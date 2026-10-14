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Ильин Сергей

СОБЫТИЯ


14.10.2026 Security Vision на SOC Forum: кибероперации на скорости ИИ – без потери контроля 1
13.11.2025 «Аэродиск» модернизировала видеоархив киностудии «Союзмультфильм» 1
23.08.2013 «Ростелеком» создал виртуальную частную сеть для «СУЭК» 1
02.02.2010 Антивирусы протестировали на быстродействие 1
15.06.2009 Антивирусный рынок в России продолжает рост даже в условиях кризиса 1
26.01.2009 Онлайн-игры погрязли в криминале 1
24.12.2008 Эффективность антивирусов измерили по-новому 1
19.11.2008 Заветный госзаказ: Eset бьется за пропуск 1
12.11.2008 Microsoft увеличил отлов вирусов в России 1
28.10.2008 Названы самые активные антивирусы 1
04.09.2008 Определены самые быстрые антивирусы 2
03.09.2008 Anti-Malware.ru протестировал антивирусы на скорость 1
05.08.2008 Anti-Malware.ru и «Алатус» договорились о сотрудничестве в области ИБ 1
11.07.2008 «Касперский» и Eset поспорили о размере 3
25.03.2008 Anti-Malware.ru и AV-Comparatives.org создали альянс 1
20.05.2004 Microsoft представил русскую версию Visual Basic .NET 2003 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Ильин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5733 9
ESET - ESET Software 1164 8
Dr.Web - Доктор Веб 1297 6
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 506 6
Microsoft Corporation 25885 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 5
Trend Micro 653 5
ВирусБлокАда 17 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 838 4
Sophos - SophosLabs 436 4
Bitdefender 173 4
F-Secure 216 4
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 73 4
Gen Digital - Avast Software 184 3
Perimetrix - Периметрикс 274 3
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 3
Алатус 5 2
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 2
Антивирусный Центр 44 1
Ростелеком 11059 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 209 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 568 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 841 1
101Hotels.com 456 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 103 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 63 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3699 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3609 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5851 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4991 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1548 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14451 12
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8053 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28615 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35996 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54944 4
Оцифровка - Digitization 5280 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3434 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18524 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10511 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13652 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2520 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3819 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12380 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13387 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2644 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10308 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 397 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 548 1
Bootkit - Буткит - вредоносное ПО 44 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5392 1
Управляемость - Manageability 2360 1
Application Control - Контроль доступа к приложениям 193 1
Кибербезопасность - Proactive Protection, Proactive Defense, Proactive cyber defence - Проактивная защита - Превентивная защита 58 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3362 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10871 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3144 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4232 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13151 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2461 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18318 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5027 1
Microsoft Windows API 311 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8758 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27027 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17123 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 733 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7340 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36853 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5288 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10184 1
Microsoft Windows XP 2433 4
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 111 4
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 4
Яндекс Agnitum Outpost Antivirus - Outpost AV Service 25 3
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 3
ВирусБлокАда - VBA32 11 2
F-Secure IS - F-Secure Internet Security - Стрим.Антивирус 17 2
Microsoft Windows 17035 2
Kaspersky Internet Security 498 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2042 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 332 2
Яндекс Agnitum Outpost 49 2
Panda Antivirus 58 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
F-Secure DeepGuard 8 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine AQ 27 1
Trend Micro Antivirus - Trend Micro Titanium - Trend Micro Maximum Security 13 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 895 1
Microsoft Outlook 1509 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Adobe Photoshop 810 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 865 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 924 1
Google VirusTotal 110 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 416 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 395 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  391 1
Dr.Web AV-Desk 148 1
Kyocera SmartScan 9 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Microsoft MSRT - Microsoft Malicious Software Removal Tool 27 1
Intel Security McAfee VirusScan 53 1
Nvidia GeForce GTS 48 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 1
Шабанов Илья 60 6
Архипов Константин 21 2
Шаров Борис 73 2
Зенкин Денис 263 2
Мамыкин Владимир 44 2
Албитов Андрей 32 2
Янко Виталий 12 1
Ионов Николай 7 1
Кухтин Сергей 2 1
Clementy Andreas - Клименти Андреас 1 1
Белкин Алексей 4 1
Володкович Вячеслав 104 1
Голованов Сергей 79 1
Гудилин Олег 30 1
Чубарь Алексей 15 1
Гребенников Николай 33 1
Васильев Григорий 44 1
Румянцева Ольга 62 1
Гостев Александр 84 1
Доля Алексей 67 1
Гребенюк Алексей 11 1
Александрова Анна 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 168756 13
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Азия - Азиатский регион 5961 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19805 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1484 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2905 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1828 1
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2917 1
Испания - Королевство 3855 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 758 1
Словакия - Словацкая Республика 486 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 797 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58555 2
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3408 1
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Пропаганда и агитация 198 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2585 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3908 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3180 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5850 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6697 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12447 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3168 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5059 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27714 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9160 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6631 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 858 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11782 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 12
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IDC - International Data Corporation 5001 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8683 1
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AV-Comparatives 29 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479046, в очереди разбора - 724715.
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