Интеграция сервисов VK для сотрудников с Trivio поможет экономить до 30% расходов на командировки

В VK People Hub появилась возможность автоматически оформлять командировки. Благодаря интеграции технологической HR-платформы с сервисом рабочих поездок Trivio компании смогут эффективнее использовать время команд и сократить до 30% расходов на организацию деловых путешествий сотрудников. Сервис позволяет в несколько кликов купить билеты на самолет или поезд, забронировать номер в отеле и трансфер, оформить документы для бухгалтерской отчетности.

В результате оформление командировки занимает пару минут вместо нескольких часов. Цифровые сервисы повышают уровень контроля за корпоративной политикой в отношении поездок, на 90% сокращают движение наличных средств и в разы увеличивают скорость согласования бюджетов.

«Для нас важно, чтобы HR-сервисы VK повышали эффективность корпоративных процессов и создавали максимально удобную цифровую среду для сотрудников, — отметил Алексей Дмитриев, директор по развитию HR-tech проектов «VK цифровые технологии». — Разные сервисы и модули платформы помогают бизнесу быстро запустить и развивать свое комфортное единое пространство для корпоративной коммуникации, социализации и управления опытом сотрудников. C помощью наших партнеров Trivio процесс организации рабочих поездок становится автоматизированным, прозрачным и бесшовным для пользователей».

С новым сервисом руководители получают удобный инструмент для анализа командировочной деятельности и расходов сотрудников. Все документы и отчеты формируются автоматически в рамках электронного документооборота.

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«Мы рады быть партнером компании VK. Наше сотрудничество позволит клиентам VK People Hub упростить и автоматизировать организационные процессы так, чтобы экономить время и деньги, контролировать корпоративные расходы и, главное, сосредоточиться на более важных для развития компании задачах», — отметил Евгений Синица, СEO Trivio.