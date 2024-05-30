Cognitive Pilot представила полностью автономный бескабинный мини-трактор

Разработчик систем автономного управления сельхозтранспортом компания Cognitive Pilot (дочерняя компания «Сбера» и Cognitive Technologies) представила полностью автономный бескабинный мини-трактор, управляемый ИИ. Машина полностью спроектирована и произведена на фабрике Cognitive Pilot по производству роботизированной продукции в Томске.

Выбор концепта мини-трактора был обусловлен несколькими причинами.

«Во-первых, если ранее единственный в небольшом хозяйстве крупный трактор выходил из строя, а это просто типичная ситуация для нашей страны, работа в поле просто вставала на время ремонта, – сказал ведущий разработчик Cognitive Pilot Геннадий Савицкий. – Наш подход расширяет возможности применения техники и снижает техническую уязвимость хозяйства».

С его использованием полевые работы могут гибко масштабироваться в зависимости от размера участка добавлением отдельных единиц мини-роботов, которые работают в стае.

Во-вторых, это удобство логистики. Малая машина доставляется на поле с помощью обычного автомобильного прицепа, что не требует никаких дополнительных расходов. В-третьих, качество выполнения сельхозопераций мини-трактора, как у станка с ЧПУ, полностью не зависит от человеческого фактора, что обеспечивает эталонное качество по всей поверхности поля.

Наконец, управление мини-трактором не требует никаких специальных навыков, поэтому разработчики уверены, что замена тяжелого труда интеллектуальным позволит решить аграриям проблемы с дефицитом механизаторов, сделать профессию интересной, привлекать в нее молодежь.

Уникальной и отличительной чертой мини-трактора Cognitive Pilot является реализация на его борту системы контроля качества выполняемых работ. «Качество выполнения сельхоз-операций нашего мини-трактора может контролироваться самой техникой на каждом квадратном метре поля. Для этого на плугах, боронах и другом оборудовании установлен необходимый набор датчиков. Система также позволяет передавать владельцем хозяйств необходимую информацию о состоянии техники и ходе выполнения работ. Это наивысший уровень качества и эффективности работ на селе», – сказал управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов.

Производительность машины, не смотря на ее небольшие габариты (1400х1500х2200 мм) будет обеспечиваться за счет возможности непрерывной работы в режиме 24/7 (в том числе и в ночное время), а также групповой или звеньевой работы. Разработчиками предусмотрен функционал взаимодействия техники внутри звена.

Под тракторы такого размера на рынке представлен широкий выбор навесных орудий. Робот способен выполнять все основные сельхозоперации практически с любыми навесными орудиями: сев, культивацию, боронование, вспашку, опрыскивание и т.д.

Мини-трактор также может быть оснащен установкой для измерения физико-химических параметров почвы на основании данных ее спектрометрического анализа и для последующего зонального внесения удобрений (внесение удобрений только на те участки, где это востребовано и в требуемой пропорции), что позволяет выстроить эффективную систему управления процессом выращивания сельхозкультур, обеспечивающую устойчивую рентабельность хозяйств. Результатом такой работы является оптимальная карта поля, содержащая распределение показателей содержания химических элементов, кислотности, плотности и иных измеряемых параметров по его площади.

Возможности ИИ, реализованные в мини-тракторе Cognitive Pilot, позволяют не только избегать столкновений с препятствиями, но и с высокой точностью выполнять сельхозоперации, такие как обработка рядковых культур, движение между рядков при опрыскивании, механическая обработка картофеля, моркови, внесение средств защиты растений с учетом визуального положения рядков, сорняков, осуществлять сбор данных для мониторинга состояния растений и т.д.

Мини-трактор Cognitive Pilot принадлежит классу гибридных машин. Его мощность составляет 30 л.с., масса 970 кг. На нем установлен бензиновый генератор, в движение который приводят электромоторы, что обеспечивает, условно говоря, неограниченный запас хода, Рабочая скорость машины составляет от 5 до 20 км/ч при захвате орудия, в зависимости от типа операции, от 1 до 20 метров

Благодаря использованию в мини-тракторе Cognitive Pilot электродвигателей с понижающими редукторами, несмотря на небольшую массу и мощность, по величине крутящего момента и тягового усилия он сопоставим с многими полноразмерными тракторами, такими как МТЗ 82. Кроме того, такой подход серьезно упрощает конструкцию – у робота нет поворотных узлов, максимально оптимизирована подвеска, не нужно устанавливать коробку передач, то есть, максимально исключены детали, которые чаще всего выходят из строя и требуют ремонта.

Возможность движения только на электрической тяге в машине предусмотрена на перспективу – сегодня в нашей стране такой вид передвижения востребован незначительно.

Разработчики уверены, что по своим возможностям и функционалу мини-трактор Cognitive Pilot опережает ведущих мировых производителей.

Задачей 2024 г. Cognitive Pilot видит определение точных параметров производительности, качества работы робота, реализации необходимого перечня доработок конструкции по итогам опытных работ и выработки с потенциальными клиентами оптимальной бизнес-модели использования техники и системы предзаказа. В качестве модели бизнеса сегодня рассматривается каршеринг, а также другие сервисные форматы, причем как для использования в России, так и для экспорта.

Серийный выпуск мини-тракторов Cognitive Pilot с ИИ разработчики планируют начать с 2025 г.