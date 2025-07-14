Получите все материалы CNews по ключевому слову
S8 Capital Aquarius Aerodisk Engine AQ
Компания «Аэродиск», производитель систем хранения данных и виртуализации, сообщил в 2024 году о выпуске нового продукта - системы хранения данных начального уровня ENGINE AQ Лайт на базе аппаратной платформы «Аквариус». ENGINE AQ Лайт имеет четыре базовые конфигурации: две гибридные (AQL08 /AQL18) и две all-flash (AQL19/AQL38), с четырьмя опциями расширения для гибридных и двумя для all-flash конфигураций СХД.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
S8 Capital и организации, системы, технологии, персоны:
|Калинин Александр 174 4
|Володкович Вячеслав 102 3
|Гавриленко Александр 39 1
|Вихровский Кирилл 18 1
|Хорохордин Алексей 5 1
|Трубочев Алексей 34 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394373, в очереди разбора - 732364.
Создано именных указателей - 184674.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.