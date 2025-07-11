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Cognitive Navigation
УПОМИНАНИЯ
|11.07.2025
|В 2026 году в московском метро пассажиров начнут перевозить беспилотные поезда 1
|04.07.2024
|В России разработана собственная навигационная система для умных трамваев 2
Cognitive Navigation и организации, системы, технологии, персоны:
|Cognitive Tram Pilot 3 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5057 1
|Савицкий Геннадий 6 1
|Ускова Ольга 168 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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