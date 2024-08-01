Выходцы из Intel создают уникальный процессор с 512 ядрами, который выжмет максимум из Linux. Самой Intel такое и не снилось

Ampere ведет разработку процессора AmpereOne Aurora на архитектуре ARM. Аналогов во всем мире у него нет – ни один производитель пока не делает чипы с таким количеством ядер. 512 – это максимально поддерживаемое количество ядер в Linux, хотя раньше было лишь 192. Усовершенствование внедрили благодаря Ampere – ранее Linux не мог «переварить» и сотню ядер.

Intel не догонит

Компания Ampere анонсировала разработку нового процессора AmpereOne Aurora, первого в мире чипа с 512 ядрами. Это будет серверное решение, основанное на архитектуре ARM – процессоры на ее базе почти во всех задачах показывают себя лучше, нежели решения на архитектуре х86, на которую делают ставку Intel и AMD.

Что важно, без Intel, вероятно, не было бы и компании Ampere. Она существует с 2017 г., а ее основателем является бывшая президент Intel Рене Джеймс (Renee James). Она покинула Intel в 2015 г. в результате реструктуризации и перетасовок в топ-менеджменте.

К 1 августа 2024 г. точные сроки релиза 512-ядерного чипа Ampere известны не были, но работа над ним, по заверениям компании, уже ведется. Предшествовать ему, по всей видимости, будут еще два чипа компании – в IV квартале 2024 г. (1 октября – 31 декабря) должен выйти AmpereOne M с 12 каналами памяти, внутри которого могут находиться до 192 ядер. Фактически, не один процессор, а полноценная линейка чипов – премьера AmpereOne M состоялась в мае 2023 г., и 192 – это количество ядер во флагмане линейки. Предыдущее поколение чипов компании, вышедшее в мае 2021 г., носит название Ampere Altra Max, и там предельное число ядер – 128.

Ampere За семь лет Ampere не только догнала Intel и AMD , но и научилась делать процессоры лучше, чем они

Также, как сообщал CNews, Ampere работает над процессором AmpereOne MX, в топовой конфигурации которого будет уже 256 ядер. Сроки его появления компания не называет. Ранние утечки указывают на его появление в 2025 г.

512 – это максимальное количество ядер, поддерживаемое Linux. Раньше эта ОС не умела корректно работать даже со 192 ядрами – соответствующий патч был разработан в конце 2023 г. с подачи Ampere.

Lego из процессоров

Существует высокая степень вероятности, что AmpereOne Aurora будет выпускаться по самому современному на начало августа 2024 г. техпроцессу 3 нм. На это указывает тот факт, что именно эта норма заявлена для чипов семейства AmpereOne MX. Своих заводов у Ampere нет, поэтому она, скорее всего, отдаст заказ на выпуск AmpereOne Aurora тайваньскому контрактному производителю микросхем TSMC, в полной мере освоившему производство по 3-нанометровой топологии.

Также есть факторы, указывающие на то, что AmpereOne Aurora окажется большим процессором, соединенным из процессоров поменьше, то есть из так называемых чиплетов. Эту технологию эксплуатирует AMD, но еще чаще ее можно встретить в китайских процессорах. CNews писал, что серверное чиплетное решение есть у компании Loongson, и количество ядер в нем измеряется десятками.

Мини-процессоры в составе большого CPU взаимодействуют между собой при помощи специальной соединительной шины – интерконнекта. У Loongson существует свое решение для этого, и Ampere тоже упомянула о такой шине в своем анонсе чипа AmpereOne Aurora.

Что уже известно

AmpereOne Aurora, согласно имеющейся в открытом доступе информации, будет базироваться на 64-битных ARM-ядрах. Версию архитектуры Ampere пока не раскрывает, но ныне доступные клиентам компании чипы эксплуатируют ARM v8.6+.

Ampere не преминула сравнить новый AmpereOne Aurora с нынешними AmpereOne, в которых намного меньше ядер. По утверждению компании, новый чип окажется втрое более производительным, но пока неясно, насколько больше энергии для работы ему потребуется.

Чип с самого начала заявлен как ИИ-ориентированный. В нем будет не только нейромодуль для искусственного интеллекта, но и поддержка сверхбыстрой памяти HBM. В совокупности это делает его пригодным для использования в процессе обучения нейросетей.

По всей видимости, Ampere удалось не только добиться значительного роста производительности AmpereOne Aurora, но сделать его относительно «холодным». Компания специально сделала акцент на том, что с задачей по отведению от него тепла справится даже обычная система воздушного охлаждения, то есть владельцам серверов и тем более дата-центров не потребуется приобретать жидкостную систему охлаждения.

Чем ответят конкуренты

AMD и Intel – основные игроки мирового рынка серверных процессоров, и именно их пытается подвинуть Ampere. Подвижки уже есть – крупные вендоры начали не только смотреть в сторону ее процессоров, но и использовать их в своих серверах.

По информации Ampere, топовый вариант AmpereOne M с 192 ядрами и индексом A192-32X оценен в $5555, не уступает по производительности вдвое более дорогим 128-ядерным AMD Epyc и обходит их по энергоэффективности. 256-ядерная новинка Ampere, ожидаемая в 2025 г., будет конкурировать с планируемыми к релизу в этом же году 192-ядерными AMD Epyc и 288-ядерными Intel Xeon. Что Intel и AMD смогут противопоставить 512-ядерному чипу Ampere, будет зависеть от того, когда он будет анонсирован и когда станет доступен производителям серверов.