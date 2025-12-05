Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186657
ИКТ 14467
Организации 11227
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3539
Системы 26469
Персоны 80446
География 2982
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 878

ICMV International Conference on Machine Visio


СОБЫТИЯ


05.12.2025 В России создан энергосберегающий ИИ, обученный самостоятельно выключаться после работы 1
22.03.2024 Smart Engines отчитался о научной деятельности за 2023 год в области ИИ 1
22.12.2020 Smart Engines заработала на ИИ 247,5 млн рублей в 2020 году 1
06.03.2020 Разработчик систем ИИ Smart Engines стал резидентом «Сколково» 1
15.01.2020 Продажи Smart Engines за 2019 год подскочили на 49%, 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

ICMV и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 429 4
МегаФон 9884 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14209 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9191 2
Blockpass IDN 6 1
iDenfy 5 1
Digitax - САВ - Системы автоматического возмещения - Диджит Трейдинг 1 1
VerifyMyAge 6 1
ГПБ - Газпромбанк 1171 2
Tessi 9 1
TWINO 4 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Robocash Group - Займер МФК - Prestamer 9 1
NNTC 3 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2691 1
МКБ - Московский кредитный банк 616 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1365 1
Альфа-Банк 1865 1
NanduQ - Qiwi 1004 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 65 1
АльфаСтрахование СГ 353 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 147 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 186 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
Согласие СК - Согласие-Вита 42 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 562 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1019 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18074 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4075 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1834 3
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 7 2
HoughNet 2 2
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 248 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5583 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 729 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 27 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6010 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25541 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1137 1
Фотокамеры - Объектив - Lens 1404 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 523 1
Hough Transform - Преобразование Хафа - вычислительный алгоритм параметрической идентификации геометрических элементов растрового изображения 6 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 25 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 380 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1044 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8721 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7620 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73095 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31942 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1080 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4896 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27167 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2687 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12304 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4844 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11445 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31692 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1037 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 222 4
Smart Engines - GreenOCR 42 3
Smart Engines - Smart Vision Engines 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 986 1
Google Android 14669 1
Apple iOS 8236 1
Linux OS 10882 1
Apple macOS 2245 1
Intel x86 - архитектура процессора 1981 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 942 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1008 1
Купибилет - Kupibilet 32 1
Smart Engines - Smart Tomo Engine 19 1
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 61 1
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 51 1
Microsoft Windows 16318 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 194 1
Арлазаров Владимир 270 4
Николаев Дмитрий 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 156710 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53448 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4091 2
Азия - Азиатский регион 5746 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14482 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 404 1
Ближний Восток 3030 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18194 1
Южная Корея - Республика 6857 1
Япония 13545 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18552 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31864 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51237 3
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 873 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4327 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 228 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54980 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 463 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 191 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4918 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1000 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2543 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5314 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9663 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3719 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4243 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6317 1
IEEE Access 18 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1085 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 7 2
День молодёжи - 27 июня 995 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405301, в очереди разбора - 733317.
Создано именных указателей - 186657.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще