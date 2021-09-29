В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» Регистрация «Энцелада» Российская команда разработчиков многоядерных процессоров, компания Malt System про

Российский предприниматель готоит миссию к Энцеладу в будущем может стать основой для более дорогой и длительной по времени миссии НАСА. Исследования Энцелада космическим аппаратом Cassini показали, что под ледяной поверхностью спутника может

На спутнике Сатурна Дионе нашли подледный океан урна Диона находится океан. Таким образом, Диона стала еще одним спутником Сатурна, помимо Титана и Энцелада, где обнаружен огромный подледный океан. Возможное строение Дионы, спутника Сатурна

Энцелад покрыт глобальным океаном По небольшим колебаниям Энцелада ученые команды зонда Cassini установили, что между ядром и корой спутника находится

Сатурн уродует Энцелад гигантскими шрамами образования была неизвестна. Снимки Cassini демонстрируют деформацию тигровых полос на поверхности Энцелада Несколько лет назад ученые предположили, что образование струй вызывают приливные си

Океан Энцелада скрыт стометровым слоем снега нет в Хьюстоне, возглавляющий миссию "Кассини", рассказал о том, что представляет собой поверхность Энцелада, спутника Сатурна, под ледяной корой которого скрывается океан жидкой воды. Как и бы

Раскрываем тайны Сатурна: воду в атмосферу "наливает" спутник пространство. Для этого воде приходится развивать скорость не менее первой космической, которая для Энцелада составляет 0,24 км/с. Гейзеры Энцелада фонтанируют из так называемых «тигровы

На Энцеладе есть все, что нужно для жизни ры. Зонд "Кассини" несколько раз брал пробы вещества из колоссальных гейзеров, бьющих из-подо льдов Энцелада, его аппаратура способна находить "строительные блоки жизни", но сложные молекулы дл

На Энцеладе есть жидкая вода В 2005-м году межпланетный зонд "Кассини" передал на Землю снимки Энцелада и другую важную информацию о нем. Ученые обнаружили на этой луне необычное образован

Энцелад оказался намного горячее, чем думали ным. Высокие температуры и недавно обнаруженное наличие солей в кристаллах, выбрасываемых гейзерами Энцелада, делает этот спутник Сатурна очень благоприятным для зарождения жизни в его водах. П

Доказано: океан на Энцеладе есть е планеты и которые потом назвали "тигровыми полосами", на пятьсот километров вверх (диаметр самого Энцелада) били мощные газовые фонтаны. Это значило, что под 15-20-километровой толщей льда у

Темнота не помешает изучать вулканы Энцелада ется подробно изучить тепловую сигнатуру "тигровых полос" в южной полярной области спутника Сатурна Энцелада. "Тигровыми полосами" называют гигантские трещины в поверхности спутника, которые вы

"Кассини" готовится к сближению с Энцеладом и Титаном нции "Кассини" со спутниками Сатурна Энцеладом и Титаном. 17 мая аппарат пройдёт вблизи поверхности Энцелада на минимальном удалении 435 км от его поверхности, а затем, менее чем через двое сут

Сегодня произойдёт разведка недр Энцелада Сегодня, 27 апреля 2010 года исследовательская станция "Кассини" в ходе прохождения вблизи Энцелада осуществит гравитационное зондирование его недр. Ускорение, обусловленное гравитацией Энцелада, будет измеряться по сдвигу частоты передатчика зонда, сигналы которого будут прин

Энцелад запорошило снегом писать характер круговорота воды на этом весьма странном спутнике Сатурна. Струи отдельных гейзеров Энцелада удалось проследить на значительном удалении от Спутника. Выявились среди гейзеров и

Показана изменчивость гейзеров Энцелада акже схема распределения температур по участку системы расщелин Baghdad Sulcus вблизи Южного полюса Энцелада протяжённостью около 40 км с наивысшим на сегодняшний день разрешением. Показана нес

Энергетика Энцелада: 6 ГВт необъяснимы в принципе я (JPL) NASA представила оценки мощности генератора тепла, излучение которого через Южное полушарие Энцелада уходит в космическое пространство. Оценки получены на основании собранной автоматиче

Фонтаны Энцелада и дороги Реи: новые снимки и могут помочь в локализации непосредственных их источников на поверхности. Приведенные изображения Энцелада были получены с расстояния свыше 10 тыс. км. Кроме того, в тот же день зонд произвёл

Гейзеры Энцелада: новые данные Лаборатория реактивного движения JPL NASA представила первые данные о гейзерах Энцелада, полученные при пролёте зонда "Кассини" вблизи спутника Сатурна 2 ноября 2009 года.

"Кассини" летит к гейзерам Энцелада путника Сатурна. По данным лаборатории реактивного движения NASA, интрига нового этапа исследований Энцелада в том, что на этот раз аппарат пройдёт непосредственно сквозь струи гейзеров, бьющих

В космосе обнаружены брызги солёных морей Энцелада сс-служба Лаборатории реактивного движения NASA, анализ вещества, извергнутого струями воды из недр Энцелада, позволил сделать ряд небезынтересных выводов о химическом составе воды в водоёмах,

Охарактеризована странная морфология Энцелада ных геологических процессов. Выявилась, в частности, изменчивость рельефа со временем. Ледяная кора Энцелада распространяется преимущественно в одном направлении - наподобие ленты конвейера. Эт

Энцелад: теория теплых водоемов подтверждается Анализ данных, собранных зондом «Кассини» во время его пролетов вблизи спутника Сатурна Энцелада, позволил специалистам NASA получить новые доказательства в пользу существования жид

Энцелад вблизи: первые снимки Лаборатория реактивного движения (JPL) NASA в г. Пасадена (Калифорния0 представила первые изображения поверхности "планеты гейзеров" - Энцелада - полученные зондом "Кассини" в ходе пролета 9 октября 2008 года на беспрецедентно малом расстоянии - всего в 25 км от поверхности загадочного спутника Сатурна. На первых необработанны

Локализованы гейзеры Энцелада ом "Кассини" при пролете 11 августа 2008 года на сверхмалом (около 50 км) расстоянии от поверхности Энцелада, позволила специалистам NASA отметить выявленные ранее по косвенным признакам места

"Кассини" промчится сквозь гейзеры Энцелада Сегодня, 11 августа 2008 года зонд "Кассини" пройдет на высоте всего 50 км над Южным полюсом Энцелада. Предполагается, что собранные при этом данные позволят существенно углубить наше по

Из Энцелада в космос хлещет органический бульон Анализ данных, полученных при пролете зонда «Кассини» сквозь струи гейзеров Энцелада 12 марта 2008 года, показал, что из недр Энцелада в космос хлещет не водяной

Авария на "Кассини" не позволила раскрыть загадку Энцелада Как сообщает Space, программный сбой на автоматической исследовательской станции "Кассини" не позволил исследовать жидкую субстанцию Энцелада, извергаемую из недр крошечного спутника Сатурна прямо в космическое пространство. Более подробная информация о причинах провала важнейшего эксперимента будет представлена на портале И

«Кассини» обрызгало жидкой субстанцией Энцелада 12 марта 2008 года зонд «Кассини» прошел вблизи Энцелада, из которого в космическое пространство хлещут потоки воды, на предельно малом расст

Гейзеры на Энцеладе локализованы анных о не имеющих аналогов активных геологических процессах, протекающих в недрах спутника Сатурна Энцелада, позволил локализовать их источник - своеобразную "долину гейзеров". Как сообщает пр

Существование воды на Энцеладе поставлено под сомнение Обнаружение на Энцеладе действующих гейзеров явилось совершенно неожиданным открытием для ученых. Впоследствии признаки аналогичной активности были обнаружены на ряде других спутников Сатурна и, вероятно - на

"Кассини" омоют водяные струи Энцелада может совершить маневр, который позволит ему пройти в марте 2008 года всего в 30 км от поверхности Энцелада - намного ближе, чем предполагалось осуществить ранее и почти в шесть раз ближе. чем

Кассини направят к гейзерам Энцелада Как сообщает Space, зонд "Кассини" может совершить маневр, который позволит ему пройти в марте 2008 года всего в 30 км от поверхности Энцелада - намного ближе, чем предполагалось осуществить ранее. Более того - в момент наибольшего сближения аппарат окажется над Южным полюсом спутника Сатурна. Именно в этой области Энцелад

Природа фонтанов Энцелада: новая гипотеза смического аппарата «Кассини». Они били из образований протяжённостью в 130 км вблизи южного полюса Энцелада, получивших название “тигровые полосы”. Их температура, в среднем, на 10o - 17oC пре

Предложено объяснение природы фонтанов Энцелада Как сообщает Physorg, специалисты Калифорнийского университета в городе Санта-Круз предложили гипотезу, способную объяснить механизм образования гейзеров на Энцеладе, вода из которых хлещет прямо в открытый космос. Таких механизмом им видится фрикционное трение в тектонических разломах, наблюдающихся в районе южного полюса спутника Сатурна. По мнен

Обнаружен внеземной теплый океан спутника покрыта ослепительно белым снегом. Как показали результаты последних исследований, чудеса Энцелада одними лишь хлещущими в космос струями воды не ограничились. Как показал спектральны

Подтверждается наличие теплых водоемов на Энцеладе Как сообщает Space Daily, спектрометрический анализ воды, фонтанирующей из спутника Сатурна Энцелад в открытый космос, показал, что в ней практически полностью отсутствует аммиак. По мнению ученых НАСА, анализировавших полученные зондом "Кассини" сенсационные данные, это свиде

Вода на Энцеладе кипит от радиации анет Солнечной системы на конференции в Хьюстоне (США). Они предположили, что в момент формирования Энцелада около 5 млрд. лет назад внутри его находились радиоактивные породы, благодаря которы

Космический снегопад: ключ к тайнам системы Сатурна р (Ann Verbiscer) из университета Вирджинии показала, что непрерывно фонтанирующие из Южного полюса Энцелада струи ледяных кристалликов не только формируют кольцо Е Сатурна, но и отлагаются на