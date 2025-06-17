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Cognitive Tram Pilot


Система Cognitive Tram Pilot -  промышленная система автопилотирования городским трамваем на основе ИИ. Разработана в 2017 году, прошла тестирование в г Москве и Санкт-Петербурге в 2018 – 2022 гг. Опыт разработки использован в городских трамваях Шанхая (2020 – 2021 гг.) в совместном проекте с одним из операторов транспортной инфраструктуры Китая компанией FITSCO. С 2022 года Cognitive Tram Pilot промышленно используется на трамваях в Санкт-Петербурге.

Система Cognitive Tram Pilot обеспечивает устойчивую детекцию объектов дорожной сцены (пешеходов, светофоров, транспортных средств, дорожных знаков и т. д.), на основе этой информации система «понимает» дорожную ситуацию и в случае нахождения объектов на пути трамвая подает водителю предупреждающие об опасности сигналы и при отсутствии реакции на них, самостоятельно принимает решение - осуществляет автоматическое торможение.

УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Cognitive Pilot привлекла 0,9 млрд руб. для масштабирования автономных решений на базе ИИ 1
04.07.2024 В России разработана собственная навигационная система для умных трамваев 1
07.06.2024 В Ярославской области появятся умные трамваи 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Cognitive Tram Pilot и организации, системы, технологии, персоны:

Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 57 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 647 1
Shanghai FITSCO - Shanghai Fuxin Intelligent Transportation SolutionsCo 2 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7645 1
Ростех - ОРКК - УКВЗ - Усть-Катавский вагоностроительный завод 2 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 1
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RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1111 1
Видеокамера - Camcorder 2293 1
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DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 586 1
Умные платформы 1763 1
Cognitive Navigation 1 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5047 1
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