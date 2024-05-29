Trivio запускает онлайн-платформу для турагентств Sikora

Trivio объявила о запуске онлайн-платформы, упрощающей многоступенчатый процесс планирования поездок для турагентств, которые заказывают перелеты, трансферы и проживание напрямую у разных поставщиков. Компания Sikora уже к концу года планирует выйти на оборот около 500 млн руб. в месяц.

Sikora — специализированный агрегатор услуг для туристической отрасли. Сервис позволяет бронировать авиабилеты, билеты на поезд, отели, трансферы, автобусы, «Аэроэкспресс» и даже VIP-залы в аэропортах онлайн. Платформа поможет турагентам значительно упростить и ускорить поиск нужных для клиентов услуг. Основные преимущества для конечных клиентов — цена и количество контента, которые предоставляет сервис. Особенно в части зарубежных средств размещения.

Турагентам доступно оперативное формирование закрывающих отчётных документов и актов сверки. Пользователи также могут воспользоваться различными отчётами и бизнес-аналитикой. Кроме того, у платформы предусмотрена круглосуточная служба поддержка. Турагенты уже могут подключаться к сервису.

«К созданию Sikora нас подтолкнуло растущее число обращений о сотрудничестве от представителей туротрасли. Мы проанализировали, что необходимо доработать в системе, и оценили затраты на реализацию доработок. Стало понятно, что нам не нужно тратить много усилий и времени, и мы приняли решение запустить отдельную платформу. Это повлекло за собой привлечение профильных специалистов, знающих изнутри особенности и требования туристической отрасли. Мы соединили их знания и опыт с уже зарекомендовавшими себя технологиями Trivio, внеся в них необходимые изменения и дополнения», — сказал директор департамента маркетинга Trivio.