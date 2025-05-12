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Савицкий Геннадий



12.05.2025 Cognitive Pilot усовершенствовала архитектуру нейронной сети 1
09.09.2024 Создана «лечебница» для нейронных сетей 1
04.07.2024 В России разработана собственная навигационная система для умных трамваев 1
30.05.2024 Cognitive Pilot представила полностью автономный бескабинный мини-трактор 1
25.04.2024 Cognitive Pilot научила ИИ-агропилоты различать неразличимые человеком области 1
14.11.2022 Россияне создали систему навигации для беспилотников на случай блокировки GPS и отказа ГЛОНАСС 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Савицкий Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:

Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 55 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 645 1
Shanghai FITSCO - Shanghai Fuxin Intelligent Transportation SolutionsCo 2 1
DH - Droneshub - Дронсхаб групп - Академия Дронсхаб 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1553 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 43 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 5
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1086 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1344 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8828 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3293 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3023 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 342 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2874 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5464 1
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 122 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10913 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1107 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6377 1
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 675 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 629 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3498 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5529 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28209 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 557 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1643 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5641 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5022 3
Cognitive Navigation 1 1
Cognitive Neural Network Hospital 1 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2793 1
Cognitive Border Recognition 1 1
Cognitive Agro Pilot 37 1
Томских Максим 3 1
Емельянов Антон 62 1
Жуков Сергей 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 953 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5234 1
Китай - Шанхай 789 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 576 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4047 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1362 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8197 2
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3500 1
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Ботаника - Растения - Plantae 1069 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7137 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2672 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 836 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5685 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4757 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 40 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7624 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6328 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 699 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1632 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4120 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7286 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4113 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2502 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1719 1
Известия ИД 653 1
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