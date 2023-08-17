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Smart Technologies Aquarius Aerodisk Аэродиск НИЦ Научно-исследовательский центр

Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр

«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 году. Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минкомсвязи (Минцифры) с 2017 года.


17.08.2023 СХД «Восток» компании «Аэродиск» зарегистрирована в реестре ПАК Минцифры

Компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в сфере хранения данных и виртуализации, сообщ
26.06.2023 «Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах»

азработчиков и производителей компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» приобрел 67,8% компании «Аэродиск» — разработчика и производителя решений в области хранения данных и виртуализации. О
26.06.2023 «Аквариус» приобрел долю 67,8% в компании-разработчике систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск»

азработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений ГК «Аквариус» приобрел 67,8% компании «Аэродиск», разработчика и производителя инновационных решений в области хранения данных и вир
06.06.2023 «Аэродиск» провел исследование потребностей российских компаний в СХД

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
02.06.2023 «Аэродиск» провел исследование потребностей российских компаний в СХД

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, провела исследование среди российских предприятий о потребностях в системах хр
02.06.2023 «Аэродиск» существенно обновил ПО в СХД «Восток» и ENGINE

ийский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации «Аэродиск» сообщает о выпуске обновлений для программного обеспечения (ПО A-CORE версия 5.1.0)
29.03.2023 «Аэродиск» начал опытную эксплуатацию СХД сегмента high-end

«Аэродиск», российский разработчик и производитель систем хранения данных и виртуализации, объ
17.01.2023 KPBS модернизировала ИТ-инфраструктуру МГУУ на базе решений «Аэродиск»

KPBS осуществила поставку и внедрение отечественной гиперконвергентной системы, системы хранения данных (СХД) и сервера резервного копирования «Аэродиск». Заказчик – Московский городской университет управления правительства Москвы, высшее учебное заведение, специализирующееся на подготовке кадров для городских и муниципальных органов у
21.12.2022 «Аэродиск» и Auxo заключили партнерское соглашение

ИТ-компания Auxo и «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
16.11.2022 «Аэродиск» начинает формировать «дорожную карту» развития российских СХД

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
03.11.2022 «Аэродиск» перевел управление разработкой софта с JIRA на «Битрикс 24»

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
27.10.2022 Спрос на продукцию «Аэродиска» в России с начала 2022 года вырос в 10 раз

«Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
24.10.2022 «Аэродиск»: отношение к российской ИТ-инфраструктуре меняется на 180 градусов

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, в последние несколько месяцев наблюдает резкое изменение восприятия рынком ИТ-
06.09.2022 MONT и «Аэродиск» развивают сотрудничество по направлению инфраструктурных решений

«Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
30.08.2022 Первый модуль масштабирования мощностей СХД вошел в реестр Минпромторга

«Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
25.08.2022 «Аэродиск»: на российские технологии растет спрос из-за рубежа

«Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
22.07.2022 «Аэродиск» поможет Bergauf масштабировать дисковую емкость СХД

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
27.06.2022 «Аэродиск» и Axoft развивают сотрудничество в сфере СХД и серверного оборудования

«Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
24.06.2022 Контроллеры СХД «Аэродиск Восток» 2Э8СВ и 1Э8С вошли в реестр Минпромторга

Компания «Аэродиск», разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, сообщает о включении новых типов контроллеров СХД собственного производства «Аэродиск<
21.06.2022 «Аэродиск» запускает ЦПБ – консалтинговое направление по правовым вопросам ИБ

Компания «Аэродиск», разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и вирт
14.06.2022 «Аэродиск» и учебный центр «Микротест» будут вместе готовить специалистов по работе с СХД

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
27.05.2022 «Аэродиск» готовит выпуск СХД «Восток» на процессорах «Байкал»

«Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
25.05.2022 «Аэродиск» разработал ультракомпактную платформу СХД на «Эльбрусах»

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
27.04.2022 МВД отказалось оплатить российские СХД на «Эльбрусах», потратив миллиард на китайское «железо»

анения данных (СХД). Чуть ранее, 18 апреля, центр расторг контракт на поставку двух российских СХД «Аэродиск восток э12» на процессорах «Эльбрус-8СВ» за 277,6 млн руб. Информацию об этом можно

22.04.2022 «Аэродиск» создал дизайн-центр для разработки инноваций в сфере хранения данных

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
19.04.2022 OCS Distribution стала официальным дистрибьютором «Аэродиска»

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
25.03.2022 СХД «Аэродиск» серии 5 позволяют сочетать Intel и «Эльбрус» в одной инфраструктуре

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
23.03.2022 «Аэродиск» и «Рубэкап» подтвердили совместимость своих решений

«Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
16.03.2022 «Аэродиск» и Broadcom разработали Emulex-драйверы для СХД на «Эльбрусах»

«Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
11.03.2022 «Аэродиск» завершила разработку ПАК Machine-V

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, сообщают о выпуске нового программно-аппаратного комплекса «Аэродиск» Machine-V. Об э
04.03.2022 «Росинтеграция» обеспечит потребности Крыма и Севастополя в ИТ-оборудовании

