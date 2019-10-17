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«Аэроэкспресс» внедрил в мобильное приложение искусственный интеллект

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«Аэроэкспресс» выпустил обновленную версию мобильного приложения, в которой упростился процесс покупки билетов.

Благодаря встроенной в приложение системе искусственного интеллекта, разработанной компанией Smart Engines, пассажирам больше не придется вручную вводить данные документов. При покупке билетов пользователю достаточно будет навести камеру мобильного телефона на страницу паспорта, и приложение само заполнит необходимые поля. Весь процесс ввода данных займет несколько секунд.

При этом пассажиры могут быть уверены в том, что их персональная информация надежно защищена — вся обработка данных производится непосредственно на устройстве пользователя и не передается сторонним организациям.

Модуль в мобильном приложении «Аэроэкспресс» запрограммирован на распознавание российских паспортов. Улучшенные алгоритмы на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения обеспечивают высокую скорость обработки документов и точность распознавания.

Напоминаем, что ввод паспортных данных при покупке билета необходим в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации.

В мобильном приложении «Аэроэкспресс» пассажирам доступны билеты по тарифам «Стандарт», «Парный» и «Группа» в одну сторону и «туда-обратно». Кроме того, в приложении можно приобрести билет по комбинированному тарифу «Аэроэкспресс+Такси» и билет на экспресс-автобус «Аэроэкспресс».

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