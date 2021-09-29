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Сатурн Энцелада (спутник)

Сатурн - Энцелада (спутник)
  • Энцелад – один из самых маленьких спутников Сатурна, имеющих правильную шарообразную форму. Но он крупнейший в ряду внутренних спутников, а удалённость его от планеты составляет 237 000 км (180 000 км от верхней границы облаков). Облёт вокруг Сатурна совершается за 33 часа. Подобно нашей Луне, маленький спутник обращён к своей планете всегда одной стороной, но не проявляет либрации.
  • На поверхности спутника Сатурна Энцеладе имеются длинные полосы, которые также называют тигровыми полосками. Известно, что через них извергается лед, покоящийся в океане внутри.
  • Диаметр Энцеладеы составляет всего 500 км. Он полностью покрыт льдом, и до недавнего времени считалось, что Энцелад промерз до основания. Однако астрономы зафиксировали подо льдами бурлящие океаны. Дальнейшие исследования показали, что у этих водоемов нет ничего общего с земными. Океан пролегает под 20-километровым панцирем льда и уходит в глубину на 30 км. Нижние слои нагреваются от тепла недр. По словам ученых, в водоеме присутствуют достаточно сильные течения. Океан на Энцеладе соленый, а колебания уровня соли оказывают влияние на циркуляцию воды. 

     

СОБЫТИЯ


29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал»

Регистрация «Энцелада» Российская команда разработчиков многоядерных процессоров, компания Malt System про
20.11.2017 Российский предприниматель готоит миссию к Энцеладу

в будущем может стать основой для более дорогой и длительной по времени миссии НАСА.   Исследования Энцелада космическим аппаратом Cassini показали, что под ледяной поверхностью спутника может

02.10.2016 На спутнике Сатурна Дионе нашли подледный океан

урна Диона находится океан. Таким образом, Диона стала еще одним спутником Сатурна, помимо Титана и Энцелада, где обнаружен огромный подледный океан.  Возможное строение Дионы, спутника Сатурна
16.09.2015 Энцелад покрыт глобальным океаном

По небольшим колебаниям Энцелада ученые команды зонда Cassini установили, что между ядром и корой спутника находится

23.03.2012 Сатурн уродует Энцелад гигантскими шрамами

образования была неизвестна. Снимки Cassini демонстрируют деформацию тигровых полос на поверхности Энцелада Несколько лет назад ученые предположили, что образование струй вызывают приливные си
07.10.2011 Океан Энцелада скрыт стометровым слоем снега

нет в Хьюстоне, возглавляющий миссию "Кассини", рассказал о том, что представляет собой поверхность Энцелада, спутника Сатурна, под ледяной корой которого скрывается океан жидкой воды. Как и бы
28.07.2011 Раскрываем тайны Сатурна: воду в атмосферу "наливает" спутник

пространство. Для этого воде приходится развивать скорость не менее первой космической, которая для Энцелада составляет 0,24 км/с. Гейзеры Энцелада фонтанируют из так называемых «тигровы
01.06.2011 На Энцеладе есть все, что нужно для жизни

ры. Зонд "Кассини" несколько раз брал пробы вещества из колоссальных гейзеров, бьющих из-подо льдов Энцелада, его аппаратура способна находить "строительные блоки жизни", но сложные молекулы дл
25.05.2011 На Энцеладе есть жидкая вода

В 2005-м году межпланетный зонд "Кассини" передал на Землю снимки Энцелада и другую важную информацию о нем. Ученые обнаружили на этой луне необычное образован
11.03.2011 Энцелад оказался намного горячее, чем думали

ным. Высокие температуры и недавно обнаруженное наличие солей в кристаллах, выбрасываемых гейзерами Энцелада, делает этот спутник Сатурна очень благоприятным для зарождения жизни в его водах. П
30.01.2011 Доказано: океан на Энцеладе есть

е планеты и которые потом назвали "тигровыми полосами", на пятьсот километров вверх (диаметр самого Энцелада) били мощные газовые фонтаны. Это значило, что под 15-20-километровой толщей льда у

13.08.2010 Темнота не помешает изучать вулканы Энцелада

ется подробно изучить тепловую сигнатуру "тигровых полос" в южной полярной области спутника Сатурна Энцелада. "Тигровыми полосами" называют гигантские трещины в поверхности спутника, которые вы
18.05.2010 "Кассини" готовится к сближению с Энцеладом и Титаном

нции "Кассини" со спутниками Сатурна Энцеладом и Титаном. 17 мая аппарат пройдёт вблизи поверхности Энцелада на минимальном удалении 435 км от его поверхности, а затем, менее чем через двое сут
27.04.2010 Сегодня произойдёт разведка недр Энцелада

Сегодня, 27 апреля 2010 года исследовательская станция "Кассини" в ходе прохождения вблизи Энцелада осуществит гравитационное зондирование его недр. Ускорение, обусловленное гравитацией Энцелада, будет измеряться по сдвигу частоты передатчика зонда, сигналы которого будут прин
24.03.2010 Энцелад запорошило снегом

