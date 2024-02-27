«Аэроэкспресс» обновил мобильное приложение Компания выпустила обновленную версию мобильного приложения «Аэроэкспресс» для устройств на базе операционной системы Android. Об этом CNews сообщили пред

«Аэроэкспресс» запустил обновленную версию сайта ный конструктор, который поможет пользователю выбрать нужный трансфер – поезд или экспресс-автобус «Аэроэкспресс» – и в несколько кликов оформить билет. Конструктор позволяет задать необходимые

На портале РЖД теперь можно приобрести билеты на аэроэкспрессы У пользователей официального сайта ОАО «РЖД» появилась возможность купить билеты на поезда «Аэроэкспресс» по тарифам перевозчика. Об этом CNews сообщили представители РЖД. «Ассортимент

ВТБ и мосметро внедрили биометрическую оплату на «Аэроэкспрессе» Возможность оплаты по FacePay, которая уже внедрена в московском метро, стала доступна и для оплаты «Аэроэкспресса». К системе подключены по два турникета на Северном и Южном железнодорожных терминалах в Шереметьево. Такую возможность обеспечили ВТБ и мосметро, говорится в сообщении банка. Опл

«Сбер» запустил новые способы оплаты на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс» «Сбер» запустил в мобильном приложении «Аэроэкспресс» оплату билетов с помощью сервиса SberPay и через Систему быстрых платежей (СБП). Кроме того, оплата через СБП стала доступна на сайте компании. Таким образом, купить билеты на «

Билеты на «Аэроэкспресс» стало возможно оплатить с помощью Yandex Pay «Аэроэкспресс» запустил на сайте функциональность оплаты билетов с помощью платежного сервиса

«Аэроэкспресс» внедрил в мобильное приложение искусственный интеллект «Аэроэкспресс» выпустил обновленную версию мобильного приложения, в которой упростился процесс

«Аэроэкспресс» перевезет владельцев карт UnionPay за 1 рубль «Аэроэкспресс» и международная платежная система UnionPay объявили о запуске совместной акции с 1 октября 2019 г. В рамках акции стоимость поездки в аэроэкспрессах для держателей карт UnionPay с

«Информзащита» подтвердила соответствие компании «Аэроэкспресс» требованиям стандарта PCI DSS v 3.2.1 Российский ИБ-интегратор «Информзащита» подтвердил полное соответствие применяемых в «Аэроэкспресс» политик информационной безопасности требованиям стандарта PCI DSS v 3.2.1. «Аэроэкспресс» является торгово-сервисным предприятием первого уровня и должно регулярно подтверж

«Аэроэкспресс» и «Ситимобил» запускают мультимодальный тариф «Аэроэкспресс» и «Ситимобил» объявили о запуске совместного мультимодального тарифа, который позволит добраться из аэропорта до вокзала на поезде и далее продолжить поездку до нужного места на т

Количество подключений к WI-FI в «Аэроэкспрессе» превысило 4 млн «Аэроэкспресс» объявил о том, что с момента запуска бесплатной Wi-Fi сети в поездах «Аэроэкспресс» пассажиры подключились к ней свыше 4 млн раз. Сервис был запущен в конце 2016 года и с т

Оплатить билеты на «Аэроэкспресс» можно с помощью японских банковских карт JCB Оплата проезда на «Аэроэкспресс» теперь возможна с помощью банковских карт японской платёжной системы JCB. Новый

Привет, «Андрей»: какие технологии «Индустрии 4.0» применяет «Аэроэкспресс» портные компании должны адаптироваться к тенденциям рынка и информационного общества. В частности, «Аэроэкспресс» – это связующее звено между Москвой и крупнейшими аэропортами России: «Шереметь

Билеты на «Аэроэкспресс» теперь можно оплатить с помощью Googlе Pay «Аэроэкспресс» объявил о включении поддержки оплаты билетов с помощью платежного сервиса Googl

«Аэроэкспресс» зафиксировал рост продаж билетов через мобильное приложение на 27% «Аэроэкспресс» объявил о росте продаж билетов через мобильное приложение на 27%. Это составляет порядка 7% от общего числа билетов, проданных с начала 2018 г. Ежемесячно с помощью мобильного при

В июне 2,4 тыс. пассажиров приняли участие в акции «Аэроэкспресс» и UnionPay «Аэроэкспресс» и UnionPay подвели первые итоги акции, проходившей в июне 2018 г. В акции приняли участие около 2,4 тыс. пассажиров. 80% от общего количества участников акции – пассажиры «Аэро

ВТБ начал прием карт Union Pay на турникетах «Аэроэкспресс» ВТБ начал эквайринговое обслуживание карт Union Pay на турникетах «Аэроэкспресс». Оплатить поездку новым способом можно во всех аэропортах Москвы. Пассажиры «Аэроэкспресс» теперь могут оплатить проезд бесконтактными картами Union Pay, в том числе с испо

«Аэроэкспресс» внедрил искусственный интеллект для общения с пользователями «Аэроэкспресс» объявил о внедрении технологии искусственного интеллекта (AI) для общения с пол

«Инфосистемы Джет» построила ИТ-инфраструктуру для «Аэроэкспресса» «Инфосистемы Джет», российский системный интегратор, построил для транспортного предприятия «Аэроэкспресс» ИТ-инфраструктуру, включающую высокопроизводительный комплекс SAP HANA. Реализа

«Аэроэкспресс» реализовал 16% от общего числа билетов через сайт и мобильное приложение мпионат мира по футболу, мы увеличиваем их количество», – отметил исполнительный директор компании «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.Всего за первый квартал 2018 г. было продано более 2,4 млн биле

Аудитория сети Wi-Fi в поездах «Аэроэкспресс» выросла в три раза Об этом CNews сообщили в «МаксимаТелеком». Сегодня оператор приступил к модернизации сети бесплатного Wi-Fi в поездах «Аэроэкспресс». Обновленная сеть сможет обслуживать в пять раз больше пассажиров.Пропускная способность высокоскоростной сети Wi-Fi уже увеличена на Шереметьевском направлении «Аэроэкспресс

«Аэроэкспресс» запустил обновленную версию сайта «Аэроэкспресс» объявил о запуске обновленной версии сайта www.aeroexpress.ru. Новый сайт позво

Сервис Orange Data обеспечил «Аэроэкспресс» онлайн-кассами «Аэроэкспресс» перешел на обслуживание кассами для онлайн-продаж от сервиса Orange Data. Компания предпочла арендованное оборудование покупному, и теперь все транзакции на сайте aeroexpress.ru о

«Аэроэкспресс» автоматизирует производство с помощью SAP «Аэроэкспресс» объявил о запуске в промышленную эксплуатацию единой системы управления бизнес-процессами. Основной платформой для нее стала SAP S/4HANA. Система охватывает ключевые направления в

При оплате PayPal билеты на «Аэроэкспресс» будут стоить на 50% дешевле «Аэроэкспресс» и PayPal объявили о запуске акции «Туда – Обратно c PayPal». Как рассказали CNe

«Аэроэкспресс» построит единую систему управления бизнес-процессами на базе SAP S/4HANA Российская транспортная компания «Аэроэкспресс» приступила к созданию единой системы управления бизнес-процессами. Основной пла

«Аэроэкспресс» подключился к единому Wi-Fi-пространству Московского транспорта «Максимателеком» и «Аэроэкспресс» объявили о подписании долгосрочного стратегического соглашения, в рамках которого скоростная сеть Wi-Fi во всех поездах перевозчика подключена к единому Wi-Fi-пространству Московс

«Аэроэкспресс» захвачен Wi-Fi-провайдером московского метро «Аэроэкспресс» сменил поставщика Wi-Fi-услуг «Аэроэкспресс» и компания «МаксимаТелеком»

Билеты на «Аэроэкспресс» можно оплатить Apple Pay С 4 октября компания «Аэроэкспресс» начала принимать бесконтактные платежи Apple Pay. На данный момент оплатить пое

«МаксимаТелеком» монетизирует бесплатную сеть Wi-Fi в поездах «Аэроэкспресс» Компания «МаксимаТелеком» займется монетизацией бесплатного Wi-Fi во всех поездах «Аэроэкспресс», обеспечивающих железнодорожное сообщение между столицей и аэропортами Московск

«Крок» обеспечил отказоустойчивую работу бизнес-критичных сервисов «Аэроэкспресс» по продаже билетов «Крок» повысил отказоустойчивость бизнес-критичных сервисов по продаже билетов в пунктах Московского авиационного узла «Аэроэкспресс». За счет комплексной модернизации сети передачи данных была исключена возможность возникновения сбоев при обслуживании пассажиров в кассах и с помощью билетопечатающих автоматов.

Почти 840 тыс. пользователей установили мобильное приложение «Аэроэкспресс» Компания «Аэроэкспресс» подвела итоги трехлетней работы мобильного приложения, доступного для iOS, Andr

«Аэроэкспресс» запустил бесплатный Wi-Fi для пассажиров в терминале Шереметьево C 19 апреля 2016 г. пассажиры и посетители терминала «Аэроэкспресс» в аэропорту Шереметьево могут воспользоваться бесплатной высокоскоростной сетью Wi-Fi. Запуск Wi-Fi в терминале «Аэроэкспресс» стал завершающим этапом в создании единого ин

«Аэроэкспресс» прошел сертификацию по стандарту PCI DSS В начале февраля компания «Аэроэкспресс» прошла сертификацию по стандарту PCI DSS — Payment Card Industry Data Security

На сайте «Аэроэкспресс» появилась онлайн-форма заказа услуги «Персональный помощник» С 1 февраля 2016 г. на сайте «Аэроэкспресс» появилась онлайн-форма заказа услуги «Персональный помощник». Об этом CNews соо

«Инфосистемы Джет» построили для «Аэроэкспресса» катастрофоустойчивую ИТ-инфраструктуру ру предприятия», ‒ отметил Виктор Ремень, директор департамента информационных технологий компании «Аэроэкспресс». Отказоустойчивость серверной инфраструктуры в основном дата-центре обеспечивае

За 6 месяцев бесплатным Wi-Fi в «Аэроэкспресс» воспользовались более 1,4 млн пассажиров «Аэроэкспресс» подвел итоги работы бесплатной беспроводной сети интернет, которая была запущен

Comparex перевел почтовый сервис «Аэроэкспресс» на новую версию Microsoft Exchange Специалисты компании Comparex завершили проект по переводу почтового сервиса компании «Аэроэкспресс» на новую версию Microsoft Exchange 2013. В результате проекта заказчик модерниз

Пассажиры «Аэроэкспресс» получили бесплатный доступ к Wi-Fi «Аэроэкспресс» сообщил, что теперь его пассажирам доступен бесплатный доступ в интернет по сет