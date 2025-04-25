Получите все материалы CNews по ключевому слову
Семенов Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Семенов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Михалев Евгений 90 2
|Арефьев Андрей 54 2
|Козлов Михаил 175 2
|Егоров Вадим 15 2
|Поихало Владимир 21 2
|Агапова Светлана 7 2
|Есаулов Евгений 3 2
|Буланов Максим 4 2
|Григорян Микаел 3 2
|Сандимиров Анатолий 2 2
|Куликов Александр 21 1
|Иванов Владимир 62 1
|Федечкин Сергей 20 1
|Чернаткин Владимир 4 1
|Спевак Сергей 12 1
|Бова Светлана 7 1
|Городный Александр 1 1
|Тюренков Алексей 6 1
|Шляпнев Максим 11 1
|Жаданов Михаил 2 1
|Сорокин Антон 4 1
|Иванов Петр 23 1
|Чаленко Анатолий 2 1
|Сулин Анатолий 1 1
|Середенко Евгений 1 1
|Орешкин Сергей 6 1
|Шеленцов Сергей 18 1
|Портнягин Сергей 5 1
|Строевская Жанна 3 1
|Петухова Елена 3 1
|Черников Алексей 53 1
|Рабинович Борис 8 1
|Марков Вадим 3 1
|Левинас Влад 2 1
|Налгранян Гарегин 2 1
|Пашенцев Виталий 11 1
|Носов Николай 13 1
|Мехришвили Александр 11 1
|Кадыков Роман 15 1
|Адмиральский Сергей 39 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
|Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 27 1
|СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 253 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363068, в очереди разбора - 753918.
Создано именных указателей - 175849.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.