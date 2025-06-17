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Cognitive Tram Pilot
Система Cognitive Tram Pilot - промышленная система автопилотирования городским трамваем на основе ИИ. Разработана в 2017 году, прошла тестирование в г Москве и Санкт-Петербурге в 2018 – 2022 гг. Опыт разработки использован в городских трамваях Шанхая (2020 – 2021 гг.) в совместном проекте с одним из операторов транспортной инфраструктуры Китая компанией FITSCO. С 2022 года Cognitive Tram Pilot промышленно используется на трамваях в Санкт-Петербурге.
Система Cognitive Tram Pilot обеспечивает устойчивую детекцию объектов дорожной сцены (пешеходов, светофоров, транспортных средств, дорожных знаков и т. д.), на основе этой информации система «понимает» дорожную ситуацию и в случае нахождения объектов на пути трамвая подает водителю предупреждающие об опасности сигналы и при отсутствии реакции на них, самостоятельно принимает решение - осуществляет автоматическое торможение.
УПОМИНАНИЯ
|17.06.2025
|Cognitive Pilot привлекла 0,9 млрд руб. для масштабирования автономных решений на базе ИИ 1
|04.07.2024
|В России разработана собственная навигационная система для умных трамваев 1
|07.06.2024
|В Ярославской области появятся умные трамваи 1
Cognitive Tram Pilot и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7645 1
|Ростех - ОРКК - УКВЗ - Усть-Катавский вагоностроительный завод 2 1
|Cognitive Navigation 1 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5047 1
|Cognitive Agro Pilot 38 1
|Евраев Михаил 262 1
|Ускова Ольга 168 1
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