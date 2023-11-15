Trivio внедрил возможность расчета углеродного следа

Сервис по организации командировок Trivio добавил функцию расчета углеродного следа для каждой оформленной поездки. Новый инструмент позволит клиентам пользоваться подробной отчетностью по выбросам CO2, что обеспечит возможность корректировать план командировки в соответствии с данными о предыдущих поездках и сокращать негативное влияние на окружающую среду. Об этом CNews сообщили представители Trivio.

Для российского рынка бизнес-тревел это решение — шаг к содействию устойчивому развитию в сфере туризму. Теперь деловым путешественникам доступна аналитика для различных сегментов поездки — отелей, авиа, ж/д и трансферов. Все сведения основаны на международных стандартах: Hotel Sustainability Benchmarking Index 2023, Greenhouse gas reporting и др.

«Мы в Trivio убеждены, что каждый из нас несет ответственность за сохранение окружающей среды. Мы добавили функцию расчета углеродного следа, чтобы помочь нашим клиентам в планировании более экологичных деловых поездок. Мы надеемся, что Trivio внесет свой вклад в международную экологическую миссию», — сказал генеральный директор Trivio Евгений Синица.

Калькулятор в Trivio автоматически рассчитывает углеродный след и показывает статистику по всем видам услуг. Формулы включают все необходимые параметры, влияющие на выброс CO2. Это дает возможность получить сведения об углеродном следе и уменьшать степень влияния командировок на климат России и планеты.

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Trivio — онлайн-сервис по организации деловых путешествий, который позволяет компаниям автоматизировать и оптимизировать процесс командировок. Основан в 2020 г. К сервису подключено свыше 1700 компаний, которые ежедневно бронируют более 5000 командировок.