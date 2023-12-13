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Оборот Trivio по итогам 2023 г. увеличился в 2,5 раза

Оборот сервиса организации командировок по итогам 2023 г. увеличился в 2,5 раза и составил 13,7 млрд руб. За два года общее количество транзакций увеличилось в 15 раз и превысило 1,1 млн. Об этом CNews сообщили представители Trivio.

За год количество активных клиентов увеличилось в два раза и превысило 2000. Большая часть клиентов — компании из сфер энергетики, добывающей и обрабатывающей промышленности, информационных технологий, строительства и телекоммуникаций. При этом в период с 2021 по 2023 гг. доля крупнейших клиентов в общей выручке сократилась с 10% до 3%, что говорит о правильном векторе развития компании.

«Мы благодарим всех наших клиентов за доверие и возможность улучшать процесс организации командировок в нашей стране. Самое главное для нас то, что такой результат удалось достигнуть всего за три года, Trivio — самая молодая компания из топ-10 на рынке. Мы расцениваем это как промежуточную победу, наша основная цель — не просто достичь лидерства, к чему мы придем уже через год или два, а надолго закрепиться на этой позиции, задавая вектор развития всей индустрии», — сказал директор по маркетингу Trivio Андрей Батурин.

«В 2024 г. мы продолжим совершенствовать платформу, добавляя еще больше интересных и удобных решений. Не скрою, что мы готовы вести рынок за собой через улучшение опыта наших клиентов, что позволит нам сохранить динамику роста в следующем году», — отметил Андрей Батурин.

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Trivio — онлайн-сервис по организации деловых путешествий, который позволяет компаниям автоматизировать и оптимизировать процесс командировок. Основан в 2020 г. К сервису подключено свыше 2000 компаний, которые ежедневно оформляют более 6000 поездок.

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