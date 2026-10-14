Индексная книга (каталог) CNews*
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Ильин Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 16, упоминаний - 19
Ильин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|101Hotels.com 456 1
|СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 103 1
|Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 63 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
|AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
|Шабанов Илья 60 6
|Архипов Константин 21 2
|Шаров Борис 73 2
|Зенкин Денис 263 2
|Мамыкин Владимир 44 2
|Албитов Андрей 32 2
|Янко Виталий 12 1
|Ионов Николай 7 1
|Кухтин Сергей 2 1
|Clementy Andreas - Клименти Андреас 1 1
|Белкин Алексей 4 1
|Володкович Вячеслав 104 1
|Голованов Сергей 79 1
|Гудилин Олег 30 1
|Чубарь Алексей 15 1
|Гребенников Николай 33 1
|Васильев Григорий 44 1
|Румянцева Ольга 62 1
|Гостев Александр 84 1
|Доля Алексей 67 1
|Гребенюк Алексей 11 1
|Александрова Анна 23 1
|АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 12
|Virus Bulletin 33 1
|IDC - International Data Corporation 5001 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8683 1
|Gartner - Гартнер 3676 1
|Microsoft Security Intelligence Report 14 1
|AV-Comparatives 29 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479046, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479046, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.