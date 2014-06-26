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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Cosoi Catalin Козои Каталин

СОБЫТИЯ


26.06.2014 СМБ не готов расстаться с Windows XP 1
13.05.2014 Произошло похищение паролей у пользователей Gmail 1
13.12.2012 Число зараженных Android-устройств возросло на 41% во второй половине 2012 г. 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Cosoi Catalin и организации, системы, технологии, персоны:

Bitdefender 171 4
Microsoft Corporation 25775 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Google LLC 12690 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Intel Corporation 12811 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
ESET - ESET Software 1161 1
Red Hat 1378 1
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 2
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 522 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 282 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 1
Google Android устройства-девайсы 849 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Google Android 15244 2
Google - Gmail 1021 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Zyxel ZyWALL ATP - Zyxel ZyWALL UTM - Zyxel ZyWALL VPN Series - межсетевой экран 33 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 217 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
Google Blogger - Google BlogSpot 130 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iOS 8583 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Румыния 753 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Испания - Королевство 3840 1
Кибербезопасность - Кража аккаунта - Угон аккаунта - Взлом аккаунта - Account theft - Кража идентификационных данных 67 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
ITProPortal 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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