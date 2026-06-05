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Трамплин Электроникс Трамплин Холдинг
Трамплин Электроникс — дочерняя компания Трамплин Холдинг, специализирующаяся на разработке микроэлектроники, включая серверные процессоры на базе китайской архитектуры LoongArch. Компания участвует в создании импортонезависимых программно-аппаратных решений для российского рынка, в том числе в сотрудничестве с ключевыми отечественными разработчиками ПО. Основной продукт — процессор «Иртыш», представленный в версиях C616 и C632, использует 32 ядра на архитектуре Loongson и позиционируется как основа для доверенных вычислительных платформ.
В 2025 году холдинг предоставил дочерней компании заем в размере 1,3 млрд рублей на развитие процессора «Иртыш».
Ключевые клиенты и партнёры:
- НТЦ ИТ РОСА — разработчик операционной системы «РОСА Хром». Совместно адаптируют ОС под архитектуру LoongArch.
- АО «Р7» — разработчик корпоративного ПО, включая офисные приложения. Планирует портирование решений на платформу «Иртыш».
- «Базальт СПО» — производитель ОС «Альт». Договорились о запуске своих операционных систем на процессорах «Иртыш».
- «Хи-Квадрат» — разработчик платформы Xsquare для бизнес-приложений. Сотрудничает в части адаптации ПО.
- «Аскон» — разработчик САПР КОМПАС-3D. Совместно создают инженерный программно-аппаратный комплекс (ПАК) на базе «Иртыша».
Компания формирует экосистему вокруг процессора «Иртыш», привлекая разработчиков системного и прикладного ПО для портирования решений на архитектуру LoongArch.
Основные продукты:
- Процессор «Иртыш C616» — серверный чип на базе архитектуры LoongArch, разработанный совместно с китайской компанией Loongson.
- Процессор «Иртыш C632» — 32-ядерная версия, способная запускать ресурсоёмкие приложения, включая игры (например, «Ведьмак 3» на ~30 кадрах/с).
- Программно-аппаратные комплексы (ПАКи) — совместные решения с «Аскон» и другими партнёрами для промышленного и инженерного сектора.
Ключевые технологии:
- Архитектура LoongArch — независимая от x86 и ARM китайская RISC-архитектура, разработанная Loongson Technology.
- Поддержка российских операционных систем: «РОСА Хром», «Альт».
- Адаптация прикладного ПО (САПР, офисные системы, бизнес-платформы) под новую аппаратную платформу.
Российские конкуренты:
- МЦСТ (процессоры «Эльбрус»)
- Байкал Электроникс (процессоры Baikal-M, Baikal-S)
- НИИ «Квант» (проекты на базе RISC-V)
- АО «Ангстрем» (микроэлектроника, в т.ч. на базе ARM)
- АО «Росэлектроника» (госкорпорация, объединяющая ряд чипмейкеров)
- ООО «Ситроникс» (входит в «Росэлектронику»)
- ЗАО «НПЦ «ЭЛВИС» (процессоры «Миландр»)
- ООО «Компоненты и технологии» (разработка на базе RISC-V)
- ООО «НПП «Салют» (встраиваемые решения)
- ООО «НПЦ «Алмаз» (специализированные процессоры)
Зарубежные аналоги:
- Loongson Technology (Китай) — разработчик архитектуры LoongArch, на которой основан «Иртыш».
- Phytium Technology (Китай) — производитель процессоров на архитектуре ARM для госсектора.
- Hygon (Китай) — производитель x86-совместимых процессоров (на базе лицензии AMD).
- SiFive (США) — разработчик коммерческих решений на базе RISC-V.
- Ampere Computing (США) — производитель серверных процессоров на ARM.
Цитата
«ОС „РОСА Хром“ стала второй доверенной системой, на которой работает „Иртыш“. Наличие нескольких ОС — необходимое условие для создания ПАКов и функционирования прикладного ПО у заказчиков. Появление „РОСА Хром“ на LoongArch дало старт созданию экосистемы системных и прикладных решений, которые есть у наших партнеров в портфеле на базе этой архитектуры». — Василий Воробушков, директор по стратегии развития «Трамплин Электроникс», CNews
Бизнес‑профиль подготовлен в апреле 2026 года.
СОБЫТИЯ
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Трамплин Электроникс и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1677 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8674 1
|Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 172 1
|Транснефть 333 1
|Трамплин ГК 3 1
|Корсаков Анатолий 16 6
|Богданов Максим 40 2
|Крупник Михаил 3 1
|Евдокимов Андрей 95 1
|Клоков Александр 7 1
|Воробушков Василий 4 1
|Карпицкий Олег 84 1
|Трандин Сергей 114 1
|Ващенков Константин 21 1
|Капустин Святослав 6 1
|Tom’s Hardware 583 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2326 1
|VideoCardz 43 1
|ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 8 1
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