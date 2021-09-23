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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Аэроэкспресс
Железнодорожная пассажирская компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 101, упоминаний - 171
Аэроэкспресс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бисембаева Алина 12 7
|Вольпе Борис 68 7
|Ликсутов Максим 32 4
|Ремень Виктор 8 4
|Арлазаров Владимир 118 3
|Кузнецов Дмитрий 40 3
|Киричек Алексей 66 3
|Гонтарев Павел 69 2
|Криворучко Алексей 5 2
|Четвернин Алексей 651 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Ковальский Михаил 1 1
|Черников Михаил 4 1
|Цуканов Дмитрий 1 1
|Николаев Дмитрий 4 1
|Моисеев Дмитрий 10 1
|Кузьмин Дмитрий 4 1
|Дегтярев Юрий 2 1
|Акимов Евгений 32 1
|Пауков Сергей 7 1
|Асланян Сергей 75 1
|Цзигуан Фань 4 1
|Филоненко Алла 1 1
|Гименез Вероника 6 1
|Исрапилов Арсен 10 1
|Яшкин Вячеслав 3 1
|Потепко Вячеслав 5 1
|Зиатдинов Денис 1 1
|Буленков Дмитрий 13 1
|Варназов Лев 10 1
|Макс Крайнов 2 1
|Барыкин Сергей 9 1
|Парахин Виктор 4 1
|Юфаркин Александр 10 1
|Демидов Сергей 50 1
|Палей Лев 31 1
|Врублевский Павел 75 1
|Дрейгер Павел 15 1
|Круглов Алексей 18 1
|Цыбульников Вячеслав 35 1
|CNews Analytics 1988 1
|Gartner 2190 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
|Strategy Analytics 175 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761046, в очереди разбора - 664735.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761046, в очереди разбора - 664735.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru