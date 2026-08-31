Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Microsoft Windows SMB Microsoft Windows Server Message Block CIFS Common Internet File System Единая Файловая Система Интернета Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 119, упоминаний - 133
Microsoft Windows SMB и организации, системы, технологии, персоны:
|Носаков Василий 12 2
|Русанов Евгений 3 2
|Кадомский Вячеслав 109 2
|Ильичев Андрей 38 2
|Смирнов Дмитрий 113 2
|Дергилёв Никита 44 2
|Кузнецов Андрей 117 2
|Суслин Андрей 4 1
|Анохин Константин 3 1
|Евдокимов Максим 27 1
|Бараблин Михаил 5 1
|Леонов Владимир 17 1
|Антонов Дмитрий 8 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Рогов Илья 8 1
|Ким Илья 2 1
|Овчинников Илья 7 1
|Федоров Андрей 31 1
|Коровко Вадим 17 1
|Московченко Александр 4 1
|Маркевич Кирилл 4 1
|Carmody Brian - Кармоди Брайан 1 1
|Perens Bruce - Перенс Брюс 12 1
|Кожевников Михаил 25 1
|Квашук Сергей 14 1
|Гребнев Егор 41 1
|Осокина Полина 25 1
|Корнетов Игорь 9 1
|Орлов Сергей 29 1
|Бедеров Игорь 105 1
|Болотнов Вадим 4 1
|Волчанинов Леонид 11 1
|Матюшонок Ирина 7 1
|Huberman Jonathan - Губерман Джонатан 4 1
|Логвиненко Владислав 7 1
|Березкина Надежда 3 1
|Ходаков Алексей 2 1
|Высоков Алексей 5 1
|Ступаченко Роман 2 1
|Sangeeta Anand - Сангита Ананд - Санджита Ананд 3 1
|HFS Research 50 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
|Gartner - Гартнер 3663 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.