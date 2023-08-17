Smart Technologies Aquarius Aerodisk Аэродиск НИЦ Научно-исследовательский центр
«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 году. Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минкомсвязи (Минцифры) с 2017 года.
|17.08.2023
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СХД «Восток» компании «Аэродиск» зарегистрирована в реестре ПАК Минцифры
Компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в сфере хранения данных и виртуализации, сообщ
|26.06.2023
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«Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах»
азработчиков и производителей компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» приобрел 67,8% компании «Аэродиск» — разработчика и производителя решений в области хранения данных и виртуализации. О
|26.06.2023
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«Аквариус» приобрел долю 67,8% в компании-разработчике систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск»
азработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений ГК «Аквариус» приобрел 67,8% компании «Аэродиск», разработчика и производителя инновационных решений в области хранения данных и вир
|06.06.2023
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«Аэродиск» провел исследование потребностей российских компаний в СХД
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
|02.06.2023
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«Аэродиск» провел исследование потребностей российских компаний в СХД
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, провела исследование среди российских предприятий о потребностях в системах хр
|02.06.2023
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«Аэродиск» существенно обновил ПО в СХД «Восток» и ENGINE
ийский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации «Аэродиск» сообщает о выпуске обновлений для программного обеспечения (ПО A-CORE версия 5.1.0)
|29.03.2023
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«Аэродиск» начал опытную эксплуатацию СХД сегмента high-end
«Аэродиск», российский разработчик и производитель систем хранения данных и виртуализации, объ
|17.01.2023
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KPBS модернизировала ИТ-инфраструктуру МГУУ на базе решений «Аэродиск»
KPBS осуществила поставку и внедрение отечественной гиперконвергентной системы, системы хранения данных (СХД) и сервера резервного копирования «Аэродиск». Заказчик – Московский городской университет управления правительства Москвы, высшее учебное заведение, специализирующееся на подготовке кадров для городских и муниципальных органов у
|21.12.2022
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«Аэродиск» и Auxo заключили партнерское соглашение
ИТ-компания Auxo и «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
|16.11.2022
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«Аэродиск» начинает формировать «дорожную карту» развития российских СХД
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
|03.11.2022
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«Аэродиск» перевел управление разработкой софта с JIRA на «Битрикс 24»
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
|27.10.2022
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Спрос на продукцию «Аэродиска» в России с начала 2022 года вырос в 10 раз
«Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
|24.10.2022
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«Аэродиск»: отношение к российской ИТ-инфраструктуре меняется на 180 градусов
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, в последние несколько месяцев наблюдает резкое изменение восприятия рынком ИТ-
|06.09.2022
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MONT и «Аэродиск» развивают сотрудничество по направлению инфраструктурных решений
«Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
|30.08.2022
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Первый модуль масштабирования мощностей СХД вошел в реестр Минпромторга
«Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
|25.08.2022
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«Аэродиск»: на российские технологии растет спрос из-за рубежа
«Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
|22.07.2022
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«Аэродиск» поможет Bergauf масштабировать дисковую емкость СХД
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
|27.06.2022
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«Аэродиск» и Axoft развивают сотрудничество в сфере СХД и серверного оборудования
«Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
|24.06.2022
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Контроллеры СХД «Аэродиск Восток» 2Э8СВ и 1Э8С вошли в реестр Минпромторга
Компания «Аэродиск», разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, сообщает о включении новых типов контроллеров СХД собственного производства «Аэродиск<
|21.06.2022
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«Аэродиск» запускает ЦПБ – консалтинговое направление по правовым вопросам ИБ
Компания «Аэродиск», разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и вирт
|14.06.2022
