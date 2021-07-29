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Bitdefender


29.07.2021 Встроенный антивирус Android не видит треть угроз, но пугает ложными срабатываниями 1
16.06.2021 Microsoft возненавидела самый популярный торрент-клиент и стала удалять его из Windows 10 без согласия пользователей 1
05.11.2020 Konica Minolta представила новые печатные устройства i-Series формата А3 1
09.10.2020 Microsoft выплатила $374 300 экспертам в рамках исследования кибербезопасности Azure Sphere 1
03.07.2020 Недоделанный шифровальщик шпионит за пользователями макбуков 1
02.06.2020 Как развернуть топ-защиту компании всего за 30 минут? 5
20.04.2020 Linksys принудительно сбросил пользовательские пароли роутеров из-за множества атак 1
07.04.2020 Сверхпопулярный в условиях пандемии Zoom подделали и нашпиговали троянами 2
12.03.2020 В процессорах Intel нашлась опасная дыра. Ее устранение замедляет чипы в 19 раз 1
09.12.2019 «Самый популярный в мире» торрент-клиент распознается как вирус 1
05.12.2019 В ПО «Касперского» и Trend Micro найдена «дыра» для захвата ПК 3
27.08.2019 Бесплатный антивирус под Windows стал свободной точкой входа на ПК для злоумышленников 2
14.08.2019 Восемь «темных секретов» облачных услуг 1
07.08.2019 «Чипокалипсис» вернулся. Под ударом ПК на процессорах Intel и AMD 3
28.05.2019 Konica Minolta выпустила линейку МФУ нового поколения bizhub i-Series 1
23.04.2019 Выбираем самый надежный антивирус: 5 лучших программ для защиты компьютера 1
25.09.2018 Zyxel представила новый межсетевой экран для среднего и малого бизнеса с «облачной песочницей» 1
30.05.2018 Bitdefender усилит межсетевые экраны Zyxel серии ZyWALL 2
16.04.2018 Криворукость программистов спасла пользователей Word от опасного трояна-шифровальщика 1
30.08.2017 Bitdefender завершила русификацию корпоративных продуктов GravityZone 3
12.07.2017 Bitdefender представила корпоративное решение GravityZone Elite Security для защиты от хакерских атак 1
29.06.2017 Bitdefender изучила атаки нового вируса 1
10.02.2017 Названы лучшие антивирусы года 1
15.12.2016 К проекту No More Ransom по борьбе с шифровальщиками присоединяется все больше стран и организаций 1
28.07.2016 5nine Software представил Cloud Security v8 для Microsoft Hyper-V 1
21.07.2016 Во всех популярных антивирусах найдены опасные «дыры» 1
18.07.2016 Новый троян перехватывает контроль над камерой Mac и отправляет видео в сеть Tor 1
06.07.2016 Новый «вирус» дает злодеям полный доступ к компьютерам Mac 2
26.06.2014 СМБ не готов расстаться с Windows XP 1
10.06.2014 SafenSoft выпустила новую версию SysWatch для домашних пользователей 1
13.05.2014 Произошло похищение паролей у пользователей Gmail 1
09.07.2013 iPhone и iPad признаны более опасными, чем Android 1
07.06.2013 Май 2013: новые трояны-шпионы для Android, атака пользователей Facebook, Google Plus и Twitter 1
27.05.2013 «Ланит» купил дистрибутора у «Информзащиты» 1
27.05.2013 Treolan приобрела SafeLine 1
04.04.2013 Тысячи Android-приложений собирают персональные данные без разрешения 1
13.12.2012 Число зараженных Android-устройств возросло на 41% во второй половине 2012 г. 2
13.07.2012 NGS Distribution — новый игрок российского рынка решений ИБ 1
05.07.2012 Вирус лишит интернета сотни тысяч пользователей 1
13.09.2011 «Рентсофт» представила сервис подписки на антивирусы BitDefender 2

