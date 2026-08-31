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Индексная книга (каталог) CNews*
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Microsoft Windows SMB Microsoft Windows Server Message Block CIFS Common Internet File System Единая Файловая Система Интернета Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


31.08.2026 Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры 1
15.07.2026 Платформа SpaceVM совместима с СХД Nimbus «Гром» 1
13.07.2026 Платформа виртуализации SpaceVM совместима с СХД Nimbus «Молния» 1
22.04.2026 Москва потратит почти полмиллиарда на закупку серверов с устаревшей ОЗУ 1
11.03.2026 Почта Банк перенес 200 млн файлов c Minio на российское S3‑хранилище без остановки сервисов 1
20.01.2026 Российский рынок СХД пополнился брендом Nimbus с линейками «Гром» и «Молния» 1
25.11.2025 НТЦ ИТ РОСА объявляет о выпуске ОС «РОСА Фреш» 13.1 1
20.11.2025 Argo.Tech впервые представила в России SNA-хранилище, растущее с бизнесом 1
30.10.2025 «Киберпротект» представил обновление своего флагманского решения — системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 1
30.10.2025 Что следует учесть при выборе системы резервного копирования для сложной ИТ-инфраструктуры 1
22.09.2025 Минюст потратит сотни миллионов на покупку серверов, чтобы создать ведомственную платформу виртуальных рабочих мест 1
Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу 1
07.08.2025 Обновление «Альт Рабочая станция К» 11.1: поддержка видеокарт NVIDIA 2010-2025, мессенджеры для корпоративных коммуникаций, приложения для заметок и шифрования 1
11.07.2025 «Инферит» и Orion soft подтвердили совместимость виртуализации zVirt с сервером и СХД Inferit 1
10.07.2025 «Аэродиск» и «Группа Астра» подтверждают совместимость СХД с Astra Linux 1
24.06.2025 «АйТи Бастион» представил обновленный ПК «Синоникс» версии 1.7 1
02.06.2025 Минфин потратит миллиарды на отечественные серверы, российский Linux и на замену ПО Microsoft 1
22.05.2025 Ведомство по контролю за алкогольной и табачной продукцией отдает полтора миллиарда за переход на отечественную СУБД 1
15.04.2025 Подтверждена совместимость системы виртуализации ROSA Virtualization с серверным оборудованием и СХД от «Инферит» 1
27.11.2024 Роскомнадзор покупает за 137 миллионов СХД, чтобы заменить иностранную 1
31.07.2024 Минсельхоз модернизирует свой ЦОД серверами от «Аквариуса», СХД от «Аэродиска» и Astra Linux 1
14.06.2024 Эра VMware заканчивается. Теперь с нее можно уйти нажатием кнопки 1
11.06.2024 «Аэродиск» выпустила новую СХД «Engine AQ Лайт» 1
06.06.2024 Минфин покупает СХД, серверы и ПАКи на 2,5 миллиарда 1
27.02.2024 Российский ИТ-вендор «Инферит» выводит на рынок новые линейки СХД для корпоративного сегмента 1
25.07.2023 ПК СВ «Брест»: защищенная облачная виртуализация 1
04.01.2023 В ядре Linux открылась брешь высшей степени опасности 1
12.07.2022 Вышла новая версия ПО Raidix Elbrus для построения программных СХД на базе российских процессоров 1
17.05.2022 Вышла новая версия системы резервного копирования RuBackup 1.9 1
26.04.2022 Российская инфраструктура от UTINET: корпоративное хранилище Nasco и мощные серверы Corenetic R280 1
02.02.2022 «Дыра» в Samba позволяет злоумышленникам выполнять любой код под правами администратора 1
22.03.2021 «АМТ-Груп» и «Системы практической безопасности» протестировали совместимость своих продуктов в области защиты информации 1
29.10.2020 Техносерв Cloud расширяет сотрудничество с российской IIoT-платформой Winnum 1
02.10.2020 Защитники Linux и прочего СПО устроят бесчестным производителям техники показательную порку 1
13.08.2020 Актуальна ли еще ОС Linux для виртуальных серверов VPS 1
28.05.2020 «Техносерв Cloud» перенес в свое облако часть инфраструктуры «Иннодрайва» 1
13.09.2019 «Почти критическая» уязвимость в Samba год оставалась невыявленной и незаделанной 1
16.05.2019 Минтруд поставит российскую ОС на 2500 ПК чиновников 1
15.05.2019 Dataline запустила новый сервис по аренде СХД 1

