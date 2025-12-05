Получите все материалы CNews по ключевому слову
ICMV International Conference on Machine Visio
СОБЫТИЯ
ICMV и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 270 4
|Николаев Дмитрий 19 1
|IEEE Access 18 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1085 4
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405301, в очереди разбора - 733317.
Создано именных указателей - 186657.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.