Сервис Trivio перенес информационные системы в облако M1Cloud

Онлайн-сервис управления деловыми поездками Trivio перенес свои информационные системы в облако M1Cloud компании Stack Group. Сервис Trivio использует интегрированное решение, включающее защищенные облачные ресурсы в соответствии с ФЗ-152 «О персональных данных». Компания Stack Group создала и аттестовала защищенное облако M1Cloud, которое полностью соответствует законодательству для ГИС (К-1) и ИСПДн (УЗ-1).

«Сервис-провайдер M1Cloud ориентируется на конкретные задачи каждого клиента, что делает наши облачные сервисы персонализированными для каждой компании. Наши архитекторы подбирают оптимальное решение по производительности и доступности, при этом мы всегда ориентируемся на максимально высокие показатели SLA. Облако M1Cloud обеспечивает высокую надежность для ИТ-систем заказчиков и безопасность данных», – сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud и Stack Group.

Облако M1Cloud позволяет гибко масштабировать вычислительные мощности, в том числе в периоды пиковых нагрузок на электронный сервис.

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«Trivio – цифровой продукт, который в определенной мере зависит от характеристик облачной платформы. Технологический партнер, сервис-провайдер M1Cloud от Stack Group, отвечает всем потребностям нашей компании. Решение, сконфигурированное специально для Trivio, имеет высокий уровень производительности и позволяет обрабатывать и хранить персональные данные в защищенной облачной среде. Также, что немаловажно, мы получаем круглосуточную техническую поддержку экспертного уровня. Специалисты M1Cloud осуществили миграцию информационных систем без остановки функционирования нашего онлайн-сервиса», – отметил Дмитрий Семенов, CTO Trivio.