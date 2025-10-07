Доказано: руководители компаний знают о «дырах» в ИТ-системах. Они заставляют безопасников о них молчать иру часто приказывают своим специалистам по кибербезопасности ни в коем случае не распространять информацию о найденных в корпоративных ИТ-системах уязвимостях. Об этом говорится в отчете ИБ-компании BitDefender, недоступном из России, но опубликованном порталом Hacker News. Согласно данным из этого отчета, 58% безопасников хотя бы раз сталкивались с требованием руководства помалкивать о на

Антивирусы больше не нужны, новый вредонос уничтожает их по щелчку пальцев. Не помогают даже «Касперский» и знаменитые Sophos и Bitdefender . Также ему не составит труда уничтожить EDR-системы детектирования угроз и реагирования на них (Endpoint Detection and Response). В числе решений, с которыми вредонос может справиться, есть Sophos и Bitdefender. Полный список не приведен. Российские наработки тоже не устоят перед ним – TechRadar пишет, что он обходит защиту, реализованную на основе продуктов «Лаборатории Касперского». Стар

Пользователей macOS атакует бэкдор - родственник знаменитых шифровальщиков Процессор не играет роли Новый бэкдор атакует пользователей устройств под управлением операционной системы Apple macOS. Вредонос RustDoor, как его обозначили специалисты фирмы Bitdefender, написан на языке Rust и с одинаковым успехом функционирует в системах на базе процессоров Intel или ARM. Эксперты Bitdefender указывают, что с ноября 2023 г., когда этот вре

Bitdefender NTSA: машинное обучение и анализ поведения для обнаружения угроз в реальном времени пособствует осуществлению анализа в течение длительного периода времени с целью обнаружения большого количества сложных вредоносных программ, а также расширенных постоянных самовоспроизводимых угроз. Bitdefender Network Traffic Security Analytics (NTSA) представляет собой продукт, работа которого связана с обнаружением угроз в реальном времени Особенности решения NTSA для безопасности: возм

Бесплатный антивирус под Windows стал свободной точкой входа на ПК для злоумышленников Шесть из десяти В известном бесплатном антивирусе BitDefender Antivirus Free 2020 под Windows выявлена уязвимость, допускающая повышение привил

Bitdefender усилит межсетевые экраны Zyxel серии ZyWALL Zyxel Communications объявила о заключении партнерского соглашения с глобальным разработчиком технологий информационной безопасности Bitdefender. Bitdefender поставит свои сервисы защиты от вредоносного программного обеспечения для всей линейки межсетевых экранов Zyxel серии ZyWALL. Продукты Bitdefender будут д

Bitdefender завершила русификацию корпоративных продуктов GravityZone Bitdefender объявила о завершении русификации корпоративных продуктов Bitdefender GravityZone. Локализованы консоль управления и агенты для защищаемых устройств.На сегодня локализованная версия доступна только из глобального облака Bitdefender, но в скором

Bitdefender представила корпоративное решение GravityZone Elite Security для защиты от хакерских атак Bitdefender анонсировала выпуск нового корпоративного решения Bitdefender GravityZone Elite Security, способного защитить сеть организации от сложных атак и направленных кибер-угроз с высокой скоростью и точностью.Решение Bitdefender GravityZone El

Bitdefender изучила атаки нового вируса Согласно последним данным лаборатории Bitdefender, для распространения атак вымогателя Petya-GoldenEye, эпидемия которого началась 27 июня, как и предыдущий шифровальщик WannaCry, используется уязвимость в Windows под кодовым назва

Тысячи Android-приложений собирают персональные данные без разрешения Производитель известного антивируса Bitdefender провел масштабное исследование безопасности, проанализировав 130 000 популярных приложений для Android на предмет нарушений пользовательской приватности. Аналитики компании обнаружи

«Рентсофт» представила сервис подписки на антивирусы BitDefender Компания BitDefender через своего официального дистрибутора в России Aflex Distribution завершила интеграцию с технологической платформой «Рентсофт». Теперь антивирусные программы BitDefender ста

BitDefender предлагает СМБ-компаниям комплексное решение по информационной безопасности Компания Aflex Distribution, официальный представитель компании Acronis в России и странах СНГ, сообщила о выпуске компанией BitDefender новой версии линейки корпоративных продуктов BitDefender Business Solutions. Версия 3.5 позволяет упростить развертывание и управление антивирусной защитой в сетевой среде и

Порносайты остаются основным источником интернет-угроз Согласно результатам исследования BitDefender, в ходе которого оценивались риски и последствия, связанные с посещением порносайтов, компьютеры 63% пользователей, искавших в Сети «взрослый» контент, подвергались заражению вируса

В 2011 г. вырастет число вирусов для мобильных устройств и лжепрограмм-«вымогателей» Согласно прогнозам BitDefender на 2011 г., распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS-атаки) приобретут популярность в качестве инструмента публичного протеста, как это случилось в прошлом году, когда

BitDefender выпустил бесплатную утилиту для удаления вируса-похитителя паролей Компания BitDefender, производитель инновационных антивирусных продуктов, объявила о публикации бесплатной утилиты для удаления вируса Backdoor.Lavandos.A, похищающего пароли FTP и аутентификационные да

BitDefender выпустил бесплатное антиспам-решение для почтовых серверов Linux Компания BitDefender, производитель инновационных антивирусных продуктов, объявила о выпуске решения «Бесплатный Антиспам» для почтовых серверов под управлением Linux. «“Бесплатный Антиспам” для почтовы