писать характер круговорота воды на этом весьма странном спутнике Сатурна. Струи отдельных гейзеров Энцелада удалось проследить на значительном удалении от Спутника. Выявились среди гейзеров и

24.02.2010 Показана изменчивость гейзеров Энцелада

акже схема распределения температур по участку системы расщелин Baghdad Sulcus вблизи Южного полюса Энцелада протяжённостью около 40 км с наивысшим на сегодняшний день разрешением. Показана нес
12.01.2010 Энергетика Энцелада: 6 ГВт необъяснимы в принципе

я (JPL) NASA представила оценки мощности генератора тепла, излучение которого через Южное полушарие Энцелада уходит в космическое пространство. Оценки получены на основании собранной автоматиче
23.11.2009 Фонтаны Энцелада и дороги Реи: новые снимки

и могут помочь в локализации непосредственных их источников на поверхности. Приведенные изображения Энцелада были получены с расстояния свыше 10 тыс. км. Кроме того, в тот же день зонд произвёл
06.11.2009 Гейзеры Энцелада: новые данные

Лаборатория реактивного движения JPL NASA представила первые данные о гейзерах Энцелада, полученные при пролёте зонда "Кассини" вблизи спутника Сатурна 2 ноября 2009 года.

02.11.2009 "Кассини" летит к гейзерам Энцелада

путника Сатурна. По данным лаборатории реактивного движения NASA, интрига нового этапа исследований Энцелада в том, что на этот раз аппарат пройдёт непосредственно сквозь струи гейзеров, бьющих
25.06.2009 В космосе обнаружены брызги солёных морей Энцелада

сс-служба Лаборатории реактивного движения NASA, анализ вещества, извергнутого струями воды из недр Энцелада, позволил сделать ряд небезынтересных выводов о химическом составе воды в водоёмах,

17.12.2008 Охарактеризована странная морфология Энцелада

ных геологических процессов. Выявилась, в частности, изменчивость рельефа со временем. Ледяная кора Энцелада распространяется преимущественно в одном направлении - наподобие ленты конвейера. Эт
27.11.2008 Энцелад: теория теплых водоемов подтверждается

Анализ данных, собранных зондом «Кассини» во время его пролетов вблизи спутника Сатурна Энцелада, позволил специалистам NASA получить новые доказательства в пользу существования жид
10.10.2008 Энцелад вблизи: первые снимки

Лаборатория реактивного движения (JPL) NASA в г. Пасадена (Калифорния0 представила первые изображения поверхности "планеты гейзеров" - Энцелада - полученные зондом "Кассини" в ходе пролета 9 октября 2008 года на беспрецедентно малом расстоянии - всего в 25 км от поверхности загадочного спутника Сатурна. На первых необработанны
15.08.2008 Локализованы гейзеры Энцелада

ом "Кассини" при пролете 11 августа 2008 года на сверхмалом (около 50 км) расстоянии от поверхности Энцелада, позволила специалистам NASA отметить выявленные ранее по косвенным признакам места

11.08.2008 "Кассини" промчится сквозь гейзеры Энцелада

Сегодня, 11 августа 2008 года зонд "Кассини" пройдет на высоте всего 50 км над Южным полюсом Энцелада. Предполагается, что собранные при этом данные позволят существенно углубить наше по
27.03.2008 Из Энцелада в космос хлещет органический бульон

Анализ данных, полученных при пролете зонда «Кассини» сквозь струи гейзеров Энцелада 12 марта 2008 года, показал, что из недр Энцелада в космос хлещет не водяной

17.03.2008 Авария на "Кассини" не позволила раскрыть загадку Энцелада

Как сообщает Space, программный сбой на автоматической исследовательской станции "Кассини" не позволил исследовать жидкую субстанцию Энцелада, извергаемую из недр крошечного спутника Сатурна прямо в космическое пространство. Более подробная информация о причинах провала важнейшего эксперимента будет представлена на портале И
17.03.2008 «Кассини» обрызгало жидкой субстанцией Энцелада

12 марта 2008 года зонд «Кассини» прошел вблизи Энцелада, из которого в космическое пространство хлещут потоки воды, на предельно малом расст
11.10.2007 Гейзеры на Энцеладе локализованы

анных о не имеющих аналогов активных геологических процессах, протекающих в недрах спутника Сатурна Энцелада, позволил локализовать их источник - своеобразную "долину гейзеров". Как сообщает пр
15.08.2007 Существование воды на Энцеладе поставлено под сомнение

Обнаружение на Энцеладе действующих гейзеров явилось совершенно неожиданным открытием для ученых. Впоследствии признаки аналогичной активности были обнаружены на ряде других спутников Сатурна и, вероятно - на
02.08.2007 "Кассини" омоют водяные струи Энцелада

