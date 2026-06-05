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Трамплин Электроникс Трамплин Холдинг

Трамплин Электроникс - Трамплин Холдинг

Трамплин Электроникс — дочерняя компания Трамплин Холдинг, специализирующаяся на разработке микроэлектроники, включая серверные процессоры на базе китайской архитектуры LoongArch. Компания участвует в создании импортонезависимых программно-аппаратных решений для российского рынка, в том числе в сотрудничестве с ключевыми отечественными разработчиками ПО. Основной продукт — процессор «Иртыш», представленный в версиях C616 и C632, использует 32 ядра на архитектуре Loongson и позиционируется как основа для доверенных вычислительных платформ.

В 2025 году холдинг предоставил дочерней компании заем в размере 1,3 млрд рублей на развитие процессора «Иртыш».

Ключевые клиенты и партнёры:

  1. НТЦ ИТ РОСА — разработчик операционной системы «РОСА Хром». Совместно адаптируют ОС под архитектуру LoongArch.
  2. АО «Р7» — разработчик корпоративного ПО, включая офисные приложения. Планирует портирование решений на платформу «Иртыш».
  3. «Базальт СПО» — производитель ОС «Альт». Договорились о запуске своих операционных систем на процессорах «Иртыш».
  4. «Хи-Квадрат» — разработчик платформы Xsquare для бизнес-приложений. Сотрудничает в части адаптации ПО.
  5. «Аскон» — разработчик САПР КОМПАС-3D. Совместно создают инженерный программно-аппаратный комплекс (ПАК) на базе «Иртыша».

Компания формирует экосистему вокруг процессора «Иртыш», привлекая разработчиков системного и прикладного ПО для портирования решений на архитектуру LoongArch.

 

Основные продукты:

  • Процессор «Иртыш C616»серверный чип на базе архитектуры LoongArch, разработанный совместно с китайской компанией Loongson.
  • Процессор «Иртыш C632» — 32-ядерная версия, способная запускать ресурсоёмкие приложения, включая игры (например, «Ведьмак 3» на ~30 кадрах/с).
  • Программно-аппаратные комплексы (ПАКи) — совместные решения с «Аскон» и другими партнёрами для промышленного и инженерного сектора.

Ключевые технологии:

 

Российские конкуренты:

  1. МЦСТ (процессоры «Эльбрус»)
  2. Байкал Электроникс (процессоры Baikal-M, Baikal-S)
  3. НИИ «Квант» (проекты на базе RISC-V)
  4. АО «Ангстрем» (микроэлектроника, в т.ч. на базе ARM)
  5. АО «Росэлектроника» (госкорпорация, объединяющая ряд чипмейкеров)
  6. ООО «Ситроникс» (входит в «Росэлектронику»)
  7. ЗАО «НПЦ «ЭЛВИС» (процессоры «Миландр»)
  8. ООО «Компоненты и технологии» (разработка на базе RISC-V)
  9. ООО «НПП «Салют» (встраиваемые решения)
  10. ООО «НПЦ «Алмаз» (специализированные процессоры)

Зарубежные аналоги:

  1. Loongson Technology (Китай) — разработчик архитектуры LoongArch, на которой основан «Иртыш».
  2. Phytium Technology (Китай) — производитель процессоров на архитектуре ARM для госсектора.
  3. Hygon (Китай) — производитель x86-совместимых процессоров (на базе лицензии AMD).
  4. SiFive (США) — разработчик коммерческих решений на базе RISC-V.
  5. Ampere Computing (США) — производитель серверных процессоров на ARM.

 

Цитата

«ОС „РОСА Хром“ стала второй доверенной системой, на которой работает „Иртыш“. Наличие нескольких ОС — необходимое условие для создания ПАКов и функционирования прикладного ПО у заказчиков. Появление „РОСА Хром“ на LoongArch дало старт созданию экосистемы системных и прикладных решений, которые есть у наших партнеров в портфеле на базе этой архитектуры». — Василий Воробушков, директор по стратегии развития «Трамплин Электроникс», CNews

Бизнес‑профиль подготовлен в апреле 2026 года.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.06.2026 Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее 1
29.05.2026 Более 300 тыс. устройств в промышленном секторе работает на ОС «Альт» от «Базальт СПО» 1
19.05.2026 Власти: Новые российские процессоры могут стать угрозой нацбезопасности 2
28.04.2026 На российском чипе «Иртыш» запустили «Ведьмака 3» с приличной скоростью. Внутри него китайская архитектура 1
23.04.2026 Россияне вкладывают миллиард в создание процессора на китайской архитектуре 3
20.04.2026 Процессор «Иртыш» будет работать на ОС «РОСА Хром» 1
17.04.2026 «Хи-Квадрат» и «Трамплин Электроникс» договорились о сотрудничестве 1
06.04.2026 Операционные системы «Альт» заработают на процессорах «Иртыш» 1
19.01.2026 На закупку российских GPU-серверов на процессорах Intel направили сотни миллионов из бюджета 1
09.12.2025 Компания «Трамплин Электроникс» представила серверный процессор «Иртыш C616» 1
13.11.2025 Россияне создают таинственный процессор на китайских ядрах 6
13.11.2025 В России появится ПАК на новом отечественном процессоре 1
11.11.2025 «Аскон» и «Трамплин Электроникс» выпустят инженерный ПАК на отечественном процессоре 1

Публикаций - 14, упоминаний - 22

Трамплин Электроникс и организации, системы, технологии, персоны:

Loongson Technology 79 7
Intel Corporation 12749 5
Норси-Транс - НТ 137 5
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 468 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 878 3
AMD - Advanced Micro Devices 4606 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 409 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 477 2
Broadcom - VMware 2586 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3411 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 748 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2898 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 303 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1259 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1085 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 429 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 201 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1073 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 102 1
Qtech - Кьютэк 196 1
Supermicro 131 1
ХИ-квадрат 23 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 199 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1677 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8674 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 172 1
Транснефть 333 1
Трамплин ГК 3 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3772 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5444 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13519 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 473 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32972 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22304 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15769 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63687 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27898 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24919 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8521 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21298 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12624 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10175 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60588 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8646 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13649 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2013 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 590 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4478 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4713 2
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Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 79 10
Трамплин Электроникс - Иртыш - серия процессоров 9 5
Intel x86 - архитектура процессора 2129 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 653 3
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 259 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1025 2
Linux OS 11348 2
Microsoft Windows 16741 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 186 2
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1316 1
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AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 166 1
НКТ - Р7-Офис 528 1
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