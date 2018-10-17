Получите все материалы CNews по ключевому слову
Microsoft Windows - уязвимости Microsoft Windows угрозы Вредоносное ПО WMF-уязвимости Eternalblue EternalRomance
|17.10.2018
|Эксплойты для Microsoft Word научились проникать через антивирусы
|09.06.2017
|
Эксперты выяснили, какая ОС станет новой жертвой WannaCry
Windows 10 больше не панацея Специалисты компании RiskSense опубликовали пространный доклад о том, как можно заставить работать эксплойт EternalBlue в среде Windows 10, ранее в ней не функционировавший. EternalBlue - это один из «эксплойтов АНБ», похищенных у кибергруппировки Equation в 2016 г. В середине апреля 2017 г. э
|18.05.2017
|
Eset разработала утилиту для защиты от эксплойта EternalBlue
ptor (WannaCry, Wcry). Программа доступна для скачивания на сайте компании.Жертвами WannaCryptor стали организации в 150 странах мира, начиная с 12 мая. Шифратор распространяется при помощи эксплойта EternalBlue для сетевой уязвимости Microsoft Windows.Разработку эксплойта EternalBlue традиционно приписывают Агентству национальной безопасности США. 14 марта Microsoft выпустила обновл
|07.12.2007
|
«Лаборатория Касперского»: обзор вирусной активности за ноябрь 2007 г.
il-Worm.Win32.Scano.gen, Net-Worm.Win32.Mytob.t, Email-Worm.Win32.NetSky.x, Net-Worm.Win32.Mytob.c, Exploit.Win32.IMG-WMF.y, Email-Worm.Win32.LovGate.w, Net-Worm.Win32.Mytob.dam, Email-Worm.Win
|03.09.2007
|
Август без эпидемий: пальма первенства вернулась к вирусам-«ветеранам»
Email-Worm.Win32.Mydoom.l Trojan.generic 4,93% -3 Email-Worm.Win32.NetSky.t Trojan.generic 4,81% +2 Exploit.Win32.IMG-WMF.y WMF 3,52% +4 Net-Worm.Win32.Mytob.t Worm.P2P.generic 3,22% +1 Email-W
|01.08.2007
|
«Лаборатория Касперского»: «новичок» Warezov.pk подвинул «ветеранов»
mail-Worm.Win32.Mydoom.l Trojan.generic 3,57% +2 Email-Worm.Win32.Nyxem.e Trojan.generic 3,38% 0 +7 Exploit.Win32.IMG-WMF.y 2,58% +1 Email-Worm.Win32.NetSky.b Trojan.generic 2,57% +7 Email-Worm
|02.07.2007
|
«Лаборатория Касперского»: в вирусную двадцатку вернулись «ветераны»
rm.Win32.Scano.gen 1,65% Return Email-Worm.Win32.Warezov.do 1,34% -4 Net-Worm.Win32.Mytob.t 1,27% 0 Exploit.Win32.IMG-WMF.y 1,22% Return Net-Worm.Win32.Mytob.u 1,17% -4 Email-Worm.Win32.NetSky.
|09.01.2007
|
«Лаборатория Касперского»: Warezov остаются лидерами ТОП-20 вирусов
-Worm.Win32.Mytob.dam 1,42% +2 Email-Worm.Win32.Warezov.do 1,25% -13 Email-Worm.Win32.Nyxem.e 1,04% New Exploit.Win32.IMG-WMF.y 0,89% New Email-Worm.Win32.Agent.b 0,86% Return Net-Worm.Win32.My
|29.12.2005
|
Трояны используют новую уязвимость Windows
eta File (WMF). Семейство получило название Trojan-Downloader.Win32.Agent.acd. Использование данной WMF-уязвимости особенно опасно потому, что она имеет статус критической, а соответствующего и
|27.12.2004
|Эксплойты под новые "дыры" Windows помогут хакерам
