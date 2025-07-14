Компания «Аэродиск», производитель систем хранения данных и виртуализации, сообщил в 2024 году о выпуске нового продукта - системы хранения данных начального уровня ENGINE AQ Лайт на базе аппаратной платформы «Аквариус». ENGINE AQ Лайт имеет четыре базовые конфигурации: две гибридные (AQL08 /AQL18) и две all-flash (AQL19/AQL38), с четырьмя опциями расширения для гибридных и двумя для all-flash конфигураций СХД.