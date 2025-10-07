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Bitdefender
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|07.10.2025
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Доказано: руководители компаний знают о «дырах» в ИТ-системах. Они заставляют безопасников о них молчать
иру часто приказывают своим специалистам по кибербезопасности ни в коем случае не распространять информацию о найденных в корпоративных ИТ-системах уязвимостях. Об этом говорится в отчете ИБ-компании BitDefender, недоступном из России, но опубликованном порталом Hacker News. Согласно данным из этого отчета, 58% безопасников хотя бы раз сталкивались с требованием руководства помалкивать о на
|13.08.2025
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Антивирусы больше не нужны, новый вредонос уничтожает их по щелчку пальцев. Не помогают даже «Касперский» и знаменитые Sophos и Bitdefender
. Также ему не составит труда уничтожить EDR-системы детектирования угроз и реагирования на них (Endpoint Detection and Response). В числе решений, с которыми вредонос может справиться, есть Sophos и Bitdefender. Полный список не приведен. Российские наработки тоже не устоят перед ним – TechRadar пишет, что он обходит защиту, реализованную на основе продуктов «Лаборатории Касперского». Стар
|05.03.2024
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Пользователей macOS атакует бэкдор - родственник знаменитых шифровальщиков
Процессор не играет роли Новый бэкдор атакует пользователей устройств под управлением операционной системы Apple macOS. Вредонос RustDoor, как его обозначили специалисты фирмы Bitdefender, написан на языке Rust и с одинаковым успехом функционирует в системах на базе процессоров Intel или ARM. Эксперты Bitdefender указывают, что с ноября 2023 г., когда этот вре
|24.03.2020
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Bitdefender NTSA: машинное обучение и анализ поведения для обнаружения угроз в реальном времени
пособствует осуществлению анализа в течение длительного периода времени с целью обнаружения большого количества сложных вредоносных программ, а также расширенных постоянных самовоспроизводимых угроз. Bitdefender Network Traffic Security Analytics (NTSA) представляет собой продукт, работа которого связана с обнаружением угроз в реальном времени Особенности решения NTSA для безопасности: возм
|27.08.2019
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Бесплатный антивирус под Windows стал свободной точкой входа на ПК для злоумышленников
Шесть из десяти В известном бесплатном антивирусе BitDefender Antivirus Free 2020 под Windows выявлена уязвимость, допускающая повышение привил
|30.05.2018
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Bitdefender усилит межсетевые экраны Zyxel серии ZyWALL
Zyxel Communications объявила о заключении партнерского соглашения с глобальным разработчиком технологий информационной безопасности Bitdefender. Bitdefender поставит свои сервисы защиты от вредоносного программного обеспечения для всей линейки межсетевых экранов Zyxel серии ZyWALL. Продукты Bitdefender будут д
|30.08.2017
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Bitdefender завершила русификацию корпоративных продуктов GravityZone
Bitdefender объявила о завершении русификации корпоративных продуктов Bitdefender GravityZone. Локализованы консоль управления и агенты для защищаемых устройств.На сегодня локализованная версия доступна только из глобального облака Bitdefender, но в скором
|12.07.2017
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Bitdefender представила корпоративное решение GravityZone Elite Security для защиты от хакерских атак
Bitdefender анонсировала выпуск нового корпоративного решения Bitdefender GravityZone Elite Security, способного защитить сеть организации от сложных атак и направленных кибер-угроз с высокой скоростью и точностью.Решение Bitdefender GravityZone El
|29.06.2017
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Bitdefender изучила атаки нового вируса
Согласно последним данным лаборатории Bitdefender, для распространения атак вымогателя Petya-GoldenEye, эпидемия которого началась 27 июня, как и предыдущий шифровальщик WannaCry, используется уязвимость в Windows под кодовым назва
|04.04.2013
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Тысячи Android-приложений собирают персональные данные без разрешения
Производитель известного антивируса Bitdefender провел масштабное исследование безопасности, проанализировав 130 000 популярных приложений для Android на предмет нарушений пользовательской приватности. Аналитики компании обнаружи
|13.09.2011
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«Рентсофт» представила сервис подписки на антивирусы BitDefender
Компания BitDefender через своего официального дистрибутора в России Aflex Distribution завершила интеграцию с технологической платформой «Рентсофт». Теперь антивирусные программы BitDefender ста
|16.03.2011
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BitDefender предлагает СМБ-компаниям комплексное решение по информационной безопасности
