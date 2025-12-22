Разделы

США Колорадо Боулдер

США - Колорадо - Боулдер

СОБЫТИЯ


22.12.2025 Служба точного времени NIST сбоила и раздавала в интернет ошибочные данные 3
25.07.2022 Что общего между квантовой информацией и снежинками? 1
17.08.2021 Как работают атомные часы и можно ли поставить их дома 1
02.06.2021 Оптические антенны превращают любое тепло в энергию — подзарядиться можно даже от горячей плиты 1
03.10.2019 Occipital купила стартап в сфере 3D-моделирования с российскими корнями GeoCV 1
06.10.2018 Ученые обеспокоены возможным скорым изменением магнитных полюсов 1
24.05.2016 Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются 1
24.12.2015 Впервые в истории создан фотонный процессор, готовый к запуску в серию 1
30.06.2015 Microsoft продаст часть бизнеса Bing, около 1,3 тыс. сотрудников покинут компанию 1
28.01.2015 Oracle расширит штат специалистов по облачным технологиям 1
20.09.2013 Мощные аккумуляторы наконец-то пойдут в серию 1
05.07.2013 С МКС управляли наземным роботом 1
28.06.2013 Млечный Путь больше, чем считали ученые 1
19.02.2013 Кометная пыль посеяла жизнь на Европе? 1
09.10.2012 Нобелевка 2012: как управлять частицами в квантовом мире? 1
21.08.2012 Найден новый "виновник" кислотных дождей 1
21.06.2012 Создан настольный рентгеновский лазер 1
14.03.2012 Олимпиаде 2012 угрожает солнечная буря 1
01.11.2011 Летчик, бомбивший Ирак, станет первым космопилотом 1
25.07.2011 13 новых городов стали трёхмерными в Google Maps 1
30.03.2011 Инкубатор стартапов TechStars получил $8 млн инвестиций 1
13.12.2010 Построена компьютерная модель образования колец Сатурна 1
10.12.2010 Столкновения с протопланетами озолотили Землю 1
28.07.2010 Испытана новая система навигации при стыковках в космосе 1
11.06.2010 Создан чёрный лазер 1
24.10.2008 Надатмосферная астрономия: в строй вступает Sophia 1
16.10.2008 Создан нешумящий усилитель 1
16.07.2008 Juniper Networks арендует серверное пространство в дата-центре IBM 1
21.05.2008 Марс оказался холоднее, чем предполагалось 1
04.03.2008 Лунные затмения позволяют оценить изменения климата Земли 1
22.02.2008 Созданы самые точные оптические атомные часы 1
30.11.2007 "Гнилые" звезды: последний шанс космологии 1
30.11.2007 Предложена модель пустотелых звезд 1
26.11.2007 Предложен новый сценарий зарождения жизни 1
02.11.2007 Создан сверхчувствительный атомный магнитометр 1
11.10.2007 Гейзеры на Энцеладе локализованы 1
13.09.2007 Япет опять потряс ученых 1
24.05.2007 США: уязвимость в Symantec «помогла» хакеру взломать сервер вуза 1
23.05.2007 Кольцо Сатурна имеет выраженную комковатую структуру 1
18.05.2007 Начинается строительство 25-метрового телескопа 1

