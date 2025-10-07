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Bitdefender

Bitdefender
Обзор «Bitdefender» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.10.2025 Доказано: руководители компаний знают о «дырах» в ИТ-системах. Они заставляют безопасников о них молчать

иру часто приказывают своим специалистам по кибербезопасности ни в коем случае не распространять информацию о найденных в корпоративных ИТ-системах уязвимостях. Об этом говорится в отчете ИБ-компании BitDefender, недоступном из России, но опубликованном порталом Hacker News. Согласно данным из этого отчета, 58% безопасников хотя бы раз сталкивались с требованием руководства помалкивать о на
13.08.2025 Антивирусы больше не нужны, новый вредонос уничтожает их по щелчку пальцев. Не помогают даже «Касперский» и знаменитые Sophos и Bitdefender

. Также ему не составит труда уничтожить EDR-системы детектирования угроз и реагирования на них (Endpoint Detection and Response). В числе решений, с которыми вредонос может справиться, есть Sophos и Bitdefender. Полный список не приведен. Российские наработки тоже не устоят перед ним – TechRadar пишет, что он обходит защиту, реализованную на основе продуктов «Лаборатории Касперского». Стар
05.03.2024 Пользователей macOS атакует бэкдор - родственник знаменитых шифровальщиков

Процессор не играет роли Новый бэкдор атакует пользователей устройств под управлением операционной системы Apple macOS. Вредонос RustDoor, как его обозначили специалисты фирмы Bitdefender, написан на языке Rust и с одинаковым успехом функционирует в системах на базе процессоров Intel или ARM. Эксперты Bitdefender указывают, что с ноября 2023 г., когда этот вре
24.03.2020 Bitdefender NTSA: машинное обучение и анализ поведения для обнаружения угроз в реальном времени

пособствует осуществлению анализа в течение длительного периода времени с целью обнаружения большого количества сложных вредоносных программ, а также расширенных постоянных самовоспроизводимых угроз. Bitdefender Network Traffic Security Analytics (NTSA) представляет собой продукт, работа которого связана с обнаружением угроз в реальном времени Особенности решения NTSA для безопасности: возм
27.08.2019 Бесплатный антивирус под Windows стал свободной точкой входа на ПК для злоумышленников

Шесть из десяти В известном бесплатном антивирусе BitDefender Antivirus Free 2020 под Windows выявлена уязвимость, допускающая повышение привил
30.05.2018 Bitdefender усилит межсетевые экраны Zyxel серии ZyWALL

Zyxel Communications объявила о заключении партнерского соглашения с глобальным разработчиком технологий информационной безопасности Bitdefender. Bitdefender поставит свои сервисы защиты от вредоносного программного обеспечения для всей линейки межсетевых экранов Zyxel серии ZyWALL. Продукты Bitdefender будут д
30.08.2017 Bitdefender завершила русификацию корпоративных продуктов GravityZone

Bitdefender объявила о завершении русификации корпоративных продуктов Bitdefender GravityZone. Локализованы консоль управления и агенты для защищаемых устройств.На сегодня локализованная версия доступна только из глобального облака Bitdefender, но в скором
12.07.2017 Bitdefender представила корпоративное решение GravityZone Elite Security для защиты от хакерских атак

Bitdefender анонсировала выпуск нового корпоративного решения Bitdefender GravityZone Elite Security, способного защитить сеть организации от сложных атак и направленных кибер-угроз с высокой скоростью и точностью.Решение Bitdefender GravityZone El
29.06.2017 Bitdefender изучила атаки нового вируса

Согласно последним данным лаборатории Bitdefender, для распространения атак вымогателя Petya-GoldenEye, эпидемия которого началась 27 июня, как и предыдущий шифровальщик WannaCry, используется уязвимость в Windows под кодовым назва
04.04.2013 Тысячи Android-приложений собирают персональные данные без разрешения

