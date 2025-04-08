Подтверждена совместимость СХД «Аэродиск» и ОС «Альт Сервер» 10

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, и «Базальт СПО», разработчик операционных систем семейства «Альт», подтвердили совместимость СХД Engine AQ440, Engine AQ450, «Engine AQ Лайт» и «Восток» с операционной системой «Альт Сервер» 10. Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск».

Специалисты обеих компаний проверили и подтвердили корректность функционирования систем хранения данных «Аэродиск» под управлением ОС «Альт Сервер» 10, включая: выполнение базовых операций; стабильность работы под нагрузкой; совместимость с различными протоколами доступа к данным.

Использование решений «Аэродиск» совместно с операционной системой «Альт Сервер» 10 актуально для государственных и корпоративных заказчиков, ориентированных на технологическую независимость в сфере ИТ.

В перспективе «Аэродиск» и «Базальт СПО» планируют вместе развивать программно-аппаратные комплексы, которые будут отвечать требованиям современных ИТ-инфраструктур.

«Совместимость наших решений с ОС "Альт Сервер" 10 — важный шаг в развитии экосистемы российского программного и аппаратного обеспечения. Мы видим растущий спрос на отечественные программные продукты и оборудование, и наше партнерство с «Базальт СПО» позволяет предложить клиентам надежные и производительные решения, соответствующие самым строгим требованиям», — сказал Александр Калинин, руководитель отдела развития продуктов компании «Аэродиск».

«Наши решения интегрируются с лучшими российскими программно-аппаратными платформами, обеспечивая заказчикам стабильность и высокую производительность. Мы намерены продолжать и расширять сотрудничество с "Аэродиском" и поддерживать совместимость с решениями компании в следующих версиях операционной системы», — отметил Сергей Гущин, руководитель направления по работе с партнерами «Базальт СПО».