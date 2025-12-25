Получите все материалы CNews по ключевому слову
Hough Transform Преобразование Хафа вычислительный алгоритм параметрической идентификации геометрических элементов растрового изображения
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
Hough Transform и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 272 3
|Шешкус Александр 2 2
|Ускова Ольга 170 1
|Трушкин Константин 59 1
|Николаев Дмитрий 19 1
|Арлазаров Никита 7 1
|Усилин Сергей 3 1
|Чернышева Наталья 5 1
|Савицкий Геннадий 7 1
|Булатов Константин 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410637, в очереди разбора - 730934.
Создано именных указателей - 188138.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.