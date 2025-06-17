Система Cognitive Tram Pilot - промышленная система автопилотирования городским трамваем на основе ИИ. Разработана в 2017 году, прошла тестирование в г Москве и Санкт-Петербурге в 2018 – 2022 гг. Опыт разработки использован в городских трамваях Шанхая (2020 – 2021 гг.) в совместном проекте с одним из операторов транспортной инфраструктуры Китая компанией FITSCO. С 2022 года Cognitive Tram Pilot промышленно используется на трамваях в Санкт-Петербурге.

Система Cognitive Tram Pilot обеспечивает устойчивую детекцию объектов дорожной сцены (пешеходов, светофоров, транспортных средств, дорожных знаков и т. д.), на основе этой информации система «понимает» дорожную ситуацию и в случае нахождения объектов на пути трамвая подает водителю предупреждающие об опасности сигналы и при отсутствии реакции на них, самостоятельно принимает решение - осуществляет автоматическое торможение.