Публикаций - 101, упоминаний - 189

Bitdefender упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 202 13
Microsoft Corporation 11095 12
SEC Consult Services 930 7
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates 387 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 3
Dr.Web - Доктор Веб 977 3
NortonLifeLock (Symantec) 779 3
Google LLC 7154 3
Intel Corporation 4180 3
Konica Minolta 136 2
Avira 43 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
SafeBreach Labs 6 2
ZyXEL Communications 168 2
Avast Software 120 2
AMD - Advanced Micro Devices 1672 2
Zyxel Gateway SBU 4 1
Cisco Systems 2040 1
Konica Minolta Business Solutions Europe 15 1
BackBlaze 11 1
Монитор безопасности 69 1
Comodo 25 1
Cisco Talos 29 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
Linksys 39 1
Cylance 8 1
HackerOne 14 1
Merlion - Мерлион 275 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Trend Micro 342 1
Red Hat 666 1
ESET 989 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 721 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 2
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 36 2
EPEAT - Electronic Product Environmental Assessment Tool - Экологический сертификат - Электронный инструмент экологической оценки продукции 27 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 2
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 49 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 216 2
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 2
МФУ - Многофункциональное устройство 587 2
Blue Angel - Голубой ангел - Экологический знак правительства Германии (сертификация) 16 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 138 1
Foreshadow - уязвимость 2 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Smart Wi-Fi - технология интеллектуального распределения беспроводных клиентов 6 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 115 1
SWAPGSAttack - Уязвимость 1 1
SRP - Software Restriction Policies - Политика ограниченного использования программ 3 1
Failure Rate - Интенсивность отказов - Число отказов в единицу времени 1 1
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 39 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 776 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 110 1
ZombieLoad 7 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Microsoft Windows 10 6645 8
Google Android 10751 7
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 4
Microsoft Windows 7 1662 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 13 2
Apple iOS 5742 2
Java - Язык программирования 1177 2
Zyxel ZyWALL ATP - Межсетевой экран 17 2
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 1
Bitdefender GravityZone 5 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 24 1
Bitdefender Antivirus Free 1 1
Microsoft Windows Defender ATP - Advanced Threat Protection 36 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 9 1
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 28 1
Trend Micro Maximum Security 1 1
uTorrent - bittorrent-клиент 23 1
Microsoft Excel 436 1
Epic Scale 3 1
Konica Minolta Workplace Hub 3 1
TinyURL 6 1
Linksys Smart Wi-Fi 2 1
Intuit QuickBooks - Бухгалтерский программный комплекс 8 1
AWS Glacier Deep Archive 15 1
Bitdefender Ultra Security 1 1
Autodesk Desktop Application 1 1
Intel Security McAfee VirusScan Enterprise 11 1
Apple iSight 51 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Office 1942 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 126 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Linux OS 4260 1
Apple macOS 926 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Microsoft Windows XP 890 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Microsoft Azure Sphere 17 1
Водясов Алексей 97 2
Мельникова Анастасия 166 2
Галушкин Олег 168 1
Кирюхин Дмитрий 73 1
Залманов Дмитрий 22 1
Wainer Peter - Уэйнер Питер 3 1
Wardle Patrick - Уордл Патрик 12 1
Domas Christopher - Домас Кристофер 2 1
Duncan Brad - Данкан Брэд 1 1
Wayner Peter - Уэйнер Питер 3 1
Lorenz Olaf - Лоренц Олаф 2 1
Shih Dean - Ши Дин 4 1
Botezatu Bogdan - Ботезату Богдан 1 1
Hadar Peleg - Хадар Пелег 3 1
Зенкин Денис 102 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Франция - Французская Республика 2126 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Украина 3372 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 2
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 47 1
Европа Западная 614 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Восточная Европа 1679 1
Индия - Республика 2173 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 1
Япония 2788 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Бельгия - Королевство 398 1
Австралия - Австралийский Союз 1126 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Спам - Spam 101 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
ZDnet 381 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 1
TorrentFreak (TF) 51 1
AV-Test Institute 26 2
Data61 3 1
University of Michigan - Университет Мичигана 11 1
WPI - Worcester Polytechnic Institute - Вустерский политехнический институт 2 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762124, в очереди разбора - 665814.
Создано именных указателей - 46354.
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