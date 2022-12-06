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«Сбер» запустил новые способы оплаты на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс»

«Сбер» запустил в мобильном приложении «Аэроэкспресс» оплату билетов с помощью сервиса SberPay и через Систему быстрых платежей (СБП). Кроме того, оплата через СБП стала доступна на сайте компании. Таким образом, купить билеты на «Аэроэкспресс» онлайн стало проще – новые инструменты оплаты уже доступны для пассажиров. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Выбрать удобный способ оплаты можно на завершающей стадии покупки билета. Если это СБП – на экране компьютера появится QR-код, отсканировав который мобильным телефоном, пассажир сможет перейти в приложение своего банка и подтвердить оплату. При покупке билета с помощью мобильного телефона произойдет автоматический переход в приложение банка для подтверждения оплаты.

Если это SberPay – пользователь получит push-уведомление, которое позволит перейти в «Сбербанк онлайн» для подтверждения оплаты.

Оплата при помощи SberPay также доступна и на сайте «Аэроэкспресс», а функционал оплаты по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей – в кассах.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка, председатель «Московского банка»: «“Сбер” предлагает не только своим клиентам, но и всем пассажирам, пользующимся услугами компании “Аэроэкспресс”, самые современные платежные сервисы, которыми уже пользуются миллионы россиян. При этом используются новейшие отечественные технологические решения, которые позволяют проводить оплату практически моментально и максимально безопасно. Все данные по карте остаются внутри Сбербанка и не передаются другим участникам расчетов. Cервис предоставляется бесплатно всем пользователям “Сбербанк онлайн” и не требует установки каких-либо дополнительных программ на смартфон».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России/ Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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