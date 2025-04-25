Российская корпорация из числа крупнейших в мире мигрирует на собственную систему управления многопередельным производством

В компании «Эл 6» создали ПО для управления многоступенчатым производством. В марте успешно внедрена система MES, обеспечивающая комплексный учет готовой продукции.



Собственная система

Как стало известно CNews, ГК «Эл 6» — единственный в России производитель углеграфитовой продукции, по заявлению самой компании также входит в топ 10 крупнейших мировых производителей углеграфитовой продукции, разработал собственную MES-систему (комплекс программных средств для оперативного планирования и управления производством) для комплексного серийного учета готовой продукции на базе «1С». Об этом изданию рассказали представители компании.

В марте 2025 г. завершилось внедрение MES-системы для комплексного серийного учета готовой продукции. К 1 апреля 2025 г. компания автоматизировала учет 92% готовой продукции на заводах в Новосибирске и Новочеркасске.

Компания сообщает, что дополнительные финансовые ресурсы на выполнение данных работ не привлекались. Финансирование осуществлялось исключительно за счет регулярных выплат фонда оплаты труда разработчиков и руководства проекта.

Пояснили также и то, что коммерциализация разработки в планы не входит. «Это сугубо корпоративное ПО. Впрочем, если коллеги попросят поделиться нашей разработкой и наш опыт будет полезен, мы с радостью откликнемся».

Утверждается, что система автоматического сбора и анализа технологических параметров исключает человеческий фактор при контроле процесса производства, а также помогает специалистам компании улучшать качество продукции для потребителей.

До внедрения компания также использовала ПО собственной разработки. Однако, по словам представителей организации это были разрозненные, не интегрированные модули. Большая часть учета и планирования проводилась в Excel.

Технологические данные собирались на уровне SCADA систем, что по словам компании, очень затрудняло анализ производственного процесса, так как необходимо было сопоставлять данные по временным показателям для партий и производственных компаний с результатами анализа центральной заводской лаборатории.

По словам начальника управления автоматизации и информационных технологий филиала «Эл 6 Новосибирск» Дмитрия Семенова, выполненные работы покрыли 60% функциональности системы управления производством (MES).

В настоящее время в «Эл 6 Новосибирск» ведется разработка комплекса сценариев для учета несерийной продукции, производимой по индивидуальным техническим чертежам. На следующем этапе планируется внедрение модуля планирования ресурсов (APS), который будет обеспечивать оперативное и объемно-календарное планирование.

В ответ на запрос CNews относительно причин отказа от приобретения готового ПО, представители компании пояснили, что российский рынок характеризуется ограниченным количеством реализованных проектов MES-систем, основанных на отечественном программном обеспечении. «Особенно уровня нашей компании, где каждый технологический передел функционирует как обособленное предприятие со своими нюансами в производстве» — пояснили в «Эл 6».

«Поэтому подобрать готовую систему было задачей крайне сложной. Существующие решения с большим портфелем интеграций требовали полномасштабной кастомизации. И у нас был выбор из двух вариантов — отдавать разработку на аутсорс или опять же вести ее собственными силами. Первый вариант мы вообще не рассматривали. Оставался второй. Но как только мы разработали методологию и составили «дорожную карту», стало ясно, что нам буквально предстоит создать собственный продукт. Что и произошло».

Подробности о системе

Как пояснили CNews представители компании, иностранные решения и библиотеки в разработке не использовались. Но исходные технологические параметры получают из SCADA-систем — комплексное программно-техническое решение для контроля, управления и мониторинга технологическими процессами в различных областях.

Вся аналитика, полученных через систему учета данных о готовой продукции по всем трем заводам идет через «1С», поэтому также был построен интеграционный слой для обмена данными нашего решения с «1С ERP», пояснила руководитель проекта Оксана Коваль.

Разработка шла на базе платформы «1С:Предприятие». «Наша система использует часть базовых библиотек исходного продукта. Но повторюсь, кастомизация была очень глубокой, если не сказать тотальной. Зато благодаря тому, что в основе нашей MES-системы лежит как раз «1С», проблем с интеграцией не было совсем. Мы органично и бесшовно настроили поставку данных в «1С:ERP», где проходит анализ и сборка данных для использования в других процессах».

В компании также пояснили, что аутсорсеры к разработке не привлекались. Разработка велась силами ИТ-департаментов двух заводов компании. Основная часть объединенной команды — это сотрудники ИТ-департамента «Эл 6 Новосибирск».

Про «Эл 6»

Основное направление деятельности «Эл 6» — производство высокотехнологичной электродной, катодной и другой углеграфитовой продукции для предприятий сталелитейной, алюминиевой, ферросплавной, кремниевой, химической и машиностроительной отраслей.

География поставок продукции «Эл 6» — более 60 стран мира.