Топ-менеджер Microsoft назначен управляющим директором по производству и технологиям BitDefender Компания BitDefender, производитель инновационных антивирусных продуктов, объявила о назначении Чарльза Аризменди на пост управляющего директора по производству и технологиям. Основными задачами Аризмен

BitDefender выпустил утилиту для удаления червя Stuxnet Компания BitDefender, производитель антивирусных продуктов, выпустила бесплатную утилиту для удаления

Aflex Distribution представил новую линейку домашних продуктов BitDefender 2011 Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и странах СНГ компании BitDefender – разработчика антивирусного программного обеспечения, объявила о выходе новой линейки домашних продуктов BitDefender 2011 для комплексной защиты домашних компьютеров. В нову

BitDefender выпустил «убийцу» вируса ZBot Компания BitDefender, производитель антивирусных продуктов, выпустила утилиту для обнаружения и уничтожения печально известного вируса ZBot. ZBot, или ZeusBot, представляет собой опасную вредоносную про

BitDefender Client Security на защите образовательных учреждений ЯНАО ribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программного обеспечения, объявила о том, что 7 образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа выбрали решения BitDefender для защиты от вирусов, модулей шпионского и вредоносного ПО. При выборе антивирусного ПО рассматривались продукты мировых производителей. По информации Aflex Distribution, ИТ-специа

BitDefender: 75% пар логин-пароль используются одновременно для доступа к электронной почте и соцсетям Согласно данным компании BitDefender, полученным в ходе эксперимента, многие пользователи популярных социальных сетей весьма легкомысленно относятся к приватности личной информации и защите своих учетных данных. Провод

Лже-антивирус маскируется под продукт BitDefender Специалисты BitDefender обнаружили новую разновидность вредоносного программного обеспечения, которое маскируется под продукты компании. ByteDefender, названный так специально, чтобы запутать пользователя,

S.N. Safe&Software и BitDefender выпустили новый антивирусный продукт Компании S.N. Safe&Software и BitDefender объявили о выпуске комплексного продукта для защиты персональных компьютеров «Safe’n’Sec 2009 + антивирусный сканер BitDefender». Благодаря проактивным технологиям поведенчес

Антивирус BitDefender в России не прижился В российском офисе популярного в Европе румынского антивируса BitDefender прошли увольнения ключевых сотрудников. Впервые информация об увольнениях сотрудн

BitDefender анонсировал линейку продуктов 2009 Российское издательство BitDefender, международного разработчика антивирусных решений и ПО в области защиты информаци

BitDefender: трояны составляют 80% от общего числа вредоносных кодов Российское издательство BitDefender, международного разработчика антивирусных решений и ПО в области защиты информаци

Текстовый спам набирает силу Российское издательство BitDefender, международного разработчика антивирусных решений и ПО в области защиты информаци

BitDefender выпустил обновление сигнатур для защиты от уязвимости в IE 7 отовленной веб-страницы, включив в свойствах функцию печати таблицы ссылок. Исследовательский центр BitDefender оперативно отреагировал на заявление эксперта и выпустил обновление сигнатур, кот

BitDefender и Eset возьмут «Касперского» в клещи «Российское издательство BitDefender» намерено к концу года увеличить российские продажи своих антивирусных продуктов

BitDefender защищает мобильные устройства HP Российское издательство BitDefender - разработчика антивирусных решений и программного обеспечения в области защиты информации, сообщило о том, что компания BitDefender объявила о заключении партнерского соглаш

BitDefender получила $7 млн. на развитие Румынская ИБ-компания BitDefender получила от венчурных капиталистов $7 млн. на укрепление своих позиций на мировом

Ноябрьская десятка BitDefender: время крупных эпидемий прошло Антивирусная компания BitDefender представила ноябрьскую «горячую десятку» угроз. Половину списка – со второго по пятое и два последних места – заняли разновидности NetSky. Первое место заняли вредоносные программы,

Онлайн-сканер BitDefender помогал хакерам захватить ПК Антивирусная компания BitDefender в среду, 21 ноября 2007 г., исправила критическую уязвимость в онлайн-сканере. Ошибка в ActiveX-компоненте, наличие которого необходимо в Internet Explorer для проверки системы, поз

BitDefender: октябрьскую десятку угроз возглавил «штормовой червь» Октябрьскую десятку наиболее распространенных угроз, составленную BitDefender, возглавили трояны-загрузчики, к которым относится так называемый «штормовой черв

BitDefender: «штормовые черви» возглавили августовскую десятку Антивирусная компания BitDefender опубликовала десятку самых распространенных угроз августа. Первое место в списке с 24,7% занимают представители «штормовых червей» - Trojan.Peed. Второе место с небольшим отрывом (2

BitDefender: новые решения под Windows и Unix для СМБ В июне 2007 года компания BitDefender, мировой производитель антивирусного программного обеспечения и решений по защите данных, представил 3 новых решения для Windows- и Unix-платформ для обеспечения безопасности СМБ-пр

«АстроСофт» стал партнером BitDefender Компания «АстроСофт» подписала партнерское соглашение с издательством BitDefender в России, представляющим программные продукты BitDefender — антивирус

Червь для Yahoo IM «выдает себя» за антивирус BitDefender В Сети появился новый вариант червя Sohanat, распространяющегося через интернет-пейджер Yahoo Messenger, сообщила компания Softwin - разработчик антивируса BitDefender из Румынии. Примечательно, что червь маскирует себя под исполняемый файл именно этого продукта. Попадая в систему, червь заменяет исполняемый файл BitDefender или копирует се