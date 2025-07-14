Разделы

S8 Capital Aquarius Aerodisk Engine AQ


Компания «Аэродиск», производитель систем хранения данных и виртуализации, сообщил в 2024 году о выпуске нового продукта - системы хранения данных начального уровня ENGINE AQ Лайт на базе аппаратной платформы «Аквариус». ENGINE AQ Лайт имеет четыре базовые конфигурации: две гибридные (AQL08 /AQL18) и две all-flash (AQL19/AQL38), с четырьмя опциями расширения для гибридных и двумя для all-flash конфигураций СХД.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


14.07.2025 «Аэродиск» и «РуБэкап» подтвердили совместимость решений для бэкапа данных с СХД «Аэродиск Engine AQ» 1
10.07.2025 «Аэродиск» и «Группа Астра» подтверждают совместимость СХД с Astra Linux 3
15.04.2025 «Аэродиск» улучшил масштабируемость СХД начального уровня «Engine AQ Лайт» 1
26.11.2024 Подтверждена совместимость СХД «Аэродиск» и системы виртуализации zVirt 3
12.09.2024 СХД Aerodisk Engine AQ440 вошел в реестр доверенных решений Минпромторга 2
08.08.2024 «Аэродиск» представила первую версию ролевой модели в ПО для управления СХД 1
31.07.2024 Минсельхоз модернизирует свой ЦОД серверами от «Аквариуса», СХД от «Аэродиска» и Astra Linux 1
11.06.2024 «Аэродиск» выпустила новую СХД «Engine AQ Лайт» 1
28.03.2024 «Аэродиск» выпустил новую линейку СХД уровня производительности Enterprise 5
26.03.2024 «Аэродиск» запускает новую линейку СХД Engine AQ на платформе «Аквариуса» 5

Публикаций - 11, упоминаний - 24

S8 Capital и организации, системы, технологии, персоны:

S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 182 9
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 966 4
SAS Institute 1025 2
Orion soft - Орион софт - 197 2
Минсельхоз РФ - Центр Агроаналитики ФГБУ - АЦ МСХ - Аналитический центр Минсельхоза России - ГВЦ Минсельхоза 12 1
Broadcom - VMware 2476 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2372 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 333 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3332 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12676 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6225 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 249 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 436 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10018 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71823 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6609 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22542 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31011 3
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 225 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3485 3
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 352 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25754 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2803 3
Microsoft Windows Server Message Block - CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 104 3
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 257 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11404 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3730 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12207 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9752 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 317 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 970 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 440 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22700 2
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 445 2
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 340 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3948 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11826 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26889 2
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 271 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1167 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 386 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1409 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16606 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33474 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4357 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3124 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 706 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4307 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 325 1
DDR - Double data rate 2873 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21652 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1563 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 498 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 55 4
Linux OS 10756 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1983 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 45 2
S8 Capital - Aquarius Array - Aquarius FS - серия СХД 5 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1487 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 175 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 239 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 514 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1388 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 47 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 602 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3414 1
Broadcom - VMware VAAI - VMware vStorage API Integration 27 1
HPE SGI XFS - высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система 35 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 220 1
Калинин Александр 174 4
Володкович Вячеслав 102 3
Гавриленко Александр 39 1
Вихровский Кирилл 18 1
Хорохордин Алексей 5 1
Трубочев Алексей 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 154782 10
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11614 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9991 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54406 3
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 222 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3334 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11348 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2987 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5266 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1621 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2346 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3706 1
