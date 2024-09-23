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Sifive

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.09.2024 Intel осталось недолго? Заклятый конкурент решил купить ее с потрохами 1
25.10.2023 Будущее RISC-V под угрозой. Ключевой разработчик процессоров без предупреждения уволил десятки инженеров 1
23.03.2023 Intel больше года не может купить желанного чипмейкера из-за тихого саботажа Китая 1
22.02.2023 «Базальт СПО» анонсировала экспериментальную сборку ОС Simply Linux для архитектуры RISC-V 1
30.01.2023 Intel закрыла программу поддержки RISC-V. Всем примкнувшим к ней разработчикам рекомендовано уйти к конкурентам 1
22.10.2021 Intel провалила попытку купить разработчика процессоров с конкурирующей архитектурой 1
02.09.2021 Ветераны Intel и AMD создали самый мощный в мире серверный «процессор-конструктор» 1
25.08.2021 Выпущен первый универсальный процессор более чем с 1000 ядер 1
11.06.2021 Intel покупает разработчика процессоров с конкурирующей архитектурой 1
08.04.2019 «Базальт СПО» обеспечила поддержку архитектуры RISС-V в репозитории «Сизиф» 1
04.10.2018 Главный производитель чипов переходит на 5 нм и уводит разработку в облака 1
24.12.2015 Впервые в истории создан фотонный процессор, готовый к запуску в серию 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Sifive и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12749 10
Western Digital Corporation - WDC 587 6
Nvidia Corp 3918 5
Qualcomm Technologies 1963 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1085 4
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 507 4
Samsung Electronics 10967 3
AMD - Advanced Micro Devices 4606 3
IFS - Industrial and Financial Systems 76 2
Tower Semiconductor - Newport Beach - Jazz Semiconductor 24 2
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Broadcom Inc - Avago Technologies 590 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 927 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 878 2
GlobalFoundries - GF 103 2
Novafora - Transmeta 196 1
TI - National Semiconductor 124 1
Intel Israel 3 1
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 65 1
onsemi - ON Semiconductor 11 1
BSC-CNS - Barcelona Supercomputing Cente - Centro Nacional de Supercomputación - Барселонский суперкомпьютерный центр 7 1
Varton - CloudBEAR - КЛАУДБЕАР 17 1
Cadence Design Systems - cādence 71 1
Oracle - Sun Microsystems - Montalvo Systems 2 1
Cisco Systems 5329 1
Amazon Inc - Amazon.com 3236 1
Apple Inc 13032 1
HP Inc. 5864 1
Synopsys - Синопсис 47 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1259 1
MediaTek - Ralink 590 1
Nvidia - Mellanox Technologies 97 1
Syntacore 28 1
Ampere Computing 61 1
AMD Xilinx 100 1
Seiko Epson Corporation 908 1
Semtech 18 1
Spark Capital 19 2
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 2
SoftBank Group 282 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1677 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
Возрождение - Коммерческий банк 352 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13519 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 267 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 590 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22304 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8646 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8521 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4713 3
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6394 1
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FreePik 1768 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 137 2
QEMU 67 2
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 133 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon Glacier Deep Archive - Amazon Glacier Backup 48 1
Amazon Web Services - AWS Graviton 8 1
Intel Tofino 3 1
Cerebras - WSE - Wafer Scale Engine 6 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1025 1
Microsoft Windows 16741 1
Microsoft Azure 1507 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 563 1
Microsoft Teams - MS Teams 658 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 45 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1433 1
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 241 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 181 1
Mozilla Firefox - браузер 1936 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 277 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 863 1
Linux GNU - Gentoo 47 1
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Mozilla Thunderbird - почтовая программа 225 1
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