Трамплин Электроникс - Трамплин Холдинг

Трамплин Электроникс — дочерняя компания Трамплин Холдинг, специализирующаяся на разработке микроэлектроники, включая серверные процессоры на базе китайской архитектуры LoongArch. Компания участвует в создании импортонезависимых программно-аппаратных решений для российского рынка, в том числе в сотрудничестве с ключевыми отечественными разработчиками ПО. Основной продукт — процессор «Иртыш», представленный в версиях C616 и C632, использует 32 ядра на архитектуре Loongson и позиционируется как основа для доверенных вычислительных платформ.

В 2025 году холдинг предоставил дочерней компании заем в размере 1,3 млрд рублей на развитие процессора «Иртыш».

Ключевые клиенты и партнёры:

Компания формирует экосистему вокруг процессора «Иртыш», привлекая разработчиков системного и прикладного ПО для портирования решений на архитектуру LoongArch.

Основные продукты:

Процессор «Иртыш C616» — серверный чип на базе архитектуры LoongArch, разработанный совместно с китайской компанией Loongson.

— серверный чип на базе архитектуры LoongArch, разработанный совместно с китайской компанией Loongson. Процессор «Иртыш C632» — 32-ядерная версия, способная запускать ресурсоёмкие приложения, включая игры (например, «Ведьмак 3» на ~30 кадрах/с).

— 32-ядерная версия, способная запускать ресурсоёмкие приложения, включая игры (например, «Ведьмак 3» на ~30 кадрах/с). Программно-аппаратные комплексы (ПАКи) — совместные решения с «Аскон» и другими партнёрами для промышленного и инженерного сектора.

Ключевые технологии:

Российские конкуренты:

МЦСТ (процессоры «Эльбрус») Байкал Электроникс (процессоры Baikal-M, Baikal-S) НИИ «Квант» (проекты на базе RISC-V) АО «Ангстрем» (микроэлектроника, в т.ч. на базе ARM) АО «Росэлектроника» (госкорпорация, объединяющая ряд чипмейкеров) ООО «Ситроникс» (входит в «Росэлектронику») ЗАО «НПЦ «ЭЛВИС» (процессоры «Миландр») ООО «Компоненты и технологии» (разработка на базе RISC-V) ООО «НПП «Салют» (встраиваемые решения) ООО «НПЦ «Алмаз» (специализированные процессоры)

Зарубежные аналоги:

Loongson Technology (Китай) — разработчик архитектуры LoongArch, на которой основан «Иртыш». Phytium Technology (Китай) — производитель процессоров на архитектуре ARM для госсектора. Hygon (Китай) — производитель x86-совместимых процессоров (на базе лицензии AMD). SiFive (США) — разработчик коммерческих решений на базе RISC-V. Ampere Computing (США) — производитель серверных процессоров на ARM.

Цитата

«ОС „РОСА Хром“ стала второй доверенной системой, на которой работает „Иртыш“. Наличие нескольких ОС — необходимое условие для создания ПАКов и функционирования прикладного ПО у заказчиков. Появление „РОСА Хром“ на LoongArch дало старт созданию экосистемы системных и прикладных решений, которые есть у наших партнеров в портфеле на базе этой архитектуры». — Василий Воробушков, директор по стратегии развития «Трамплин Электроникс», CNews

Бизнес‑профиль подготовлен в апреле 2026 года.