ами, СХД и программно-аппаратными комплексами (ПАК). Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск». Сложившаяся на настоящий момент ситуация с санкционным давлением и нарушением прив
02.03.2022 Компания «Аэродиск» вошла в АРПЭ

«Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
01.03.2022 Компания «Аэродиск» начала разработки собственного контроллера NVMe 2.0 на базе архитектуры RISC-V

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
22.02.2022 «Аэродиск» и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
03.02.2022 Выручка «Аэродиска» составила 612 млн рублей по итогам 2021 года

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
26.01.2022 «Аэродиск» и «Рикор» представили линейку российских серверов «Фотон»

«Аэродиск», разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, сов
13.01.2022 Обновленная СХД «Аэродиск Восток-Э» включена в реестр Минпромторга

Компания «Аэродиск», разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, сообщает о включении линейки СХД собственного производства «Аэродиск Восток-Э» на

28.12.2021 Серверы Aerodisk Machine 1U и Machine 2U включены в реестр Минпромторга

«Аэродиск», разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, объ
22.12.2021 «Аэродиск» и «Севинтеграция» будут вместе развивать ИТ-рынок Крыма

«Аэродиск», российский производитель решений в области хранения данных и виртуализации, и «Сев
20.12.2021 «Аэродиск» поможет построить ЦОД «Кавказ»

«Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, примет участие в проекте строительства дата-центра «Кавказ», реализуемого под эгидой Минцифр

Публикаций - 118, упоминаний - 119

Smart Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ИКС - Yadro - КНС Групп 329 16
Норси-Транс (НТ) 83 16
Intel Corporation 11750 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 15
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 350 14
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 648 13
IBM - International Business Machines Corp 9206 12
Промобит - Bitblaze - Promobit 42 10
Huawei 3598 9
Базальт СПО - BaseALT 449 9
VMware 2216 9
Cisco Systems 4914 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 8
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 389 7
Рикор Холдинг - Rikor 97 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 157 6
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 527 6
AMD - Advanced Micro Devices 3852 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 553 6
Dell EMC 4946 6
HP Inc. 5559 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 891 5
РТИ Микрон - Micron 1315 5
Microsoft Corporation 23868 5
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 149 5
Dell Technologies - Dell Computer 825 5
Oracle Corporation 6389 5
Samsung Electronics 9874 5
Ред Софт - Red Soft 467 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 580 4
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 40 4
Lenovo Group 2216 4
Т8 НТЦ 74 4
ICL ГК 271 4
Basis - Tionix - Тионикс 58 4
Киберпротект - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 22 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1020 3
Элемент ГК - Elementec 0 3
Red Hat 1259 3
VK - Mail.ru Group 3244 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 3
Россети Ленэнерго 68 2
Lockheed Martin 711 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 102 2
Казахмыс - Kazakhmys 50 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 228 2
Газпром ПАО 1179 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 2
ГПБ - Газпромбанк 974 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 1
SHL 1 1
Интеррос - Росбанк АКБ 551 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 221 1
Сургутнефтегаз - СНГ 239 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго 123 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 30 1
РЖД - Российские железные дороги 1705 1
Совкомбанк Совесть 92 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 569 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 7 1
Uber 316 1
АФК Система - Система Масс-медиа 84 1
Совкомбанк ПАО 206 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 7 1
Lidings - Лидингс 4 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 287 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 1
Роснефть НК - нефтяная компания 471 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 227 1
Открытие ФК - Банк Открытие 448 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 1
Альфа-Банк 1550 1
Открытие ФК - Росгосстрах 299 1
ГКМП - Группа компаний машиностроения и приборостроения - Научно-производственное объединение 1 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 5 1
ЕС-лизинг 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 52
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 45
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 93 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 4
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 106 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 63 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 3
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 6 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 185 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 213 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 226 2
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 7 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 195 2
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 2 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 3 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 480 1
Верховный суд Российской Федерации 707 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 25 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 80 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 43 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 27 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 50 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 1 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 77 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
Linux Foundation 168 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 24 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 29 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 0 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 74 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2557 94
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 1 88
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 78
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 75
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 58
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 27
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 24 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 18
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 1336 18
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1693 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 14
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2398 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 11
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 164 11
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 788 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1445 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 10
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 188 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 7418 9
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2630 9
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 612 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 2646 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 8
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 889 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1800 8
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Снимок файловой системы или экрана - Моментальный снимок, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 70 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1069 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 1438 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 969 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 7
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 11 38
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 28 37
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 833 33
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR 13 32
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 53 22
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 20 19
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 75 19
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 144 16
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 124 11
Linux OS 8523 10
Intel x86 - архитектура процессора 1587 9
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции 38 9
Apple iPhone 6 597 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2270 7
Microsoft Windows 14705 6
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Machine 1U, 2U 2 5
ИКС - Yadro Tatlin - платформа хранения данных (СХД) 27 5
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 54 5
МЦСТ - Эльбрус-16С 25 5
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Клейменова Елена 3 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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