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«Аэродиск» и учебный центр «Микротест» будут вместе готовить специалистов по работе с СХД
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
|27.05.2022
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«Аэродиск» готовит выпуск СХД «Восток» на процессорах «Байкал»
«Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
|25.05.2022
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«Аэродиск» разработал ультракомпактную платформу СХД на «Эльбрусах»
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
|27.04.2022
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МВД отказалось оплатить российские СХД на «Эльбрусах», потратив миллиард на китайское «железо»
анения данных (СХД). Чуть ранее, 18 апреля, центр расторг контракт на поставку двух российских СХД «Аэродиск восток э12» на процессорах «Эльбрус-8СВ» за 277,6 млн руб. Информацию об этом можно
|22.04.2022
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«Аэродиск» создал дизайн-центр для разработки инноваций в сфере хранения данных
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
|19.04.2022
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OCS Distribution стала официальным дистрибьютором «Аэродиска»
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
|25.03.2022
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СХД «Аэродиск» серии 5 позволяют сочетать Intel и «Эльбрус» в одной инфраструктуре
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
|23.03.2022
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«Аэродиск» и «Рубэкап» подтвердили совместимость своих решений
«Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
|16.03.2022
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«Аэродиск» и Broadcom разработали Emulex-драйверы для СХД на «Эльбрусах»
«Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
|11.03.2022
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«Аэродиск» завершила разработку ПАК Machine-V
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, сообщают о выпуске нового программно-аппаратного комплекса «Аэродиск» Machine-V. Об э
|04.03.2022
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«Росинтеграция» обеспечит потребности Крыма и Севастополя в ИТ-оборудовании
ами, СХД и программно-аппаратными комплексами (ПАК). Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск». Сложившаяся на настоящий момент ситуация с санкционным давлением и нарушением прив
|02.03.2022
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Компания «Аэродиск» вошла в АРПЭ
«Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
|01.03.2022
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Компания «Аэродиск» начала разработки собственного контроллера NVMe 2.0 на базе архитектуры RISC-V
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
|22.02.2022
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«Аэродиск» и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
|03.02.2022
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Выручка «Аэродиска» составила 612 млн рублей по итогам 2021 года
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
|26.01.2022
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«Аэродиск» и «Рикор» представили линейку российских серверов «Фотон»
«Аэродиск», разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, сов
|13.01.2022
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Обновленная СХД «Аэродиск Восток-Э» включена в реестр Минпромторга
Компания «Аэродиск», разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, сообщает о включении линейки СХД собственного производства «Аэродиск Восток-Э» на
|28.12.2021
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Серверы Aerodisk Machine 1U и Machine 2U включены в реестр Минпромторга
«Аэродиск», разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, объ
|22.12.2021
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«Аэродиск» и «Севинтеграция» будут вместе развивать ИТ-рынок Крыма
«Аэродиск», российский производитель решений в области хранения данных и виртуализации, и «Сев
|20.12.2021
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«Аэродиск» поможет построить ЦОД «Кавказ»
«Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, примет участие в проекте строительства дата-центра «Кавказ», реализуемого под эгидой Минцифр
Smart Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Володкович Вячеслав 88 86
|Мустафаев Тимур 12 12
|Копосов Максим 40 7
|Мишустин Михаил 548 5
|Иванов Борис 58 5
|Покровский Иван 96 4
|Шадаев Максут 747 4
|Изумрудов Олег 27 4
|Гвоздюк Дмитрий 5 3
|Кичко Дмитрий 55 3
|Легостаева Светлана 46 3
|Степнов Александр 3 2
|Бартенева Мария 28 2
|Зотов Алексей 33 2
|Буланов Константин 4 2
|Подольская Екатерина 8 2
|Климов Иван 19 2
|Кукшев Вячеслав 12 2
|Клейменова Елена 3 2
|Минаков Артем 4 2
|Истомин Владимир 2 2
|Чернышенко Дмитрий 508 2
|Кожуховский Игорь 10 2
|Соловьев Сергей 69 2
|Гревцев Александр 31 2
|Плуготаренко Сергей 69 2
|Кузнецов Андрей 50 2
|Ходырев Владимир 7 2
|Чирков Дмитрий 4 2
|Рензяев Константин 47 2
|Матвеева Татьяна 87 2
|Biden Joe - Байден Джо 83 2
|Шевченко Владимир 133 2
|Гребенщиков Дмитрий 29 2
|Трушкин Константин 55 2
|Козлов Михаил 158 2
|Новодворский Алексей 107 2
|Фролов Павел 65 2
|Аникин Леонид 61 2
|Печенин Алексей 17 2
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