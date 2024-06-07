В Ярославской области появятся умные трамваи

Российский разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотного транспорта компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) и правительство Ярославской области подписали Соглашение о реализации совместных инициатив и проектов, направленных на развитие технологического потенциала в городском рельсовом транспорте, предполагающем массовое использование трамвайным парком региона систем активной безопасности Cognitive Tram Pilot на базе искусственного интеллекта. Предполагается, что установка систем Cognitive Tram Pilot будет осуществляться на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ). Стороны рассчитывают, что первая партия порядка 20 умных трамваев с системой Cognitive Tram Pilot может поступить в Ярославль уже до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Cognitive Plot.

«Компания «Cognitive Pilot» имеет большой опыт по развитию цифровых технологий в транспортной системе, который будет применен и в Ярославской области, – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Это позволит решить важнейшую задачу — обеспечить безопасность движения за счет сокращения числа аварийных ситуаций по вине человеческого фактора, существенно снизить нагрузку на водителей, обеспечить комфорт и удобство для пассажиров общественного транспорта. Очень важно, что это отечественные технологии».

Подписанный документ также предусматривает создание на территории Ярославской области необходимого инфраструктурного элемента системы цифрового городского рельсового транспорта — сервисного центра для проведения пуско-наладочных работ умного рельсового городского транспорта, его обслуживания, ремонта и т.п.

«Ярославская область становится в числе пионеров - первых российских регионов, массово внедряющих технологии искусственного интеллекта в сферу общественного электротранспорта. Использование систем ИИ для обеспечения безопасности городского транспорта – это мировой тренд. Умный общественный транспорт – это принципиально иной уровень развития города и области. Наша ИИ-система способна обеспечивать безопасность движения в любую погоду, в любых дорожных условиях: ночь, дождь, туман, снег, ослепление светом и т.п., и любое время года. Она более чем на 80% состоит из отечественных компонент. Кроме того, использование технологий ИИ имеет широкие перспективы. Умные трамваи будут повышать уровень автономности до полной, получат возможность проводить постоянный мониторинг городской инфраструктуры, повышать ее качество, экономить бюджетные средства, создавать дополнительные удобства для горожан», – сказала генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

Система активной безопасности и помощи водителю Cognitive Tram Pilot около двух лет успешно работает более чем на 200 трамваях в г. Санкт-Петербург. Ежедневно с ее помощью в городе перевозятся до 60 тыс. пассажиров.

Применение ИИ в управлении трамваями позволило существенно повысить безопасность движения (например, число падений пассажиров при ее использовании оказалось меньше в 68 раз, по сравнению с традиционным, ручным управлением) сделать транспортный поток на линиях более равномерным, минимизировать заторы, обеспечить более комфортный для пассажиров скоростной режим, без резких рывков и торможений. Кроме того, контроль скоростного режима позволяет более бережно сохранять рельсовую инфраструктуру, минимизировать число инцидентов с «биением» стрелок, повреждением крестовин и кривых участков полотна. Этот фактор, по мнению экспертов, на 30-40% может продлить срок жизни инфраструктуры и вагонов и до 15% сэкономить бюджетные средства на ремонт.

Система Cognitive Tram Pilot обеспечивает устойчивую детекцию объектов дорожной сцены (пешеходов, светофоров, транспортных средств, дорожных знаков и т. д.), на основе этой информации система «понимает» дорожную ситуацию и в случае нахождения объектов на пути трамвая подает водителю предупреждающие об опасности сигналы и при отсутствии реакции на них, самостоятельно принимает решение - осуществляет автоматическое торможение.

В системе также реализовано распознавание нечетких и частично-заслоненных объектов, в том числе велосипедистов и скутеристов.

Набор сенсоров, используемых в Cognitive Tram Pilot составляет две камеры, которые крепятся под стеклом в кабине водителя, и радар, устанавливаемый в передней части трамвая под корпусной панелью.

Cognitive Tram Pilot позволяет прогнозировать развитие дорожных ситуаций, оценивать вероятность столкновения и в случае квалификации системой дорожной ситуации как опасной, предупреждать водителя, и в случае отсутствия реакции с его стороны, самостоятельно осуществлять торможение.

Система также осуществляет соблюдение безопасного скоростного режима, не позволяя водителю превысить скорость, предписываемую ПДД и правилами технической эксплуатации вагона на заданном маршруте.

Cognitive Tram Pilot позволяет программными и аппаратными средствами решить проблему ослепления при резком изменении освещенности (выезд из тоннеля, въезд в тоннель, солнце вышло из-за тучи, гроза и т.п.)

Уникальные камеры Cognitive Tram Pilot позволяют работать в огромном температурном диапазоне от – 50 до + 85.

Начинка для системы Cognitive Tram Pilot, включая вычислительные блоки (или «мозги»), видеокамеры, радары производятся в России на производственном подразделении Cognitive Pilot в г. Томск. В оборудовании Cognitive Tram Pilot используется более 80% отечественных компонент. Компания активно продолжает работу по замещению импортных комплектующих отечественными аналогами, и имеет отличные результаты и перспективы.