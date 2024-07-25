Выдающаяся заявка на успех. Китай создал суверенный процессор на уникальной архитектуре с десятками ядер, «способный уничтожить Intel Xeon»

Loongson завершила разработку процессора 3C6000 на уникальной китайской архитектуре LoongArch. Если верить авторам чипа, он способен положить на обе лопатки процессоры Intel Xeon поколения Ice Lake, таит в себе более 16 вычислительных ядер и может собираться в «суперпроцессор» с 64 ядрами. До начала продаж – считанные месяцы.

Производительность, не зависящая от США

Китайская компания Loongson провела пресс-конференцию, в ходе которой заявила о завершении разработки нового процессора 3C6000, пишет портал WCCFTech. Это чип, построенный на уникальной китайской архитектуре LoongArch, разработка которой ведется с начала XXI века.

3C6000 представляет собой серверное решение на базе 16 ядер LA664 и, по заверениям Loongson, поддерживает 32 потока инструкций (по два потока на ядро), обеспечивая на 65-95% возросшую производительность в бенчмарке SPEC CPU 2017 в зависимости от выполняемых задач на фоне предшествующей модели 3C5000. В тесте UnixBench в одноядерном режиме прирост 33-процентный, в многоядерном – 100-процентный.

WCCFTech пишет, что Loongson способен тягаться с процессором Intel Xeon Silver 4314 и обойти его по производительности. Этот чип Intel тоже имеет 16 ядер – он относится к поколению Ice Lake и производится по пока что самому современному для Intel техпроцессу – 10 нанометров.

Loongson Loongson 3C6000

Эта информация основана на утекшей в Сеть фотографии с пресс-конференции Loongson. На ней запечатлен слайд со сравнением производительности чипов в различных бенчмарках, и на нем чипы Intel упоминаются явным образом. Из-за низкого разрешения изображения разобрать приведенные на слайде значения результатов замеров не представляется возможным.

Также 3C6000, как утверждают разработчики, способен побороть более производительный Intel Xeon Gold 6338, но не в базовой конфигурации. Для этого ему потребуется трансформация.

Конструктор из китайских процессоров

Сам по себе 3C6000 – это классический отдельный процессор на своей подложке и со своими контактами. Но у Loongson также есть решение под названием 3D6000, которое, судя по всему, или уже вышло из стадии разработки, или вот-вот выйдет.

3D6000 – это процессор-чиплет, под теплораспределительной крышкой которого находятся два 3C6000, соединенные специальным интерфейсом – интерконнектом Dragonchain. Именно 3D6000 может обойти Xeon Silver 4314, так как они оба 32-ядерные и 64-поточные.

Но на 3D6000 Loongson не остановилась и создала 64-ядерный и 128-поточный процессор 3E6000. Логика конструктива здесь прежняя – это два 3D6000 и четыре 3С6000. На презентации Loongson не стала сравнивать 3E6000 с имеющимися в арсенале Intel чипами.

Как бы то ни было, если Loongson приводит объективную информацию о производительности своих новых CPU, то ее отставание от Intel сократилось всего до трех лет. Использованные в сравнении процессоры Xeon Ice Lake, пишет WCCFTech, увидели свет в 2021 г. В этом же году Loongson, существующая с начала XXI века, приступила к активной разработке процессоров. Для сравнения, Intel основана в 1968 г.

Быстрее, чем наступит новый год

Loongson намерена отправить 3C6000 в производство в самом ближайшем будущем, буквально в считанные недели, максимум месяцы. Известно, что продажи нового чипа в Китае начнутся в IV квартале 2024 г., то есть в период с 1 октября по 31 декабря.

Будут ли эти процессоры поставляться в Россию – вопрос, пока не имеющий официального ответа. С одной стороны, в конце 2022 г. власти КНР строжайше запретили экспортировать любую продукцию Loongson в Россию и в принципе за пределы границ Китая, признав ее стратегически важной для страны.

С другой стороны, практика показала, что запрет хоть и действует, но строжайшим в итоге не является. В 2023 г. чипы Loongson, хотя и не самые передовые, успешно пересекли российскую границу.

Процессоры Loongson 3D6000 и 3E6000 выйдут позже своего «младшего брата». У них точной даты начала производства и продажи пока нет – Loongson намерена выпустить их в течение 2025 г.

Также пока нет данных, под какой техпроцесс рассчитаны новые чипы Loongson, и где они будут выпускаться. Наиболее вероятным является сотрудничество Loongson с крупнейшим в Китае контрактным вендором микросхем – компанией SMIC. За последние два года она успешно освоила 14-нанометровый техпроцесс и добралась до 5 нм. Самым современным в мире к 25 июля 2024 г. являлся техпроцесс 3 нм – его освоил тайваньский контрактный производитель TSMC.