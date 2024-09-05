Ноутбуки на Intel и AMD больше не нужны. Настала эра сверхдешевых мобильных ПК на ARM-чипах

Qualcomm выпустила новые ARM-процессоры для ноутбуков на Windows. Теперь такие мобильные ПК будут стоить намного дешевле Apple MacBook и даже смогут составить конкуренцию недорогим решениям на чипах Intel и AMD. Нынешние ноутбуки на процессорах Qualcomm стоят около $1000 и больше, а новый CPU позволит сбить их цену приблизительно до $700.

Действительно достойная альтернатива

Компания Qualcomm выпустила серию новых ARM-процессоров Snapdragon X Plus, рассчитанных на использование в ноутбуках. Это менее производительные решения по сравнению с появившимися ранее в 2024 г. X Plus и тем более X Elite, но при этом они еще и более дешевые, что позволит радикально снизить итоговую цену мобильных ПК на их основе.

По задумке Qualcomm, ноутбуки на новых X Plus на старте продаж будут стоить в диапазоне $700-$900 (62,2-80 тыс. руб. по курсу ЦБ на 5 сентября 2024 г.).

Основным конкурентом новых недорогих ноутбуков на процессорах Qualcomm будет Apple MacBook Air. Это самый доступный ноутбук Apple, но его минимальная цена составляет $1099 (97,7 тыс. руб.) в США за версию с всего лишь 8 ГБ унифицированной памяти и 256-гигабайтным SSD, что по меркам конца 2024 г. уже очень мало. Процессор во всех конфигурациях MacBook Air имеет 8 вычислительных ядер.

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Также грядущие ноутбуки с легкостью составят конкуренцию моделям на процессорах AMD и Intel, причем Intel – в особенности. CPU этих компаний основаны на архитектуре х86, за счет чего мало что могут противопоставить современным ARM-решениям в плане энергоэффективности и «прохладности». Intel это касается в первую очередь – компания застряла на техпроцессе 10 нм и пытается выжать из него последние соки, тогда как AMD уже перешла на 5 нм и готовится к полному освоению 4 нм. Тем тоньше техпроцесс, тем, в числе прочего, выше производительность CPU на ватт потребляемой энергии.

В чем подвох

Главным отличием нового X Plus, который доступен в двух модификациях, является наличие 8 вычислительных ядер против 10 ядер в ранее выпущенном X Plus и тем более 12 ядер во флагманском X Elite. Также у него ровно 30 МБ кэш-памяти против 42 МБ в старших процессорах.

По данным Qualcomm, новый процессор вдвое слабее старших моделей в плане производительности графической подсистемы, что отразится на возможностях ноутбука в играх и тяжелых редакторах. При этом производительность основного вычислительного блока лишь на 20% ниже топового X Elite и находится на уровне 10-ядерного X Plus, пишет портал GizmoChina.

Но если судить по суммарной производительности, то отставание от старших CPU значительное. Младшая модификация 8-ядерного X Plus имеет пиковую частоту 3,4 ГГц и выдает 1,7 TFLOPS, а более продвинутая – 2,1 TFLOPS при частоте до 4 ГГц. Тем временем частота X Elite достигает 4,3 ГГц, а производительность – 4,6 TFLOPS в самой мощной модификации. 10-ядерный X Plus выдает до 3,8 TFLOPS и разгоняется до 4 ГГц.

Очень много возможностей

Новые чипы Qualcomm X Plus могут существенно расширить функциональные возможности ноутбуков если не в играх, то в работе – уж точно. Для примера, встроенная видеоподсистема пусть и не может сравниться с GPU-модулем в X Elite по части производительности, но все еще вполне справляется с выводом изображения на три внешних монитора одновременно.

Также в новых чипах есть развитый нейромодуль с производительностью 45 TOPS. Он необходим для работы искусственного интеллекта.

Ждать вообще не потребуется

Первоначально Qualcomm хотела показать бюджетные X Plus в самом начале 2025 г., но по неизвестным причинам решила перенести их премьеру на четыре месяца назад. Не исключено, что это связано с недавним дебютом новых чипов AMD Ryzen 9000 и Intel Lunar Lake.

До нового года решили не ждать и производители ноутбуков. Первые модели на базе новых CPU Snapdragon X Plus поступят в продажу до конца текущей недели, и некоторые из них даже попадут в обозначенный Qualcomm ценовой диапазон.

В числе первых мобильных ПК, построенных на 8-ядерном X Plus, оказались Dell Inspiron 14 и Asus Zenbook S15. В минимальной комплектации они стоят $899 (около 80 тыс. руб.). Отметим, что Dell и Asus сбежали из России, и теперь их продукция завозится по параллельному импорту.

Пока единственная проблема ноутбуков на ARM-чипах под управлением Windows – это поддержка приложений. Еще далеко не все разработчики встроили в свой софт поддержку новой аппаратной платформы, а штатные инструменты Microsoft, позволяющие запускать программы на ARM-процессорах без их поддержки, работают не всегда корректно, судя по отзывам пользователей.

Также уже существуют Linux-ноутбуки на новых ARM-процессорах Qualcomm. Один из них, как сообщал CNews, вышел в июне 2024 г. – его выпустила компания Tuxedo, известный производитель Linux-ноутбуков.