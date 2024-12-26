Trivio Тривио
Trivio – онлайн-сервис, который позволяет компаниям автоматизировать и оптимизировать процесс организации командировок. Основан в 2020 году. К сервису подключено свыше 1500 компаний, которые ежедневно оформляют более 4000 командировок.
Trivio и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
|Синица Евгений 2 2
|Леньшина Татьяна 2 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Лебедев Владимир 65 1
|Семенов Дмитрий 15 1
|Дмитриев Алексей 45 1
|Кокорин Владимир 1 1
|Ma Jack - Ма Джек 23 1
|Евсеев Роман 1 1
|Батурин Андрей 2 1
|Махлин Дмитрий 95 1
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