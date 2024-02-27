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Аэроэкспресс Железнодорожная пассажирская компания

Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания

ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает пассажирское железнодорожное и автобусное экспресс-сообщение между столицей и крупнейшими аэропортами Московского авиационного узла — Домодедово и Шереметьево. Компания основана в 2005 году и за это время перевезла более 180 млн человек.

«Аэроэкспресс» эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler, а также 7 одноэтажных составов, разработанных по специальному заказу на Демиховском машиностроительном заводе. Компания имеет собственные пассажирские терминалы в аэропортах Шереметьево и Домодедово. Данные 2025 года.

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Судебные дела (5) на сумму 1 033 533 741 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 1 033 493 994 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 39 747 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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27.02.2024 «Аэроэкспресс» обновил мобильное приложение

Компания выпустила обновленную версию мобильного приложения «Аэроэкспресс» для устройств на базе операционной системы Android. Об этом CNews сообщили пред
15.05.2023 «Аэроэкспресс» запустил обновленную версию сайта

ный конструктор, который поможет пользователю выбрать нужный трансфер – поезд или экспресс-автобус «Аэроэкспресс» – и в несколько кликов оформить билет. Конструктор позволяет задать необходимые
12.04.2023 На портале РЖД теперь можно приобрести билеты на аэроэкспрессы

У пользователей официального сайта ОАО «РЖД» появилась возможность купить билеты на поезда «Аэроэкспресс» по тарифам перевозчика. Об этом CNews сообщили представители РЖД. «Ассортимент

18.01.2023 ВТБ и мосметро внедрили биометрическую оплату на «Аэроэкспрессе»

Возможность оплаты по FacePay, которая уже внедрена в московском метро, стала доступна и для оплаты «Аэроэкспресса». К системе подключены по два турникета на Северном и Южном железнодорожных терминалах в Шереметьево. Такую возможность обеспечили ВТБ и мосметро, говорится в сообщении банка. Опл
06.12.2022 «Сбер» запустил новые способы оплаты на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс»

«Сбер» запустил в мобильном приложении «Аэроэкспресс» оплату билетов с помощью сервиса SberPay и через Систему быстрых платежей (СБП). Кроме того, оплата через СБП стала доступна на сайте компании. Таким образом, купить билеты на «

16.05.2022 Билеты на «Аэроэкспресс» стало возможно оплатить с помощью Yandex Pay

«Аэроэкспресс» запустил на сайте функциональность оплаты билетов с помощью платежного сервиса

17.10.2019 «Аэроэкспресс» внедрил в мобильное приложение искусственный интеллект

«Аэроэкспресс» выпустил обновленную версию мобильного приложения, в которой упростился процесс
01.10.2019 «Аэроэкспресс» перевезет владельцев карт UnionPay за 1 рубль

«Аэроэкспресс» и международная платежная система UnionPay объявили о запуске совместной акции с 1 октября 2019 г. В рамках акции стоимость поездки в аэроэкспрессах для держателей карт UnionPay с
21.08.2019 «Информзащита» подтвердила соответствие компании «Аэроэкспресс» требованиям стандарта PCI DSS v 3.2.1

Российский ИБ-интегратор «Информзащита» подтвердил полное соответствие применяемых в «Аэроэкспресс» политик информационной безопасности требованиям стандарта PCI DSS v 3.2.1. «Аэроэкспресс» является торгово-сервисным предприятием первого уровня и должно регулярно подтверж
19.06.2019 «Аэроэкспресс» и «Ситимобил» запускают мультимодальный тариф

«Аэроэкспресс» и «Ситимобил» объявили о запуске совместного мультимодального тарифа, который позволит добраться из аэропорта до вокзала на поезде и далее продолжить поездку до нужного места на т
26.03.2019 Количество подключений к WI-FI в «Аэроэкспрессе» превысило 4 млн

«Аэроэкспресс» объявил о том, что с момента запуска бесплатной Wi-Fi сети в поездах «Аэроэкспресс» пассажиры подключились к ней свыше 4 млн раз. Сервис был запущен в конце 2016 года и с т
18.01.2019 Оплатить билеты на «Аэроэкспресс» можно с помощью японских банковских карт JCB

Оплата проезда на «Аэроэкспресс» теперь возможна с помощью банковских карт японской платёжной системы JCB. Новый
21.12.2018 Привет, «Андрей»: какие технологии «Индустрии 4.0» применяет «Аэроэкспресс»

портные компании должны адаптироваться к тенденциям рынка и информационного общества. В частности, «Аэроэкспресс» – это связующее звено между Москвой и крупнейшими аэропортами России: «Шереметь
10.12.2018 Билеты на «Аэроэкспресс» теперь можно оплатить с помощью Googlе Pay

«Аэроэкспресс» объявил о включении поддержки оплаты билетов с помощью платежного сервиса Googl
17.10.2018 «Аэроэкспресс» зафиксировал рост продаж билетов через мобильное приложение на 27%