Публикаций - 119, упоминаний - 133

Microsoft Windows SMB и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25825 17
SAS Institute 1085 15
Dell EMC 5200 12
Broadcom - VMware 2621 9
Intel Corporation 12851 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3130 8
Oracle Corporation 7092 5
Red Hat 1380 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
NetApp - Network Appliance 667 4
Apple Inc 13231 4
Dell Technologies - Dell Computer 2222 4
IBM - International Business Machines Corp 9711 4
HP Inc. 5904 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 954 4
OpenText - Micro Focus - Novell 880 4
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 65 3
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1700 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 3
LG Electronics 3743 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 970 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 489 3
AMT Group - АМТ-Груп 367 3
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 581 3
Google LLC 12748 2
Nvidia Corp 4050 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 61 2
DSCon - Distribution Service Consulting 40 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 2
VDURA - Panasas 7 2
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 151 2
Центр открытых разработок - OpenYard 96 2
Orion soft - Орион софт - 328 2
Nielsen Holdings - Gracenote - Gracenote CDDB - Gracenote Compact Disc Data Base 15 2
Технолид 3 2
Samsung Electronics 11107 2
Ростелеком 10999 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 2
Volvo Financial Services - Вольво Финанс Сервисес - ВФС Восток 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1790 1
Газинвестбанк КБ 2 1
Хлебозавод №28 3 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1540 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 537 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 381 1
Volvo Cars 262 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2442 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 441 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5752 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5990 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13981 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3971 3
Судебная власть - Judicial power 2515 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2137 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2882 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 787 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 476 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1697 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3668 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6584 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2084 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5457 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 373 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 362 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 430 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1527 4
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 100 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 296 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 283 74
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10782 72
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33700 65
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28438 49
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 381 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54344 42
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 842 30
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6746 29
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7271 28
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 977 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26075 26
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13459 26
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3908 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12999 23
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1113 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18156 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22703 19
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3808 19
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1661 19
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3249 19
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3230 19
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10431 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24570 18
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 390 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17054 15
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2915 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35408 14
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 589 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13223 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36484 13
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8710 13
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 456 13
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 521 11
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5278 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18241 11
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4461 11
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 644 11
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3379 11
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2485 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7924 10
Linux OS 11600 37
Microsoft Windows 16953 34
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 239 14
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1697 13
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1675 11
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 252 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3120 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3698 7
Google Android 15310 7
Microsoft Exchange - MS Exchange 1849 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2467 6
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1448 6
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 48 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1814 5
Apple macOS 2441 5
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 360 5
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 576 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5793 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 688 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1709 5
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 215 5
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 4
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 78 4
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 126 4
Dell EMC PowerVault ME - системы хранения 43 4
Proxmox Server Solutions GmbH - Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment - Proxmox Backup 51 4
Intel x86 - архитектура процессора 2181 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1024 4
Google Cloud Platform - GCP 386 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2538 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 740 4
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 4
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 306 4
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 74 4
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 271 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 62 3
Microsoft Windows Server Message Block - Microsoft Windows SMB 20 3
OpenStack Cinder 18 3
Носаков Василий 12 2
Русанов Евгений 3 2
Кадомский Вячеслав 109 2
Ильичев Андрей 38 2
Смирнов Дмитрий 113 2
Дергилёв Никита 44 2
Кузнецов Андрей 117 2
Суслин Андрей 4 1
Анохин Константин 3 1
Евдокимов Максим 27 1
Бараблин Михаил 5 1
Леонов Владимир 17 1
Антонов Дмитрий 8 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Рогов Илья 8 1
Ким Илья 2 1
Овчинников Илья 7 1
Федоров Андрей 31 1
Коровко Вадим 17 1
Московченко Александр 4 1
Маркевич Кирилл 4 1
Carmody Brian - Кармоди Брайан 1 1
Perens Bruce - Перенс Брюс 12 1
Кожевников Михаил 25 1
Квашук Сергей 14 1
Гребнев Егор 41 1
Осокина Полина 25 1
Корнетов Игорь 9 1
Орлов Сергей 29 1
Бедеров Игорь 105 1
Болотнов Вадим 4 1
Волчанинов Леонид 11 1
Матюшонок Ирина 7 1
Huberman Jonathan - Губерман Джонатан 4 1
Логвиненко Владислав 7 1
Березкина Надежда 3 1
Ходаков Алексей 2 1
Высоков Алексей 5 1
Ступаченко Роман 2 1
Sangeeta Anand - Сангита Ананд - Санджита Ананд 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 167319 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54911 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 7
Европа 25003 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47814 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4216 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19631 2
Италия - Итальянская Республика 4515 2
Китай - Сычуань 96 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19260 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13840 1
Азия - Азиатский регион 5940 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Дания - Королевство 1338 1
Финляндия - Финляндская Республика 3703 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 1
Россия - ЮФО - Севастополь 618 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 1
Бельгия - Королевство 1198 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3419 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1463 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1099 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Бельгия - Брюссель 244 1
Куба - Республика 420 1
США - Массачусетс - Бостон 384 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12379 60
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58078 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11835 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53791 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4052 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16199 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7488 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3888 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5536 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21845 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11728 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34022 4
Энергетика - Energy - Energetically 5915 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3381 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2560 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5772 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27481 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1385 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3322 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1740 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7887 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3144 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2500 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10458 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7068 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6198 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2752 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2318 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3604 2
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6745 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2843 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11412 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3207 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2174 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1581 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6644 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4009 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3803 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2783 2
CNET Networks - CNET News 1643 1
Infosan 75 1
vTuner Internet Radio 5 1
Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 1
ZDnet 664 1
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CNews - ZOOM.CNews 1867 1
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Минздрав РФ - ТГМУ ФГБОУ ВО - Тихоокеанский государственный медицинский университет 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1511 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 608 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2675 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 402 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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