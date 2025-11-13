Разделы

«Аэродиск» модернизировала видеоархив киностудии «Союзмультфильм»

Компания «Аэродиск», российский разработчик решений для хранения данных и виртуализации, завершила проект по созданию и последующему масштабированию инфраструктуры видеоархива для киностудии «Союзмультфильм».

В 2024 г. специалистами «Аэродиска» на киностудии был внедрен дисковый массив «Аэродиск Engine AQ440» емкостью 220 ТБ, который лег в основу отказоустойчивого хранилища для оперативного видеоархива и материалов, используемых в процессе дистрибуции. В 2025 г., с учетом активного роста цифрового фонда студии, была проведена масштабная модернизация, в результате которой общая емкость системы была увеличена до 700 ТБ.

Внедренное решение обеспечивает высокоскоростной блочный и файловый доступ к видеоматериалам, а специализированное управляющее ПО гарантирует надежность хранения и целостность данных даже в условиях пиковых нагрузок и возможных аппаратных сбоев. Трехкратное увеличение полезного объема позволило студии не только разместить растущую библиотеку контента, но и перейти к работе с материалами в более высоком качестве, а также повысить скорость доступа к архивным фондам для сотрудников.

Проект стал важной частью комплексной цифровой трансформации «Союзмультфильма», которая включает активную оцифровку легендарного архива и внедрение отечественных ИТ-решений.

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители
Безопасность

«Для нас было критически важно выбрать надежного технологического партнера, способного обеспечить бесперебойную работу с нашим главным активом — уникальной библиотекой анимации. Решение от «Аэродиск» доказало свою эффективность и позволило создать современную, масштабируемую и защищенную инфраструктуру», — сказал Сергей Ильин, заместитель директора по информационным технологиям киностудии «Союзмультфильм».

«Реализация проекта для легендарной киностудии «Союзмультфильм» стала для нас ответственной и значимой задачей, — отметил генеральный директор «Аэродиск» Вячеслав Володкович. — Наши СХД не только обеспечивают надежное сохранение уникального культурного наследия, но и поддерживают технологические процессы создания современной анимации. Уверен, что масштабируемость и отказоустойчивость наших систем позволят студии развивать цифровые инициативы без технологических ограничений в будущем».