«Аэроэкспресс» объявил о росте продаж билетов через мобильное приложение на 27%. Это составляет порядка 7% от общего числа билетов, проданных с начала 2018 г. Ежемесячно с помощью мобильного при
24.07.2018 В июне 2,4 тыс. пассажиров приняли участие в акции «Аэроэкспресс» и UnionPay

«Аэроэкспресс» и UnionPay подвели первые итоги акции, проходившей в июне 2018 г. В акции приняли участие около 2,4 тыс. пассажиров. 80% от общего количества участников акции – пассажиры «Аэро
08.06.2018 ВТБ начал прием карт Union Pay на турникетах «Аэроэкспресс»

ВТБ начал эквайринговое обслуживание карт Union Pay на турникетах «Аэроэкспресс». Оплатить поездку новым способом можно во всех аэропортах Москвы. Пассажиры «Аэроэкспресс» теперь могут оплатить проезд бесконтактными картами Union Pay, в том числе с испо
25.04.2018 «Аэроэкспресс» внедрил искусственный интеллект для общения с пользователями

«Аэроэкспресс» объявил о внедрении технологии искусственного интеллекта (AI) для общения с пол
10.04.2018 «Инфосистемы Джет» построила ИТ-инфраструктуру для «Аэроэкспресса»

«Инфосистемы Джет», российский системный интегратор, построил для транспортного предприятия «Аэроэкспресс» ИТ-инфраструктуру, включающую высокопроизводительный комплекс SAP HANA. Реализа
03.04.2018 «Аэроэкспресс» реализовал 16% от общего числа билетов через сайт и мобильное приложение

мпионат мира по футболу, мы увеличиваем их количество», – отметил исполнительный директор компании «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.Всего за первый квартал 2018 г. было продано более 2,4 млн биле
31.10.2017 Аудитория сети Wi-Fi в поездах «Аэроэкспресс» выросла в три раза

Об этом CNews сообщили в «МаксимаТелеком». Сегодня оператор приступил к модернизации сети бесплатного Wi-Fi в поездах «Аэроэкспресс». Обновленная сеть сможет обслуживать в пять раз больше пассажиров.Пропускная способность высокоскоростной сети Wi-Fi уже увеличена на Шереметьевском направлении «Аэроэкспресс

09.10.2017 «Аэроэкспресс» запустил обновленную версию сайта

«Аэроэкспресс» объявил о запуске обновленной версии сайта www.aeroexpress.ru. Новый сайт позво
10.07.2017 Сервис Orange Data обеспечил «Аэроэкспресс» онлайн-кассами

«Аэроэкспресс» перешел на обслуживание кассами для онлайн-продаж от сервиса Orange Data. Компания предпочла арендованное оборудование покупному, и теперь все транзакции на сайте aeroexpress.ru о
04.07.2017 «Аэроэкспресс» автоматизирует производство с помощью SAP

«Аэроэкспресс» объявил о запуске в промышленную эксплуатацию единой системы управления бизнес-процессами. Основной платформой для нее стала SAP S/4HANA. Система охватывает ключевые направления в
03.03.2017 При оплате PayPal билеты на «Аэроэкспресс» будут стоить на 50% дешевле

«Аэроэкспресс» и PayPal объявили о запуске акции «Туда – Обратно c PayPal». Как рассказали CNe
25.10.2016 «Аэроэкспресс» построит единую систему управления бизнес-процессами на базе SAP S/4HANA

Российская транспортная компания «Аэроэкспресс» приступила к созданию единой системы управления бизнес-процессами. Основной пла
18.10.2016 «Аэроэкспресс» подключился к единому Wi-Fi-пространству Московского транспорта

«Максимателеком» и «Аэроэкспресс» объявили о подписании долгосрочного стратегического соглашения, в рамках которого скоростная сеть Wi-Fi во всех поездах перевозчика подключена к единому Wi-Fi-пространству Московс
18.10.2016 «Аэроэкспресс» захвачен Wi-Fi-провайдером московского метро

«Аэроэкспресс» сменил поставщика Wi-Fi-услуг «Аэроэкспресс» и компания «МаксимаТелеком»
05.10.2016 Билеты на «Аэроэкспресс» можно оплатить Apple Pay

С 4 октября компания «Аэроэкспресс» начала принимать бесконтактные платежи Apple Pay. На данный момент оплатить пое
08.08.2016 «МаксимаТелеком» монетизирует бесплатную сеть Wi-Fi в поездах «Аэроэкспресс»

Компания «МаксимаТелеком» займется монетизацией бесплатного Wi-Fi во всех поездах «Аэроэкспресс», обеспечивающих железнодорожное сообщение между столицей и аэропортами Московск
28.07.2016 «Крок» обеспечил отказоустойчивую работу бизнес-критичных сервисов «Аэроэкспресс» по продаже билетов

«Крок» повысил отказоустойчивость бизнес-критичных сервисов по продаже билетов в пунктах Московского авиационного узла «Аэроэкспресс». За счет комплексной модернизации сети передачи данных была исключена возможность возникновения сбоев при обслуживании пассажиров в кассах и с помощью билетопечатающих автоматов.