Компания Aflex Distribution, официальный представитель компании Acronis в России и странах СНГ, сообщила о выпуске компанией BitDefender новой версии линейки корпоративных продуктов BitDefender Business Solutions. Версия 3.5 позволяет упростить развертывание и управление антивирусной защитой в сетевой среде и
|27.01.2011
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Порносайты остаются основным источником интернет-угроз
Согласно результатам исследования BitDefender, в ходе которого оценивались риски и последствия, связанные с посещением порносайтов, компьютеры 63% пользователей, искавших в Сети «взрослый» контент, подвергались заражению вируса
|19.01.2011
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В 2011 г. вырастет число вирусов для мобильных устройств и лжепрограмм-«вымогателей»
Согласно прогнозам BitDefender на 2011 г., распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS-атаки) приобретут популярность в качестве инструмента публичного протеста, как это случилось в прошлом году, когда
|14.01.2011
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BitDefender выпустил бесплатную утилиту для удаления вируса-похитителя паролей
Компания BitDefender, производитель инновационных антивирусных продуктов, объявила о публикации бесплатной утилиты для удаления вируса Backdoor.Lavandos.A, похищающего пароли FTP и аутентификационные да
|12.11.2010
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BitDefender выпустил бесплатное антиспам-решение для почтовых серверов Linux
Компания BitDefender, производитель инновационных антивирусных продуктов, объявила о выпуске решения «Бесплатный Антиспам» для почтовых серверов под управлением Linux. «“Бесплатный Антиспам” для почтовы
|03.11.2010
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Топ-менеджер Microsoft назначен управляющим директором по производству и технологиям BitDefender
Компания BitDefender, производитель инновационных антивирусных продуктов, объявила о назначении Чарльза Аризменди на пост управляющего директора по производству и технологиям. Основными задачами Аризмен
|19.10.2010
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BitDefender выпустил утилиту для удаления червя Stuxnet
Компания BitDefender, производитель антивирусных продуктов, выпустила бесплатную утилиту для удаления
|15.10.2010
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Aflex Distribution представил новую линейку домашних продуктов BitDefender 2011
Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и странах СНГ компании BitDefender – разработчика антивирусного программного обеспечения, объявила о выходе новой линейки домашних продуктов BitDefender 2011 для комплексной защиты домашних компьютеров. В нову
|16.09.2010
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BitDefender выпустил «убийцу» вируса ZBot
Компания BitDefender, производитель антивирусных продуктов, выпустила утилиту для обнаружения и уничтожения печально известного вируса ZBot. ZBot, или ZeusBot, представляет собой опасную вредоносную про
|19.08.2010
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BitDefender Client Security на защите образовательных учреждений ЯНАО
ribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программного обеспечения, объявила о том, что 7 образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа выбрали решения BitDefender для защиты от вирусов, модулей шпионского и вредоносного ПО. При выборе антивирусного ПО рассматривались продукты мировых производителей. По информации Aflex Distribution, ИТ-специа
|06.08.2010
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BitDefender: 75% пар логин-пароль используются одновременно для доступа к электронной почте и соцсетям
Согласно данным компании BitDefender, полученным в ходе эксперимента, многие пользователи популярных социальных сетей весьма легкомысленно относятся к приватности личной информации и защите своих учетных данных. Провод
|28.05.2010
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Лже-антивирус маскируется под продукт BitDefender
Специалисты BitDefender обнаружили новую разновидность вредоносного программного обеспечения, которое маскируется под продукты компании. ByteDefender, названный так специально, чтобы запутать пользователя,
|06.08.2009
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S.N. Safe&Software и BitDefender выпустили новый антивирусный продукт
Компании S.N. Safe&Software и BitDefender объявили о выпуске комплексного продукта для защиты персональных компьютеров «Safe’n’Sec 2009 + антивирусный сканер BitDefender». Благодаря проактивным технологиям поведенчес
|20.10.2008
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Антивирус BitDefender в России не прижился
В российском офисе популярного в Европе румынского антивируса BitDefender прошли увольнения ключевых сотрудников. Впервые информация об увольнениях сотрудн
|19.08.2008
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BitDefender анонсировал линейку продуктов 2009
Российское издательство BitDefender, международного разработчика антивирусных решений и ПО в области защиты информаци
|07.08.2008
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BitDefender: трояны составляют 80% от общего числа вредоносных кодов