Публикаций - 83, упоминаний - 88

США и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1507 5
Microsoft Corporation 25256 3
SNC - Sierra Nevada Space Systems - SpaceDev 21 2
IBM - International Business Machines Corp 9556 2
Google LLC 12282 2
Spirit DSP - Спирит Корп 475 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 2
Polycom - SpectraLink 9 1
Cisco Systems 5224 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
Occipital 11 1
HPE - Juniper Networks 438 1
GeoCV 6 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 74 1
AMT Group - АМТ-Груп 350 1
Softline - Софтлайн 3279 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 328 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 40 1
Broadcom - VMware 2497 1
SAP SE 5439 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 1
Yandex - Яндекс 8482 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 1
Lenovo Group 2364 1
Intel Corporation 12547 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5740 1
HP Inc. 5763 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 1
9025 1
Ред Софт - Red Soft 1009 1
Lexmark Int 298 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2254 1
Acronis - Акронис 459 1
Крок - Croc 1815 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 188 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 265 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Yahoo! 3708 1
SanDisk 328 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 686 7
LEC - Lunar Enterprise Corporation 4 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 153 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 111 2
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 82 1
101Hotels.com 456 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 34 1
Runa Capital 158 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Ball Aerospace & Technologies 48 1
Lockheed Martin 767 1
Emery Capital 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2007 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 451 1
Совкомбанк ПАО 286 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 110 1
Superjob - Суперджоб 709 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Uber 338 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1661 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3429 32
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 9
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 70 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 95 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 40 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3373 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2934 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3538 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2256 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
USRA - Universities Space Research Association - Ассоциация космических исследований университетов 3 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 29
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 13
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3530 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 9
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4838 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 7
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 720 5
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1475 5
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 372 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8410 3
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 520 3
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 264 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1209 2
Часы - Watch 997 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 2
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 141 2
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 406 2
Фотокамеры - Объектив - Lens 1404 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 2
Стереоизображение - стереоскопическое изображение - stereoscope 147 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1028 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12995 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3102 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31828 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17173 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 25
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 9
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 67 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 498 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1536 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 504 3
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 3
ESA MARSIS - Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding - Специализированный радар Европейского космического агентства 34 2
ILMT - International Liquid Mirror Telescope - Международный телескоп с жидким зеркалом 4 2
NASA Viking Orbiter 14 2
NASA Phoenix Mars lander 23 2
NASA MSR - NASA Mars Sample Return 7 2
Google Earth - Google Планета Земля 483 2
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 2
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 2
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 644 2
Microsoft Bing Maps - Microsoft Live Search Maps 40 1
NASA SOFIA - Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy - Стратосферная обсерватория ИК-астрономии - телескоп SOFIA - FORCAST - Faint Object InfraRed Camera for the SOFIA Telescope 5 1
Cornell Caltech Atacama Telescope - CCAT - Cerro Chajnantor Atacama Telescope 2 1
Virgin Galactic - SpaceShipTwo - SS2 20 1
Microsoft MapPoint - Vexcel, Vicinity Corporation, GeoTango 12 1
Аскон Компас-строитель - Аскон Компас-СПДС - Аскон Системы проектной документации для строительства 13 1
ИКС - Yadro - Raidix HPC 6 1
IBM Printing Systems 4 1
Google Android 14725 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 163 1
Nortel Unistem 1 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 203 1
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 73 1
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 48 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
Linux OS 10934 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7379 1
Nuvia Phoenix 144 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2883 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 503 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 177 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 691 1
Porco Carolyn - Порко Каролин 14 6
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 2
Begelman Mitchell - Бегельман Митчелл 2 2
Pappalardo Robert - Паппалардо Роберт 4 2
Levinson Hal - Левинсон Хэл 2 2
Matson Dennis - Мэтсон Деннис 6 2
Horanyi Mihaly - Хораний Михали 2 2
Farrend William - Фарренд Уильям 2 2
Nesbitt David - Несбитт Дэвид 2 2
Rothschild Lynn - Ротшильд Линн 4 2
Angel Roger - Анжел Роджер 8 2
Turnbull Margaret - Тернбалл Маргарет 2 2
Hansen James - Хансен Джеймс 8 2
Lester Dan - Лестер Дэн 2 2
Cleland Carol - Клеланд Кэрол 4 2
Schmidt Piet - Шмидт Пиет 2 2
Schmidt Gavin - Шмидт Гевин 2 2
Bush George - Буш Джордж 334 2
Castellanos Beltran - Кастелланос Белтран 1 1
Sakurai Masamitsu - Сакураи Масамицу 1 1
Popovic Milos - Попович Милос 1 1
Стоянович Владимир 1 1
Carter Ashton - Картер Эштон 7 1
Боровников Борис 1 1
Bottke William - Боттке Уильям 2 1
Esposito Larry - Эспосито Ларри 4 1
Canup Robin - Кэнап Робин 3 1
Magnusson Peter - Магнуссон Питер 2 1
Якубенко Антон 1 1
Woodward Alan - Вудвард Алан 5 1
Кривовязь Глеб 1 1
Путин Владимир 3358 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Шадаев Максут 1151 1
Никифоров Николай 1136 1
Калинин Александр 177 1
Михалев Максим 16 1
Бобровников Борис 104 1
Гольцов Александр 82 1
Корнеев Сергей 84 1
США - Колорадо 385 74
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 38
Земля - планета Солнечной системы 10665 25
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 23
США - Калифорния 4776 22
Солнечная система - Solar system 2547 19
Европа 24650 18
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1307 11
США - Пасадина 169 10
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 10
Юпитер - планета Солнечной системы 555 7
Сатурн - Титан (спутник) 505 7
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 7
Сатурн - планета Солнечной системы 136 7
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 6
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 675 6
Италия - Итальянская Республика 4431 6
Россия - РФ - Российская федерация 157276 5
Япония 13555 5
США - Нью-Йорк 3153 5
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 5
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 601 5
Канада 4986 5
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 4
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 144 4
Нептун - планета Солнечной системы 203 4
Франция - Французская Республика 7981 4
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 467 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 3
Австрия - Австрийская Республика 1335 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1435 3
Мировой океан - World Ocean 521 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 3
Бразилия - Федеративная Республика 2453 3
США - Колумбия - Вашингтон 1452 3
Арктика - Северный полюс 179 3
Созвездие Гончие Псы - Canes Venatici 6 2
Нептун - Тритон (спутник) 37 2
Сатурн - Мимас (спутник) 16 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 23
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3776 19
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1722 12
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 10
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 530 10
Газы - Метан - methanum - болотный газ 364 6
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 5
Молекула - Molecula 1084 5
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 305 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 5
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 822 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 4
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 4
Геология - Ледник - Glacier 216 4
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 170 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 4
Физика - Physics - область естествознания 2836 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 3
Зоология - наука о животных 2793 3
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 495 3
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 404 3
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 3
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 388 3
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 3
Ботаника - Растения - Plantae 1113 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1290 3
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Энергетика - Energy - Energetically 5531 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 2
New Scientist 1448 10
ScienceDaily 400 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Nature 821 4
Space Daily 528 3
PhysicsWeb 184 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1267 2
Phys.org 972 2
National Geographic 95 2
Future - Space.com 199 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Optics Express 12 1
Bloomberg 1420 1
Re/code 40 1
EurekAlert 291 1
PhysicsWorld 90 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 32 1
Juniper Research 551 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
Gartner - Гартнер 3613 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 122 29
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 11
CU Boulder - University of Colorado Boulder - Университет Колорадо Боулдер - Колорадский университет в Боулдере 14 9
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 7
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 7
SII - Space Science Institute - Космический институт в Боулдере 15 6
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 3
ILOA Hawai'i - International Lunar Observatory - Международная лунная обсерватория 2 2
OCA - Observatoire de la Côte d'Azur - Обсерватория Лазурного берега 3 2
University of Innsbruck - Инсбрукский университет имени Леопольда и Франца 12 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 2
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 219 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 2
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 1
Università degli Studi di Milano - Statale di Milano - University of Milan - Миланский университет 5 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 150 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
University of California - Калифорнийский университет 100 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 440 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 381 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