может совершить маневр, который позволит ему пройти в марте 2008 года всего в 30 км от поверхности Энцелада - намного ближе, чем предполагалось осуществить ранее и почти в шесть раз ближе. чем
01.08.2007 Кассини направят к гейзерам Энцелада

Как сообщает Space, зонд "Кассини" может совершить маневр, который позволит ему пройти в марте 2008 года всего в 30 км от поверхности Энцелада - намного ближе, чем предполагалось осуществить ранее. Более того - в момент наибольшего сближения аппарат окажется над Южным полюсом спутника Сатурна. Именно в этой области Энцелад
17.05.2007 Природа фонтанов Энцелада: новая гипотеза

смического аппарата «Кассини». Они били из образований протяжённостью в 130 км вблизи южного полюса Энцелада, получивших название “тигровые полосы”. Их температура, в среднем, на 10o - 17oC пре
17.05.2007 Предложено объяснение природы фонтанов Энцелада

Как сообщает Physorg, специалисты Калифорнийского университета в городе Санта-Круз предложили гипотезу, способную объяснить механизм образования гейзеров на Энцеладе, вода из которых хлещет прямо в открытый космос. Таких механизмом им видится фрикционное трение в тектонических разломах, наблюдающихся в районе южного полюса спутника Сатурна. По мнен
06.04.2007 Обнаружен внеземной теплый океан

спутника покрыта ослепительно белым снегом. Как показали результаты последних исследований, чудеса Энцелада одними лишь хлещущими в космос струями воды не ограничились. Как показал спектральны
06.04.2007 Подтверждается наличие теплых водоемов на Энцеладе

Как сообщает Space Daily, спектрометрический анализ воды, фонтанирующей из спутника Сатурна Энцелад в открытый космос, показал, что в ней практически полностью отсутствует аммиак. По мнению ученых НАСА, анализировавших полученные зондом "Кассини" сенсационные данные, это свиде
14.03.2007 Вода на Энцеладе кипит от радиации

анет Солнечной системы на конференции в Хьюстоне (США). Они предположили, что в момент формирования Энцелада около 5 млрд. лет назад внутри его находились радиоактивные породы, благодаря которы
09.02.2007 Космический снегопад: ключ к тайнам системы Сатурна

р (Ann Verbiscer) из университета Вирджинии показала, что непрерывно фонтанирующие из Южного полюса Энцелада струи ледяных кристалликов не только формируют кольцо Е Сатурна, но и отлагаются на

12.10.2006 Предложено новое объяснение фонтанов Энцелада

(NASA) в Мэриленде предложило новое объяснение загадочной вулканической активности спутника Сатурна Энцелада в районе южного полюса, сообщает NewScientist. Суть новой теории состоит в следующем

Публикаций - 124, упоминаний - 275

Сатурн и организации, системы, технологии, персоны:

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Altair Engineering 33 2
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США - Колорадо 385 6
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Великобритания - Кембридж 264 4
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13847 3
Италия - Итальянская Республика 4516 3
США - Колумбия - Вашингтон 1496 3
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 2
Арктика - Северный полюс 187 2
Земля - Северное полушарие 153 2
Солнечная система - Пояс Койпера - Эрида - Eris - карликовая планета Солнечной системы - Зена (Ксена) 16 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 51
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34052 26
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 19
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1307 16
Молекула - Molecula 1106 11
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 8
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 834 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2296 7
Газы - Метан - methanum - болотный газ 372 7
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 487 7
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1462 6
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1378 6
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1377 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3052 5
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1028 5
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 483 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6752 4
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 138 4
Экватор - Equator 207 4
Физика - Градус Цельсия 294 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1328 3
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 3
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6834 3
Физика - Physics - область естествознания 2957 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9108 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7634 2
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 2
Кислород - Oxygenium 49 2
Углерод - Сarboneum - химический элемент 348 2
Античность - Древняя Греция - Эллада - эллинистический мир 119 2
Металлы - Медь - Copper 866 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1789 2
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 317 2
Астрономия - Космос - Космические лучи 54 2
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 333 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4594 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3410 2
Английский язык 7049 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 28
New Scientist 1448 8
Space Daily 528 7
SpaceDaily - Space Daily 187 5
Phys.org 972 3
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
CNews Инноваторы 39 1
Nature 834 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8649 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 23
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 6
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 3
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 107 2
SETI Institute 23 2
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 2
SII - Space Science Institute - Космический институт в Боулдере 15 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 31 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 93 1
НАН Украины - Радиоастрономический институт Национальной академии наук Украины - Главная астрономическая обсерватория НАНУ 2 1
НАН Украины - НАНУ - Национальная академия наук Украины 14 1
Enrico Fermi Institute - Институт Энрико Ферми 4 1
AAS - American Astronomical Society - Американское астрономическое общество 17 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1005 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1739 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 1
University of Virginia - Виргинский университет 33 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
День молодёжи - 27 июня 1104 3
МТС - Телеком Идея 51 1
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