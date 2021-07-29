Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Bitdefender
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 101, упоминаний - 189
Bitdefender упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
|ZDnet 381 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 1
|TorrentFreak (TF) 51 1
|AV-Test Institute 26 2
|Data61 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762124, в очереди разбора - 665814.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762124, в очереди разбора - 665814.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru