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Индексная книга (каталог) CNews*
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Эл 6 ЭПМ ГК Группа ЭПМ Энергопром ГК ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит

Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит


25.04.2025 Российская корпорация из числа крупнейших в мире мигрирует на собственную систему управления многопередельным производством 5
13.12.2024 «Ростелеком» модернизировал систему охлаждения для российского электродного завода 1
27.10.2022 Лидер российской разработки ПО для горняков поглощен «Цифрой». Миллиардная покупка длилась 4 года 2
08.10.2020 Группа ЭПМ совместно с Navicon автоматизировала продажи и техническую поддержку клиентов 1
25.02.2020 В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа» 1
18.03.2019 Россияне создают робота для бурения скважин 1
01.03.2019 Юная компания Вексельберга вложила 3 млрд руб. в ИТ для промышленности 2
21.12.2017 «Энергопром» заключил соглашение о сотрудничестве с «1С» 3
20.06.2017 «Энергопром Менеджмент» перешла на новую версию СЭД CompanyMedia 2
08.09.2016 «Энергопром» переходит на Anaplan Smart Business Platform 3
01.04.2016 Anaplan увеличила свой доход за 2015-2016 финансовый год более чем на 100% 1
31.01.2013 «Энергопром» запустил электронную торговую площадку 2
19.07.2012 Объем торгов в системе B2B-Center в первом полугодии 2012 г. вырос в полтора раза 2
04.07.2011 «ИнтерТраст» перевел «Энергопром Менеджмент» на новую версию СЭД CompanyMedia 1
18.08.2008 Планируется модернизация Паужетской геотермальной электростанции 1
23.05.2008 «1С-Рарус» построил единую систему учета для «Энергопрома» 1
31.08.2006 "Энергопром" выстроил бизнес-процессы с "1С: Предприятием 8.0" 1

Публикаций - 17, упоминаний - 30

Эл 6 и организации, системы, технологии, персоны:

8421 4
Цифра ГК 2462 4
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 44 4
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 232 2
Thoma Bravo - Anaplan 69 2
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Robotics 6 2
InterTrust - ИнтерТраст 329 2
Navicon - Навикон 295 1
Крок - Croc 1784 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3236 1
Yandex - Яндекс 7640 1
SAP SE 5323 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1103 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
1С-Рарус 895 1
Цифра ГК - Цифра Роботикс 5 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
V2 Grupp - В2 Групп 7 1
Thriveni 1 1
Theta Data Solutions - Тета Дата Солюшнс 3 1
1С-Рарус - СофтСервис 16 1
Системы документооборота 500 1
Ростелеком 9878 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2861 3
Ренова актив 3 3
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 3
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 65 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 2
Ренова - Энергопром Менеджмент 4 2
Газпром нефть 633 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 474 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 56 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 9 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Российско-казахстанский фонд нанотехнологий 3 1
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 6 1
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 1
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 5 1
Химпром 22 1
Вперед ММЗ - Московский машиностроительный завод 2 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
Cosapi Mineria 2 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 26 1
ОЗЭУ - Озерский завод энергоустановок - Озерский завод энергетических устройств 1 1
Amway - Амвэй 15 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3104 2
Судебная власть - Judicial power 2333 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 757 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31608 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52296 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14575 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5864 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11827 4
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1083 3
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17321 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7002 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1096 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 495 1
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11660 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4846 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12676 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25882 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67456 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3109 1
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5449 1
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Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1882 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12806 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2459 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 978 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3797 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3263 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1391 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2871 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3490 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1118 3
Apple iPhone 6 4863 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2313 2
Цифра ГК - Вист Групп - Epiroc Pit Viper 2 2
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 20 2
InterTrust - CompanyMedia 158 2
Terrasoft Creatio Sales 11 1
Terrasoft Creatio Service 11 1
Terrasoft Creatio 96 1
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 8 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 460 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 214 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 98 1
1С:Консолидация 53 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 236 1
Microsoft Office 3803 1
1С:ERP Управление предприятием 590 1
Вексельберг Виктор 153 4
Мацук Игорь 5 3
Клебанов Алексей 3 2
Владимиров Дмитрий 15 2
Морозов Александр 23 2
Бойко Андрей 51 2
Тотмакова Софья 14 1
Следь Алексей 1 1
Нуралиев Борис 290 1
Растопшин Павел 46 1
Харисов Марат 1 1
Халлоран Грант 2 1
Ермилова Наталья 1 1
Budge James - Бадж Джеймс 4 1
Богачев Игорь 180 1
Calderoni Bob - Кальдерони Боб - Калдерони Боб 5 1
Велесевич Евгений 13 1
Артемьев Алексей 4 1
Кулик Александр 1 1
Кузьмин Иван 12 1
Рыльников Алексей 3 1
Нечуятов Виктор 1 1
Patnam Sandesh - Патнам Сандеш 2 1
Мордасов Сергей 21 1
Величко Геннадий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147961 14
Россия - СФО - Новосибирск 4402 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 90 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43968 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1594 3
Индия - Bharat 5523 3
Белиз 72 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17368 2
Марокко - Королевство 210 2
Беларусь - Белоруссия 5799 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 2
Америка Латинская 1835 2
Германия - Берлин 717 1
Сингапур - Республика 1867 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17745 1
Румыния 734 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
Болгария - Республика 778 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 498 1
Япония 13351 1
Америка - Американский регион 2171 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 957 1
Африка - Африканский регион 3512 1
Азия - Азиатский регион 5601 1
Перу - Республика 280 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 622 1
Исландия 242 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 69 1
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 57 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Усть-Большерецк 31 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1568 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5229 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4750 3
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24639 2
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5047 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 229 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5563 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 940 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1475 1
Ведомости 1066 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
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