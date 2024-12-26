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Trivio Тривио

Trivio - Тривио

Trivio – онлайн-сервис, который позволяет компаниям автоматизировать и оптимизировать процесс организации командировок. Основан в 2020 году. К сервису подключено свыше 1500 компаний, которые ежедневно оформляют более 4000 командировок.   

 

 

 

26.12.2024 Разработчик системы HRlink вырос в 1,5 раза до 950 млн рублей 1
28.11.2024 HRlink добавил модуль интеграции с сервисом организации командировок Trivio 1
29.05.2024 Trivio запускает онлайн-платформу для турагентств Sikora 1
13.12.2023 Оборот Trivio по итогам 2023 г. увеличился в 2,5 раза 1
15.11.2023 Trivio внедрил возможность расчета углеродного следа 1
01.11.2023 Trivio и «Газпром бурение» договорились о стратегическом сотрудничестве 2
01.11.2022 Сервис Trivio перенес информационные системы в облако M1Cloud 2
10.08.2022 Интеграция сервисов VK для сотрудников с Trivio поможет экономить до 30% расходов на командировки 2
02.12.2021 Владимир Кокорин: «Инвестирование многие путают с предпринимательством» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Trivio и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
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