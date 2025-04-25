Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175849
ИКТ 13691
Организации 10678
Ведомства 1462
Ассоциации 1000
Технологии 3460
Системы 25654
Персоны 75477
География 2852
Статьи 1520
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

Семенов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


25.04.2025 Российская корпорация из числа крупнейших в мире мигрирует на собственную систему управления многопередельным производством 1
26.12.2022 Разработку голосового ввода для рентгенологов отметили премией Правительства России 1
01.11.2022 Сервис Trivio перенес информационные системы в облако M1Cloud 1
16.12.2021 «ТехЛАБ» разработал информационную панель руководителя здравоохранения 1
16.09.2021 В России на деньги государства построен крупный завод электроники 1
11.03.2021 Специалисты «Техлаб» и ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» интегрировали систему поддержки принятия решений с медицинской инфосистемой 1
07.03.2018 Конференция CNews «Большие данные 2018» 1
23.08.2016 Ventra IT Solutions займется техсопровождением региональных представительств Metlife 1
05.08.2016 Epam разработал для «МетЛайф» веб-систему для поддержки продаж страховых продуктов 1
27.07.2016 Конференция CNews. «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
30.09.2015 «МетЛайф» передал ИТ-поддержку филиальной сети на аутсорсинг в «Амтел-Сервис» 1
28.01.2015 «МетЛайф» перенесла «Электронный архив» на Documentum Content Server 7.1 и Webtop 6.7 1
21.05.2014 Круглый стол CNews. «ИКТ в страховании: потребности и решения» 1
28.04.2014 Круглый стол «ИКТ в страховании: потребности и решения» 1
03.11.2009 Epam Systems создала аналитическое хранилище данных для СК «Авива» 1
26.09.2007 Helios IT-Solutions и Aviva договорились о сотрудничестве 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Семенов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 2
ТехЛАБ 26 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8901 1
Mirantis - Мирантис 36 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1035 1
Ventra IT Solutions - Вентра Ай-Ти 8 1
Oracle Corporation 6760 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 846 1
Корус Консалтинг ГК 1257 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 322 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 1
СП.АРМ 49 1
Амтел-Сервис 36 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 110 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 119 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 480 1
Ventra - Вентра 37 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 62 1
СтарЛайн НПО - StarLine 23 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Инвитро ИТ - Инвитро Информационные Технологии 6 1
Stack Group - Стек Групп 166 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 465 1
Макро Групп 6 1
Trivio - Тривио 8 1
Супертел 18 1
Финам ИК - Финам Технология 6 1
Макро Групп - Макро ЕМС 3 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 11 7
ВТБ Страхование 61 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 371 2
Ингосстрах СПАО 435 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 204 2
Согласие СК - Согласие-Вита 40 2
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 34 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 469 1
Альфа-Банк 1799 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Спортмастер - Sportmaster 181 1
УК Полюс 5 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 1
Bayer AG - Байер 85 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
Сентинел Кредит Менеджмент 14 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 63 1
Почта России ПАО 2161 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 941 1
Русагро Группа Компаний 295 1
ПСБ - Промсвязьбанк 872 1
АльфаСтрахование СГ 330 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 206 1
Ренессанс Страхование 165 1
Инвитро - Invitro 70 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 107 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Русский Страховой Центр 9 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
Aviva 10 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 47 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Кораблик-Р 20 1
DMI Дятьково 5 1
Сургутнефтегаз - СНГ 271 1
Эволюция НПФ - Нефтегарант НПФ - Версия НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 8 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 171 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12053 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6081 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 202 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 54 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11891 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4887 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16220 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1956 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12993 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31901 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10442 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3356 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14101 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21837 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29079 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11748 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12408 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1891 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 484 2
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 159 2
ВИМИС - вертикально-интегрированные медицинские информационные системы 18 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6886 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2893 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1113 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 916 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4176 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12852 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5882 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8296 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21208 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12900 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8647 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3115 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4638 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9429 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9665 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7074 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24856 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16395 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14038 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30585 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 32 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1235 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 365 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
Microsoft Office 3822 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 139 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 1
ЦРТ Voice2Med 38 1
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 1
Oracle Hyperion Essbase 47 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 58 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2112 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 1
Михалев Евгений 90 2
Арефьев Андрей 54 2
Козлов Михаил 175 2
Егоров Вадим 15 2
Поихало Владимир 21 2
Агапова Светлана 7 2
Есаулов Евгений 3 2
Буланов Максим 4 2
Григорян Микаел 3 2
Сандимиров Анатолий 2 2
Куликов Александр 21 1
Иванов Владимир 62 1
Федечкин Сергей 20 1
Чернаткин Владимир 4 1
Спевак Сергей 12 1
Бова Светлана 7 1
Городный Александр 1 1
Тюренков Алексей 6 1
Шляпнев Максим 11 1
Жаданов Михаил 2 1
Сорокин Антон 4 1
Иванов Петр 23 1
Чаленко Анатолий 2 1
Сулин Анатолий 1 1
Середенко Евгений 1 1
Орешкин Сергей 6 1
Шеленцов Сергей 18 1
Портнягин Сергей 5 1
Строевская Жанна 3 1
Петухова Елена 3 1
Черников Алексей 53 1
Рабинович Борис 8 1
Марков Вадим 3 1
Левинас Влад 2 1
Налгранян Гарегин 2 1
Пашенцев Виталий 11 1
Носов Николай 13 1
Мехришвили Александр 11 1
Кадыков Роман 15 1
Адмиральский Сергей 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 13
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1619 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1509 3
Литва - Литовская Республика 655 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3149 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1585 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17479 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17864 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 1
Украина 7668 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3017 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1405 1
Финляндия - Финляндская Республика 3625 1
Польша - Республика 1971 1
Чехия - Чешская Республика 1318 1
Румыния 735 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13411 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52604 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5932 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 5992 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10180 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9078 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14138 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1670 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5597 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30190 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2392 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9107 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 474 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 436 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 311 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 794 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11136 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6005 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4508 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16731 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1924 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 979 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 1
Черкизон - Черкизовский рынок 160 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1431 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5016 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1991 1
Здравоохранение - Эндокринология - Эндокринные заболевания - Endocrine diseases 8 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1379 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1514 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3515 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 2
Рустелеком ТК 304 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 27 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 253 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2067 2
CNews Большие данные 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363068, в очереди разбора - 753918.
Создано именных указателей - 175849.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще