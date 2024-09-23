Intel осталось недолго? Заклятый конкурент решил купить ее с потрохами

Qualcomm сообщила о желании купить Intel целиком, со всеми ее нынешними активами. Intel – главный в мире производитель х86-процессоров, а Qualcomm сделала ставку на ARM-чипы и выбилась в лидеры этой отрасли. Теперь она делает процессоры еще и для ноутбуков, чем теснит Intel еще сильнее.

Свобода Intel под угрозой

Корпорация Intel, пока еще крупнейший в мире производитель процессоров с архитектурой х86 (63,5% в III квартале 2024 г. – Statista.com), может стать собственностью компании Qualcomm – одного из крупнейших разработчиков ARM-процессоров. Она уже сделала соответствующее предложение Intel, о чем сообщили издание Wall Street Journal и агентство Bloomberg.

Intel находится в крайне затруднительном финансовом положении с чистым убытком в $1,6 млрд, что является для нее почти рекордом, к тому же она заявила о готовности уволить около 20 тыс. человек. Ее акции дешевеют на протяжении нескольких месяцев, ее доля рынка х86-процессоров падает из-за натиска AMD, и она уже почти четыре года не может встать с колен. Более того, есть вероятность, что она начнет распродавать свои активы.

Intel Нынешнее руководство Intel не в состоянии вернуть компании былое величие. Может, получится у нового владельца

Qualcomm вносит свою лепту в расшатывание основания под Intel. Она выпустила целую серию процессоров для ноутбуков, сначала для дорогих, а потом и для мобильных ПК из среднего ценового сегмента. Эти чипы, как и все другие решения Qualcomm, эксплуатируют архитектуру ARM, которая регулярно доказывает свое превосходство над х86 по части производительности CPU и их энергопотребления. Конечно, бывают исключения, но они лишь подтверждают правило. Первые ноутбуки на ARM-процессорах Qualcomm уже поступили в продажу – большинство с предустановленной Windows, но есть и несколько моделей с Linux.

Пока ничего не решено

К моменту выхода материала Qualcomm ограничилась лишь предложением Intel по приобретению всех ее активов. Intel пока не ответила ни согласием, ни отказом, и нет данных, сели ли стороны за стол переговоров.

Но если Intel все же даст свое согласие, Qualcomm придется выплатить за нее немалую сумму. С одной стороны, акции Intel подешевели на 40% за последний год, с другой, она по-прежнему имеет немалый вес в компьютерной среде, а ее рыночная капитализация на 23 сентября 2024 г. составляла $93 млрд.

Впрочем, более успешная на нынешнем этапе Qualcomm стоит дороже Intel. За год ее акции подросли в цене на 55%, а рыночная капитализация достигла $169 млрд.

Ранее Qualcomm проявляла интерес к покупке не всей Intel, а лишь некоторых ее активов. Что побудило руководство компании задуматься об «оптовой» покупке, к моменту выхода материала известно не было.

Чего добивается Qualcomm

В отличие от Intel, Qualcomm никогда не управляла заводами по производству микросхем – всю ее продукцию на протяжении многих лет выпускают фабрики тайваньской TSMC. Производство чипов – это весьма дорогостоящий бизнес, которого большинство разработчиков микросхем избегают. Поэтому, по всей видимости, Qualcomm больше интересуют активы Intel именно по проектированию микросхемы, а также ее обширный опыт в программном обеспечении для ПК и ее каналы продаж, сообщил Bloomberg Патрик Литтл (Patrick Little), бывший топ-менеджер Qualcomm, который сейчас является генеральным директором SiFive, стартапа из Кремниевой долины, по разработке микропроцессоров.

Что скажут регуляторы

Покупка Intel – это гигантская сделка, не менее крупная, чем несостоявшийся переход ARM под крыло Nvidia. Bloomberg пишет, что абсолютно любая попытка купить Intel, скорее всего, столкнется с жестким антимонопольным контролем и будет тщательно проверяться по соображениям национальной безопасности, поскольку ее проектные и производственные операции важны для интересов обороны США и общей конкурентоспособности этой страны в полупроводниковой отрасли.

К моменту выхода материала регуляторы не комментировали возможную смену владельца Intel, но, поскольку эта сделка будет иметь глобальные последствия, то оценивать ее будут регуляторы из разных стран. Как пишет Seeking Alpha, на помощь Китая в этом вопросе, вероятнее всего, можно будет не рассчитывать.

Издание пишет, что КНР может заблокировать сделку из политических причин – США уже много лет ведет с ней торговую войну и пытается уничтожить ее ИТ-инфраструктуру. А тут уже американских ИТ-гигант откровенно тонет, что может быть на руку Поднебесной.

Китай ранее уже препятствовал сделкам, в которых фигурировала Intel. Например, в 2023 г. он не позволил ей купить израильского контрактного производителя чипов Tower Semiconductor.

Также проблемы могут учинить и европейские регуляторы. По мнению экспертов Seeking Alpha, они могут увидеть в сделке с Qualcomm потенциальную монополию – после перехода Intel под контроль Qualcomm объединенная компания потенциально может занять более 60% мирового рынка CPU для настольных ПК и смартфонов.