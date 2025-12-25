Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188138
ИКТ 14559
Организации 11291
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26520
Персоны 81295
География 2992
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Hough Transform Преобразование Хафа вычислительный алгоритм параметрической идентификации геометрических элементов растрового изображения


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


25.12.2025 Ученые Smart Engines создали модель ИИ для распознавания и проверки подлинности документов 1
25.04.2024 Cognitive Pilot научила ИИ-агропилоты различать неразличимые человеком области 1
22.03.2024 Smart Engines отчитался о научной деятельности за 2023 год в области ИИ 1
29.12.2023 Smart Engines обучила ИИ видеть скрытые пространства и запатентовала технологию в США 4
21.11.2023 Россияне получили в США патент на технологию «остановки» искусственного интеллекта 1
02.05.2023 США выдали патент на российский ИИ на принципах, «которых не хватает chatGPT» 4
08.10.2020 Создан томограф реального времени на «Эльбрусах» и отечественном ПО. Видео 1

Публикаций - 7, упоминаний - 13

Hough Transform и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 431 5
Intel Corporation 12550 1
AMD - Advanced Micro Devices 4476 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1587 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 188 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 59 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
OpenAI 386 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1029 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8230 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Альфа-Банк 1873 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 94 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 368 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 363 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 210 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1069 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18352 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4121 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1844 4
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 730 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4841 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31848 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3357 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5945 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10140 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73469 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4925 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4683 1
DDR - Double data rate 2926 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 25 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 582 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2959 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9880 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5716 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 465 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4845 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 178 1
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 253 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2059 1
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс - Технические средства досмотра - inspection complex 111 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2997 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 619 1
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 28 1
FBP - Filtered Back Projection - в компьютерной томографии преобразование Радона - интегральное преобразование функции 1 1
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 155 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1218 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
Linux OS 10941 1
Apple macOS 2257 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 224 1
Intel x86 - архитектура процессора 1986 1
Microsoft Windows 16362 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 194 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 552 1
Cognitive Agro Pilot 39 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 202 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 1
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 67 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 11 1
Smart Engines - Smart Tomo Engine 19 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 1
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 27 1
OpenAI - ChatGPT 543 1
Cognitive Border Recognition 2 1
Арлазаров Владимир 272 3
Шешкус Александр 2 2
Ускова Ольга 170 1
Трушкин Константин 59 1
Николаев Дмитрий 19 1
Арлазаров Никита 7 1
Усилин Сергей 3 1
Чернышева Наталья 5 1
Савицкий Геннадий 7 1
Булатов Константин 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157406 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 4
Европа 24653 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45853 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1429 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10355 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Жуки - Жесткокрылые - Coleoptera 60 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
IEEE Access 18 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
РАН - Российская академия наук 2018 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1095 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 30 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 16 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 5 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410637, в очереди разбора - 730934.
Создано именных указателей - 188138.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще