Индексная книга (каталог) CNews*
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ВИЭ Геотермальная энергетика Geothermal energy тепловая энергия недр Земли
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 9, упоминаний - 10
ВИЭ и организации, системы, технологии, персоны:
|Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 434 1
|Greenpeace - Гринпис 130 1
|ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
|Сараев Антон 3 1
|Gaius Iulius Caesar - Гай Юлий Цезарь 10 1
|Путин Владимир 3494 1
|Широков Александр 26 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Щетинин Владимир 15 1
|Никифоров Игорь 36 1
|Кузьмин Иван 15 1
|Баранова Ирина 10 1
|Today's Zaman 4 1
|The Engineer 79 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487681, в очереди разбора - 721288.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487681, в очереди разбора - 721288.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.