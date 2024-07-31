Минсельхоз модернизирует свой ЦОД серверами от «Аквариуса», СХД от «Аэродиска» и Astra Linux

Минсельхоз увеличивает мощности своего центра обработки данных. Для этих целей Министерству понадобились сервера от «Аквариуса», СХД от «Аэродиска» и Astra Linux.



Модернизация ЦОДа

Как выяснил CNews, Министерство сельского хозяйства России проводит работы по увеличению мощностей и объемов дисковой памяти своего центра обработки данных. Модернизация проводится с целью обеспечения устойчивого функционирования и работоспособного состояния информационных систем, а также текущей инфраструктуры Министерства.

Для модернизации Минсельхоз закупает исключительно отечественное оборудование, включенное в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Для начала проведения работ Минсельхоз, от имени ФГБУ «Управление служебными зданиями при Министерстве сельского хозяйства России», опубликовал соответствующий тендер на сайте госзакупок. Поиск поставщика пройдет по конкурсной основе и продлится с 15 по 31 июля 2024 г. Итоги конкурса будут подведены 2 августа. На момент написания данного материала начальная сумма тендера составляет 176,7 млн руб.

Требования к серверам

Судя по техническому заданию, Минсельхоз желает закупить определенную модель серверов, а именно «Аквариус» T50 D224AC. Всего закупается 12 данных серверов.

В документах указаны подробные требования к этим серверам, так: частота и тип оперативной памяти не должны быть ниже максимальных значений, поддерживаемых установленными процессорами. Все модули оперативной памяти должны иметь одинаковые характеристики, все контроллеры оперативной памяти должны иметь одинаковую конфигурацию установленных модулей оперативной памяти. Год выпуска модели процессора должен быть не ранее 2021 г. Информация о сервере должна быть зарегистрирована в Едином реестре радиоэлектронной продукции Минпромторга России (проверка осуществляется по номеру реестра). Сведения о микропрограммном обеспечении сервера должны быть зарегистрированы в Реестре российского программного обеспечения Минцифры России.

В техническом задании Минсельхоз указал еще и технические характеристики. Согласно требованиям, сервер должен быть стоечного типа с возможностью установки в шкаф телекоммуникационного оборудования.

На борту должно находиться не менее двух 16 ядерных процессоров с тактовой частотой в 3 ГГц, минимум 256 ГБ DDR4 ОЗУ и Sata SSD с объемом минимум в 480 ГБ каждый.

Запись дисков SSD, поддерживаемые типы RAID, количество сетевых портов и скорость сетевого порта также учитываются при выборе соответствующего сервера. Система удаленного управления сервером должна обеспечивать возможность контроля и управления сервером из любой точки сети, включая функциональность автоматического уведомления о событиях по электронной почте и видеозаписи с экрана действий администратора.

Требования к СХД

Для закупки дополнительного дискового пространства выбор Минсельхоза пал на СХД AERODISK Engine N4 AQ440. Всего их закупят две штуки.

Согласно документу, система хранения должна содержать не менее двух контроллеров дискового массива. Накопители должны быть твердотельными со значительным кэш-памятью объемом не менее 512 ГБ.

Одним из ключевых требований является поддержка дисков с интерфейсом SAS 12Gb и наличие не менее 24 слотов для установки накопителей в модуле расширения. Важно также, чтобы система поддерживала различные протоколы доступа, включая iSCSI, SMB/CIFS, NFS, а также функцию асинхронной репликации и компрессии данных.

Система должна иметь возможность миграции данных между разными томами без прерывания доступа и поддержку виртуализации сторонних поставщиков. Также важно использование кэширования операций ввода-вывода с использованием SSD и поддержка функций Vmware VAAI.

Требования к ПО

Также для обеспечения работы ЦОДа Минсельхозу необходимо соответствующие ПО.

Для обеспечения работы виртуальных машин и остальных серверных компонентов инфраструктуры Минсельхоз закупит программное средство виртуализации «Система безопасного управления средой виртуализации Z|virt» Z|virt разработана российской компанией Orion soft. ПО способно работать как с классическими, так и с программно-определяемыми СХД и имеет возможность управлять серверами виртуализации, виртуальными машинами, хранилищами и другими объектами среды виртуализации из единой консоли, что идеально подходит под нужды Минсельхоза.

Закупается и популярная на российском рынке ОС Astra Linux Special Edition. Под нужды Министерства требуется ее серверная версия под двухсокетные материнские платы и с уровнем защищенности «Максимальный».