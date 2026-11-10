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Индексная книга (каталог) CNews*
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Леньшина Татьяна

СОБЫТИЯ


10.11.2026 VK Tech и Trivio автоматизировали оформление командировок: от заявки до авансового отчета в одном окне 1
28.11.2024 HRlink добавил модуль интеграции с сервисом организации командировок Trivio 1
01.11.2023 Trivio и «Газпром бурение» договорились о стратегическом сотрудничестве 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Леньшина Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Trivio - Тривио 13 3
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 208 1
VK Tech - ВК Тех - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 601 1
9800 1
Газпром бурение 62 1
Газпром ПАО 1499 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37149 2
Бронирование - Booking 1067 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1216 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3735 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14207 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18517 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1026 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5878 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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