26.04.2016 Почти 840 тыс. пользователей установили мобильное приложение «Аэроэкспресс»

Компания «Аэроэкспресс» подвела итоги трехлетней работы мобильного приложения, доступного для iOS, Andr
21.04.2016 «Аэроэкспресс» запустил бесплатный Wi-Fi для пассажиров в терминале Шереметьево

C 19 апреля 2016 г. пассажиры и посетители терминала «Аэроэкспресс» в аэропорту Шереметьево могут воспользоваться бесплатной высокоскоростной сетью Wi-Fi. Запуск Wi-Fi в терминале «Аэроэкспресс» стал завершающим этапом в создании единого ин
12.02.2016 «Аэроэкспресс» прошел сертификацию по стандарту PCI DSS

В начале февраля компания «Аэроэкспресс» прошла сертификацию по стандарту PCI DSS — Payment Card Industry Data Security

01.02.2016 На сайте «Аэроэкспресс» появилась онлайн-форма заказа услуги «Персональный помощник»

С 1 февраля 2016 г. на сайте «Аэроэкспресс» появилась онлайн-форма заказа услуги «Персональный помощник». Об этом CNews соо
29.10.2015 «Инфосистемы Джет» построили для «Аэроэкспресса» катастрофоустойчивую ИТ-инфраструктуру

ру предприятия», ‒ отметил Виктор Ремень, директор департамента информационных технологий компании «Аэроэкспресс». Отказоустойчивость серверной инфраструктуры в основном дата-центре обеспечивае
16.10.2015 За 6 месяцев бесплатным Wi-Fi в «Аэроэкспресс» воспользовались более 1,4 млн пассажиров

«Аэроэкспресс» подвел итоги работы бесплатной беспроводной сети интернет, которая была запущен
13.10.2015 Comparex перевел почтовый сервис «Аэроэкспресс» на новую версию Microsoft Exchange

Специалисты компании Comparex завершили проект по переводу почтового сервиса компании «Аэроэкспресс» на новую версию Microsoft Exchange 2013. В результате проекта заказчик модерниз
02.04.2015 Пассажиры «Аэроэкспресс» получили бесплатный доступ к Wi-Fi

«Аэроэкспресс» сообщил, что теперь его пассажирам доступен бесплатный доступ в интернет по сет
22.12.2014 Оплатить билеты на aeroexpress.ru теперь можно с помощью PayPal

Компания «Аэроэкспресс» и глобальный оператор электронных платежей PayPal объявили о запуске совместног

Публикаций - 156, упоминаний - 233

Аэроэкспресс и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 20
Yandex - Яндекс 9216 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
Apple Inc 13156 9
SAP SE 5601 7
9594 6
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 49 5
Google LLC 12690 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Ростелеком 10948 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Microsoft Corporation 25775 4
Huawei 4677 4
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
Крок - Croc 1964 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 3
МТ-Интеграция - ранее Максима ГК 41 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 3
PayPal 671 3
Webmoney - Вебмани.Ру 547 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
СмартМолл 2 2
РЖД Технологии - RZD Digital 37 2
Orange Data 10 2
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 37 2
РЖД Технологии - РЖД ЦПР - РЖД Цифровые пассажирские решения - Инновационная мобильность 17 2
Gateline - Онэлия 7 2
Samsung Electronics 11065 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 37
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 24
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 9
Visa International 1993 9
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 7
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Альфа-Банк 1979 6
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 5
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 4
ВТБ - Почта Банк 514 4
АльфаСтрахование СГ 394 4
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 4
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 3
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 3
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 3
ТМХ - ДМЗ - Демиховский машиностроительный завод 8 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Газпром нефть 725 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Русский стандарт Банк 509 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 2
JCB International 146 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 43 2
Согласие СК - Согласие-Вита 47 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 30
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 7
Петербургский метрополитен ГУП 150 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 4
Мосгортранс ГУП 139 4
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Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
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Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
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Федеральное казначейство России 1949 2
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Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
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Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 614 9
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
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Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
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Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
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Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 7
Microsoft Windows 16882 7
Visa payWave 78 6
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Купибилет - Kupibilet 34 4
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
Linux OS 11533 3
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 3
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Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
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Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 3
Казахстан - Республика 6048 3
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Франция - Французская Республика 8177 3
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Аргентина - Аргентинская Республика 615 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 135 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Япония 13807 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
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Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 72
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 64
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 42
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 22
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 20
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 13
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 13
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 7
Английский язык 7030 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 7
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 6
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 5
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Аренда 2687 5
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Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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