Производитель известного антивируса Bitdefender провел масштабное исследование безопасности, проанализировав 130 000 популярных приложений для Android на предмет нарушений пользовательской приватности. Аналитики компании обнаружи
13.09.2011 «Рентсофт» представила сервис подписки на антивирусы BitDefender

Компания BitDefender через своего официального дистрибутора в России Aflex Distribution завершила интеграцию с технологической платформой «Рентсофт». Теперь антивирусные программы BitDefender ста
16.03.2011 BitDefender предлагает СМБ-компаниям комплексное решение по информационной безопасности

Компания Aflex Distribution, официальный представитель компании Acronis в России и странах СНГ, сообщила о выпуске компанией BitDefender новой версии линейки корпоративных продуктов BitDefender Business Solutions. Версия 3.5 позволяет упростить развертывание и управление антивирусной защитой в сетевой среде и

27.01.2011 Порносайты остаются основным источником интернет-угроз

Согласно результатам исследования BitDefender, в ходе которого оценивались риски и последствия, связанные с посещением порносайтов, компьютеры 63% пользователей, искавших в Сети «взрослый» контент, подвергались заражению вируса
19.01.2011 В 2011 г. вырастет число вирусов для мобильных устройств и лжепрограмм-«вымогателей»

Согласно прогнозам BitDefender на 2011 г., распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS-атаки) приобретут популярность в качестве инструмента публичного протеста, как это случилось в прошлом году, когда
14.01.2011 BitDefender выпустил бесплатную утилиту для удаления вируса-похитителя паролей

Компания BitDefender, производитель инновационных антивирусных продуктов, объявила о публикации бесплатной утилиты для удаления вируса Backdoor.Lavandos.A, похищающего пароли FTP и аутентификационные да
12.11.2010 BitDefender выпустил бесплатное антиспам-решение для почтовых серверов Linux

Компания BitDefender, производитель инновационных антивирусных продуктов, объявила о выпуске решения «Бесплатный Антиспам» для почтовых серверов под управлением Linux. «“Бесплатный Антиспам” для почтовы
03.11.2010 Топ-менеджер Microsoft назначен управляющим директором по производству и технологиям BitDefender

Компания BitDefender, производитель инновационных антивирусных продуктов, объявила о назначении Чарльза Аризменди на пост управляющего директора по производству и технологиям. Основными задачами Аризмен
19.10.2010 BitDefender выпустил утилиту для удаления червя Stuxnet

Компания BitDefender, производитель антивирусных продуктов, выпустила бесплатную утилиту для удаления

15.10.2010 Aflex Distribution представил новую линейку домашних продуктов BitDefender 2011

Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и странах СНГ компании BitDefender – разработчика антивирусного программного обеспечения, объявила о выходе новой линейки домашних продуктов BitDefender 2011 для комплексной защиты домашних компьютеров. В нову
16.09.2010 BitDefender выпустил «убийцу» вируса ZBot

Компания BitDefender, производитель антивирусных продуктов, выпустила утилиту для обнаружения и уничтожения печально известного вируса ZBot. ZBot, или ZeusBot, представляет собой опасную вредоносную про
19.08.2010 BitDefender Client Security на защите образовательных учреждений ЯНАО

ribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программного обеспечения, объявила о том, что 7 образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа выбрали решения BitDefender для защиты от вирусов, модулей шпионского и вредоносного ПО. При выборе антивирусного ПО рассматривались продукты мировых производителей. По информации Aflex Distribution, ИТ-специа
06.08.2010 BitDefender: 75% пар логин-пароль используются одновременно для доступа к электронной почте и соцсетям

Согласно данным компании BitDefender, полученным в ходе эксперимента, многие пользователи популярных социальных сетей весьма легкомысленно относятся к приватности личной информации и защите своих учетных данных. Провод
28.05.2010 Лже-антивирус маскируется под продукт BitDefender

Специалисты BitDefender обнаружили новую разновидность вредоносного программного обеспечения, которое маскируется под продукты компании. ByteDefender, названный так специально, чтобы запутать пользователя,
06.08.2009 S.N. Safe&Software и BitDefender выпустили новый антивирусный продукт

