архитектурой ARM, пишет Tom’s Hardware.

Китай не поможет?

Помимо AMD и Intel процессоры с архитектурой х86 выпускает и китайская компания Zhaoxin, созданная в 2013 г. при участии властей Шанхая (КНР). Пока неизвестно, пригласят ли ее в участники новой консультативной группы, потому что США и Китай находятся в затянувшейся торговой войне, длящейся с 2018 г.

Но шанс на то, что Zhaoxin все же войдет в состав группы, есть, поскольку шанхайские власти – не единственные, кто стоит за ней. Существует также компания Via, которая в конце XX и самом начале XXI века тоже выпускала процессоры на х86, и в настоящее время она тоже является лицензиатом этой архитектуры. Это тайваньская компания, а с Тайванем у США конфликта нет – более того, именно Тайвань на мощностях местной компании TSMC выпускает чипы для всех основных ИТ-компаний Америки – Nvidia, Qualcomm, Apple и AMD. Даже Intel входит в число клиентов TSMC ввиду отсутствия у нее самой современного производства полупроводников.

Представители Intel и AMD сообщили Tom’s Hardware что не видят препятствий к вступлению Via в их группу. Сама Via к моменту выхода материала не комментировала этот вопрос.