Российское издательство BitDefender, международного разработчика антивирусных решений и ПО в области защиты информаци
|07.07.2008
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Текстовый спам набирает силу
Российское издательство BitDefender, международного разработчика антивирусных решений и ПО в области защиты информаци
|02.06.2008
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BitDefender выпустил обновление сигнатур для защиты от уязвимости в IE 7
отовленной веб-страницы, включив в свойствах функцию печати таблицы ссылок. Исследовательский центр BitDefender оперативно отреагировал на заявление эксперта и выпустил обновление сигнатур, кот
|11.04.2008
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BitDefender и Eset возьмут «Касперского» в клещи
«Российское издательство BitDefender» намерено к концу года увеличить российские продажи своих антивирусных продуктов
|06.02.2008
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BitDefender защищает мобильные устройства HP
Российское издательство BitDefender - разработчика антивирусных решений и программного обеспечения в области защиты информации, сообщило о том, что компания BitDefender объявила о заключении партнерского соглаш
|07.12.2007
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BitDefender получила $7 млн. на развитие
Румынская ИБ-компания BitDefender получила от венчурных капиталистов $7 млн. на укрепление своих позиций на мировом
|03.12.2007
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Ноябрьская десятка BitDefender: время крупных эпидемий прошло
Антивирусная компания BitDefender представила ноябрьскую «горячую десятку» угроз. Половину списка – со второго по пятое и два последних места – заняли разновидности NetSky. Первое место заняли вредоносные программы,
|22.11.2007
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Онлайн-сканер BitDefender помогал хакерам захватить ПК
Антивирусная компания BitDefender в среду, 21 ноября 2007 г., исправила критическую уязвимость в онлайн-сканере. Ошибка в ActiveX-компоненте, наличие которого необходимо в Internet Explorer для проверки системы, поз
|01.11.2007
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BitDefender: октябрьскую десятку угроз возглавил «штормовой червь»
Октябрьскую десятку наиболее распространенных угроз, составленную BitDefender, возглавили трояны-загрузчики, к которым относится так называемый «штормовой черв
|07.09.2007
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BitDefender: «штормовые черви» возглавили августовскую десятку
Антивирусная компания BitDefender опубликовала десятку самых распространенных угроз августа. Первое место в списке с 24,7% занимают представители «штормовых червей» - Trojan.Peed. Второе место с небольшим отрывом (2
|04.07.2007
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BitDefender: новые решения под Windows и Unix для СМБ
В июне 2007 года компания BitDefender, мировой производитель антивирусного программного обеспечения и решений по защите данных, представил 3 новых решения для Windows- и Unix-платформ для обеспечения безопасности СМБ-пр
|04.06.2007
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«АстроСофт» стал партнером BitDefender
Компания «АстроСофт» подписала партнерское соглашение с издательством BitDefender в России, представляющим программные продукты BitDefender — антивирус
|22.05.2007
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Червь для Yahoo IM «выдает себя» за антивирус BitDefender
В Сети появился новый вариант червя Sohanat, распространяющегося через интернет-пейджер Yahoo Messenger, сообщила компания Softwin - разработчик антивируса BitDefender из Румынии. Примечательно, что червь маскирует себя под исполняемый файл именно этого продукта. Попадая в систему, червь заменяет исполняемый файл BitDefender или копирует се
|29.03.2007
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«1С» - дистрибьютор BitDefender в России
Издательство BitDefender в России, представляющее программные продукты BitDefender — антивирус
Bitdefender и организации, системы, технологии, персоны:
|Шабанов Илья 60 9
|Мельникова Анастасия 440 5
|Чачава Александр 124 4
|Гудилин Олег 30 4
|Ильин Сергей 15 4
|Янко Виталий 12 4
|Городецкий Петр 27 4
|Valceanu Vlad - Вальцеану Влад - Валцеану Влад 4 4
|Cosoi Catalin - Козои Каталин 4 4
|Кошой Каталин 4 4
|Албитов Андрей 32 3
|Попович Дмитрий 10 3
|Думитру Богдан 3 3
|Датку Сабина 3 3
|Dumitru Bogdan - Думитру Богдан 3 3
|Устюжанин Дмитрий 50 2
|Ефимов Петр 39 2
|Васильев Григорий 44 2
|Шаров Борис 73 2
|Hadar Peleg - Хадар Пелег 4 2
|Гостев Александр 84 2
|Хазов Артем 15 2
|Александрова Анна 23 2
|Пуха Максим 7 2
|Павлов Никита 146 2
|Кондаков Гарри 35 2
|Жмурко Александр 3 2
|Marx Andreas - Маркс Андреас 5 2
|Балан Александр 3 2
|Canja Viorel - Канджа Вайорел 2 2
|Dudea Sorin - Дудеа Сорин 2 2
|Jackson Vernon - Джексон Вернон 2 2
|Водясов Алексей 222 2
|Залманов Дмитрий 22 1
|Генс Георгий 79 1
|Земков Сергей 159 1
|Wainer Peter - Уэйнер Питер 3 1
|Ильин Алексей 25 1
|Гвоздев Дмитрий 145 1
|Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 1
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