Компании S.N. Safe&Software и BitDefender объявили о выпуске комплексного продукта для защиты персональных компьютеров «Safe’n’Sec 2009 + антивирусный сканер BitDefender». Благодаря проактивным технологиям поведенчес
20.10.2008 Антивирус BitDefender в России не прижился

В российском офисе популярного в Европе румынского антивируса BitDefender прошли увольнения ключевых сотрудников. Впервые информация об увольнениях сотрудн
19.08.2008 BitDefender анонсировал линейку продуктов 2009

Российское издательство BitDefender, международного разработчика антивирусных решений и ПО в области защиты информаци
07.08.2008 BitDefender: трояны составляют 80% от общего числа вредоносных кодов

Российское издательство BitDefender, международного разработчика антивирусных решений и ПО в области защиты информаци
07.07.2008 Текстовый спам набирает силу

Российское издательство BitDefender, международного разработчика антивирусных решений и ПО в области защиты информаци
02.06.2008 BitDefender выпустил обновление сигнатур для защиты от уязвимости в IE 7

отовленной веб-страницы, включив в свойствах функцию печати таблицы ссылок. Исследовательский центр BitDefender оперативно отреагировал на заявление эксперта и выпустил обновление сигнатур, кот
11.04.2008 BitDefender и Eset возьмут «Касперского» в клещи

«Российское издательство BitDefender» намерено к концу года увеличить российские продажи своих антивирусных продуктов

06.02.2008 BitDefender защищает мобильные устройства HP

Российское издательство BitDefender - разработчика антивирусных решений и программного обеспечения в области защиты информации, сообщило о том, что компания BitDefender объявила о заключении партнерского соглаш
07.12.2007 BitDefender получила $7 млн. на развитие

Румынская ИБ-компания BitDefender получила от венчурных капиталистов $7 млн. на укрепление своих позиций на мировом
03.12.2007 Ноябрьская десятка BitDefender: время крупных эпидемий прошло

Антивирусная компания BitDefender представила ноябрьскую «горячую десятку» угроз. Половину списка – со второго по пятое и два последних места – заняли разновидности NetSky. Первое место заняли вредоносные программы,
22.11.2007 Онлайн-сканер BitDefender помогал хакерам захватить ПК

Антивирусная компания BitDefender в среду, 21 ноября 2007 г., исправила критическую уязвимость в онлайн-сканере. Ошибка в ActiveX-компоненте, наличие которого необходимо в Internet Explorer для проверки системы, поз
01.11.2007 BitDefender: октябрьскую десятку угроз возглавил «штормовой червь»

Октябрьскую десятку наиболее распространенных угроз, составленную BitDefender, возглавили трояны-загрузчики, к которым относится так называемый «штормовой черв
07.09.2007 BitDefender: «штормовые черви» возглавили августовскую десятку

Антивирусная компания BitDefender опубликовала десятку самых распространенных угроз августа. Первое место в списке с 24,7% занимают представители «штормовых червей» - Trojan.Peed. Второе место с небольшим отрывом (2
04.07.2007 BitDefender: новые решения под Windows и Unix для СМБ

В июне 2007 года компания BitDefender, мировой производитель антивирусного программного обеспечения и решений по защите данных, представил 3 новых решения для Windows- и Unix-платформ для обеспечения безопасности СМБ-пр
04.06.2007 «АстроСофт» стал партнером BitDefender

Компания «АстроСофт» подписала партнерское соглашение с издательством BitDefender в России, представляющим программные продукты BitDefender — антивирус
22.05.2007 Червь для Yahoo IM «выдает себя» за антивирус BitDefender

В Сети появился новый вариант червя Sohanat, распространяющегося через интернет-пейджер Yahoo Messenger, сообщила компания Softwin - разработчик антивируса BitDefender из Румынии. Примечательно, что червь маскирует себя под исполняемый файл именно этого продукта. Попадая в систему, червь заменяет исполняемый файл BitDefender или копирует се
29.03.2007 «1С» - дистрибьютор BitDefender в России

