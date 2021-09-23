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Аэроэкспресс
Железнодорожная пассажирская компания


23.09.2021 «Аэрофлот» запустил сервис мультимодальных перевозок Trip&Fly 1
14.07.2021 Купить проездной для поездок в столичном метро теперь можно через «Сбербанк онлайн» 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 1
10.07.2020 Оператор Wi-Fi в московском метро впервые раскрыл своих владельцев 6
06.03.2020 Разработчик систем ИИ Smart Engines стал резидентом «Сколково» 1
07.02.2020 В финал хакатона Moscow Travel Hack вышли 50 команд 1
28.11.2019 Версия Smart IDReader 3.3 научилась распознавать рукописный текст в паспорте РФ 1
22.10.2019 Россияне продали технологию распознавания документов «Хорватским авиалиниям», победив мощного местного конкурента 1
17.10.2019 «Аэроэкспресс» внедрил в мобильное приложение искусственный интеллект 1
01.10.2019 «Аэроэкспресс» перевезет владельцев карт UnionPay за 1 рубль 1
21.08.2019 «Информзащита» подтвердила соответствие компании «Аэроэкспресс» требованиям стандарта PCI DSS v 3.2.1 2
19.06.2019 «Аэроэкспресс» и «Ситимобил» запускают мультимодальный тариф 1
26.03.2019 Количество подключений к WI-FI в «Аэроэкспрессе» превысило 4 млн 1
18.01.2019 Оплатить билеты на «Аэроэкспресс» можно с помощью японских банковских карт JCB 2
21.12.2018 Привет, «Андрей»: какие технологии «Индустрии 4.0» применяет «Аэроэкспресс» 4
14.12.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» пройдет 14 марта 2019 года 1
11.12.2018 Современный взгляд на SAP HANA: как правильно развернуть платформу in-memory вычислений 1
10.12.2018 Билеты на «Аэроэкспресс» теперь можно оплатить с помощью Googlе Pay 1
17.10.2018 «Аэроэкспресс» зафиксировал рост продаж билетов через мобильное приложение на 27% 1
03.08.2018 Объем транзакций по картам UnionPay увеличился более чем на 40% 1
24.07.2018 В июне 2,4 тыс. пассажиров приняли участие в акции «Аэроэкспресс» и UnionPay 1
08.06.2018 ВТБ начал прием карт Union Pay на турникетах «Аэроэкспресс» 1
25.04.2018 «Аэроэкспресс» внедрил искусственный интеллект для общения с пользователями 3
10.04.2018 «Инфосистемы Джет» построила ИТ-инфраструктуру для «Аэроэкспресса» 3
09.04.2018 Социальная карта москвича позволяет получить льготы в парке «Зарядье» 1
03.04.2018 «Аэроэкспресс» реализовал 16% от общего числа билетов через сайт и мобильное приложение 2
31.10.2017 Аудитория сети Wi-Fi в поездах «Аэроэкспресс» выросла в три раза 2
09.10.2017 «Аэроэкспресс» запустил обновленную версию сайта 2
05.10.2017 Chronopay подключилась к онлайн-кассам 1
10.07.2017 Сервис Orange Data обеспечил «Аэроэкспресс» онлайн-кассами 1
04.07.2017 «Аэроэкспресс» автоматизирует производство с помощью SAP 5
15.06.2017 Видеоинвентарь Wi-Fi.ru стал доступен для закупок в рекламной сети «Яндекса» 1
05.04.2017 «Крок» подвел итоги работы в 2016 году 1
24.03.2017 13 апреля состоится «SAP Форум Москва» 1
03.03.2017 При оплате PayPal билеты на «Аэроэкспресс» будут стоить на 50% дешевле 2
19.01.2017 Алексей Киричек возглавил департамент эквайринга ВТБ24 1
22.12.2016 «МаксимаТелеком» создаст единое Wi-Fi-пространство в международных аэропортах России 1
01.12.2016 Во всем Московском транспорте будет создана бесшовная зона Wi-Fi 1
25.10.2016 «Аэроэкспресс» построит единую систему управления бизнес-процессами на базе SAP S/4HANA 3

Публикаций - 101, упоминаний - 171

Аэроэкспресс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 14
МаксимаТелеком 102 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 8
VK - Mail.ru Group 2483 5
SAP SE 3212 5
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 4
Yandex - Яндекс 4101 3
Microsoft Corporation 11077 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 3
Крок 1219 3
Инфосистемы Джет 675 3
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Yota - Скартел 623 2
Google LLC 7148 2
PayPal 441 2
Orange Data 8 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 11 1
РТ-Информ 112 1
Gemalto 168 1
SoftwareONE Group 97 1
Ситроникс - Sitronics 561 1
Иннодата - Innodata 13 1
I-Free Just AI 10 1
Ramax - Рамакс 62 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
AlterKnowledge 4 1
Jumio 12 1
MITEK Systems 7 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 17 1
Tetron - Тетрон 2 1
Сбербанк Деловая среда 37 1
Blockpass IDN 6 1
СмартМолл 1 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 9
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 7
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 6
Аэрофлот 493 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
Альфа-Банк 1123 4
UnionPay - Платёжная система 75 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
АльфаСтрахование СГ 208 3
Visa International 1345 3
ВТБ24 583 3
Почта Банк 289 3
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 3
ВТБ - Транскредитбанк 74 2
JCB International 113 2
Согласие СК 44 2
Юнистрим - Unistream 167 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Газпром нефть 382 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Qiwi 783 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Россети ПАО 168 2
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 1
Евроазиатский инвестиционный Банк 1 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 1
Шоколадница - сеть кофеен 34 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 68 1
Локо-Банк 31 1
Decathlon - Декатлон 22 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 1
Абрау-Дюрсо 9 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 7 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 1
Связь-банк 78 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
РКС - Российские космические системы 100 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 4
Мосгортранс ГУП 68 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Петербургский метрополитен ГУП 48 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Федеральное казначейство России 766 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Парк Зарядье 14 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Правительство Москвы 653 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 22
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 4
3G - Стандарт мобильной связи 3731 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 1
HoughNet 2 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
Проверка контрагентов 53 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 1
ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей 36 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
Google Android 10751 16
Apple iOS 5742 11
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
VK - Mail.ru Одноклассники 857 4
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 4
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 3
МаксимаТелеком MT_Free 34 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 3
Apple - App Store 2198 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
Купибилет - Kupibilet 13 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Visa payWave 55 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Стрелка - Транспортная карта 113 2
Smart Engines GreenOCR 17 2
UnionPay QuickPass - сервис бесконтактных платежей 5 2
Microsoft Windows 10 6635 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
SAP GRC Access Control 4 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Apple macOS 925 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Linux OS 4257 2
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 35 1
Крок ЦОД 15 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 6 1
Apple iTunes Store 571 1
SAP Fiori 40 1
ПСБ PSB-Retail 38 1
Apple Mac App Store 77 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
1С:Корпорация 10 1
Авибус 2 1
MasterCard MCBP - Mastercard Cloud Based Payments 8 1
Бисембаева Алина 12 7
Вольпе Борис 68 7
Ликсутов Максим 32 4
Ремень Виктор 8 4
Арлазаров Владимир 118 3
Кузнецов Дмитрий 40 3
Киричек Алексей 66 3
Гонтарев Павел 69 2
Криворучко Алексей 5 2
Четвернин Алексей 651 1
Кузьменко Валерия 58 1
Ковальский Михаил 1 1
Черников Михаил 4 1
Цуканов Дмитрий 1 1
Николаев Дмитрий 4 1
Моисеев Дмитрий 10 1
Кузьмин Дмитрий 4 1
Дегтярев Юрий 2 1
Акимов Евгений 32 1
Пауков Сергей 7 1
Асланян Сергей 75 1
Цзигуан Фань 4 1
Филоненко Алла 1 1
Гименез Вероника 6 1
Исрапилов Арсен 10 1
Яшкин Вячеслав 3 1
Потепко Вячеслав 5 1
Зиатдинов Денис 1 1
Буленков Дмитрий 13 1
Варназов Лев 10 1
Макс Крайнов 2 1
Барыкин Сергей 9 1
Парахин Виктор 4 1
Юфаркин Александр 10 1
Демидов Сергей 50 1
Палей Лев 31 1
Врублевский Павел 75 1
Дрейгер Павел 15 1
Круглов Алексей 18 1
Цыбульников Вячеслав 35 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 7
Россия - ПФО - Казань 1515 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - Хабаровск 622 1
Россия - Владимирская область 368 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Хорватия - Республика 118 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 149 1
Россия - Иркутск 465 1
Восточная Европа 1678 1
Черногория 86 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Россия - Геленджик 58 1
ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 29 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 47 1
Россия - Лобня 19 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 1 1
Россия - Калининградская область 537 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Казахстан - Республика 2629 1
Европа 3752 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
Япония 2780 1
Армения - Республика 688 1
Финляндия - Финляндская Республика 816 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 1
Россия - Смоленск 234 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
Великая Отечественная война 123 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 7 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Банковский сектор 21 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 5 1
CNews Analytics 1988 1
Gartner 2190 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
Strategy Analytics 175 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
SAP Forum 28 1
1С:ERP Бизнес-форум 11 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761046, в очереди разбора - 664735.
Создано именных указателей - 46354.
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