Издательство BitDefender в России, представляющее программные продукты BitDefender — антивирус

Публикаций - 171, упоминаний - 196

Bitdefender и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 65
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 43
ESET - ESET Software 1161 43
Microsoft Corporation 25775 41
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 41
Trend Micro 651 34
Dr.Web - Доктор Веб 1294 28
Gen Digital - Avast Software 184 25
Sophos - SophosLabs 436 22
F-Secure 216 21
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 18
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 17
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 14
Google LLC 12690 10
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 9
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 9
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 7
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 7
Defender 159 7
Cylance 16 6
SafeBreach Labs 15 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
9594 6
Информзащита 941 6
CrowdStrike Holdings 62 5
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 5
Apple Inc 13156 5
Intel Corporation 12811 5
Check Point Software Technologies 829 5
Fortinet 452 5
SentinelOne 28 4
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 4
Emsisoft 11 4
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 49 4
ВирусБлокАда 17 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Acronis - Акронис 489 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
Yahoo! 3726 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
EPIC Telecom Invest 212 2
eBay Inc 1640 2
Walt Disney Company 647 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
КонсультантПлюс 161 1
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт - Калининградская генерирующая компания - Светловская ГРЭС 20 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
АСК 49 1
СМЗ - Савеловский машиностроительный завод 2 1
NGI Fund 36 1
RELX - Accuity - Reed Elsevier - Reed Exhibitions 18 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
RAEF - Romanian American Enterprise Fund - Румынско-американский корпоративный фонд 1 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Sparkassen-Finanzgruppe - Nord/LB - Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Braunschweigischen Landessparkasse - Брауншвейгский государственный сберегательный банк 10 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Bryan Garnier - Occam 6 1
ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области 6 1
Газпром ПАО 1493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Румынии - Вооруженные силы Румынии 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 4
Apache Software Foundation - ASF 231 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 124
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 120
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 102
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 45
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 40
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 37
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 35
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 25
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 22
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 17
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 16
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 14
Оцифровка - Digitization 5185 14
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 13
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 10
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 10
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 8
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 581 8
Rootkit - Руткит - набор программных средств 392 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 7
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 7
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 7
Microsoft Windows 16882 40
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 25
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 23
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 16
Linux OS 11533 16
Google Android 15244 14
Microsoft Windows XP 2431 11
Kaspersky Internet Security 497 10
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 9
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 8
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 71 7
Bitdefender GravityZone 8 7
Bitdefender Antivirus 12 7
BitDefender Internet Security 12 7
Sophos AV - Sophos Anti-Virus - Sophos Virus Removal Tool 29 7
Apple macOS 2419 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
Google VirusTotal 108 6
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 6
F-Secure IS - F-Secure Internet Security - Стрим.Антивирус 17 6
FreePik 1841 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 5
BitDefender Total Security 6 5
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Internet Security 83 5
Яндекс Agnitum Outpost Security Suite - Outpost Network Security Business 27 5
Microsoft Windows 10 1938 5
Google - Gmail 1021 5
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 73 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 4
Microsoft Security Essentials - MSE 146 4
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 4
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 4
Bitdefender Mobile Security 4 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Intel Security McAfee VirusScan 53 4
Яндекс Agnitum Outpost 49 4
BitDefender Business Solutions 4 4
Шабанов Илья 60 9
Мельникова Анастасия 440 5
Чачава Александр 124 4
Гудилин Олег 30 4
Ильин Сергей 15 4
Янко Виталий 12 4
Городецкий Петр 27 4
Valceanu Vlad - Вальцеану Влад - Валцеану Влад 4 4
Cosoi Catalin - Козои Каталин 4 4
Кошой Каталин 4 4
Албитов Андрей 32 3
Попович Дмитрий 10 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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