MalwareHunterTeam


СОБЫТИЯ


17.11.2025 Хакеры вспомнили древнюю технологию, которая старше, чем Linux. Ее используют для взлома Windows 1
12.11.2024 Новый троян атакует серверы FreeBSD. Хакеры целятся в критическую инфраструктуру 1
11.12.2023 Новый троян для Linux атакует VMware ESXi и поголовно шифрует данные 1
05.04.2023 Одобренный властями США онлайн-сервис подачи налоговых деклараций подсаживал посетителям трояны 1
20.03.2023 Троян, шифрующий файлы в ОС Windows, переключился на Linux-серверы 1
19.08.2021 Фальшивая CAPTCHA заставляет пользователя «добровольно» впустить хакеров на свой ПК 1
15.04.2020 Опасный блокировщик ПК маскируется под софт известного борца с хакерским ПО 1
21.02.2020 Телеком-гиганту и производителю трансформеров прицельно подбросили необычные файлы 1
29.01.2020 Самый успешный ИТ-вымогатель 2019 года начал шпионить за военными и госслужащими 1
25.09.2018 Хакеры выбрали в жертвы любителей работать из дома 1
16.04.2018 Криворукость программистов спасла пользователей Word от опасного трояна-шифровальщика 1
21.02.2018 Создан троян-шифровальщик, позволяющий заработать всем желающим 1
23.01.2018 Хакеры научились подменять адреса Bitcoin-кошельков при копипасте 1
12.12.2016 Новый троян-шифровальщик позволяет пользователям откупиться, заразив двух знакомых 1

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1573 11
SentinelOne 22 2
CSC - Corporation 69 1
SentinelLabs 11 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 678 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5243 1
X Corp - Twitter 2902 1
Webmoney - Вебмани.Ру 545 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
Microsoft Corporation 25208 1
Palo Alto Networks 167 1
Bitdefender 160 1
IBM - International Business Machines Corp 9547 1
Alibaba Group 449 1
Broadcom - VMware 2488 1
Trend Micro 629 1
Sappi North America 1 1
Hasbro 40 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1384 1
NanduQ - Qiwi 1003 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 45 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 417 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13551 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31396 13
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3134 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31785 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7725 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9718 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1732 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3259 4
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 858 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2309 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4742 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16648 3
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1747 2
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 174 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 886 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25929 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4260 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9679 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27050 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6229 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72484 2
Crowdsourcing - Краудсорсинг 213 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13292 1
Кибербезопасность - СКЗИ - AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 207 1
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 45 1
JavaScript-сниффер - JS-сниффер - Вредоносный JavaScript-код 17 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4332 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1708 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5847 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1333 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 350 1
C&C - Command and Control server 92 1
SRP - Software Restriction Policies - Политика ограниченного использования программ 3 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 750 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 567 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17767 1
Оповещение и уведомление - Notification 5323 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 468 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 718 1
Кибербезопасность - YARA rules - YARA-правила идентификации и классификации вредоносного ПО 28 1
Microsoft Windows 16272 6
Microsoft Office 3930 4
Google Chrome - браузер 1637 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 689 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1311 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 864 3
Linux OS 10827 3
Google YouTube - Видеохостинг 2874 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2333 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 616 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 648 2
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 335 1
Pidgin - Libgaim - Gaim - libpurple - мессенджер 58 1
FileZilla - FTP-клиент 24 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 422 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 416 1
Orbitum - Браузер 3 1
Torch - Браузер 21 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 39 1
FreePik 1392 1
IBM Aspera 12 1
Discord 143 1
Opera Browser - Браузер 1032 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 117 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 40 1
VK - Mail.ru Амиго (Amigo) - браузер 30 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 279 1
Popcorn Time - кроссплатформенный свободный BitTorrent-клиент - онлайн-кинотеатр 10 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 466 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 286 1
Google - reCaptcha - re:CAPTCHA - NoCAPTCHA 24 1
Microsoft Windows PowerShell 218 1
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 254 1
JavaScript - JS - язык программирования 1318 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5132 1
C/C++ - Язык программирования 837 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 343 1
Mozilla Firefox - браузер 1916 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 109 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 309 1
Мельникова Анастасия 431 4
Галушкин Олег 182 3
Кремец Виталий 6 2
Зайцев Михаил 306 2
Duncan Brad - Данкан Брэд 1 1
Kremez Vitali - Кремец Витали 1 1
Водясов Алексей 222 1
Гинятуллин Роман 61 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53341 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18096 2
США - Мичиган 270 1
Европа Восточная 3121 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 1
Россия - РФ - Российская федерация 155780 1
США - Нью-Джерси 302 1
Турция - Турецкая республика 2479 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1145 1
Япония 13519 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 708 1
Иран - Исламская Республика Иран 1114 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1115 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1058 2
Английский язык 6858 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 608 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 227 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54716 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11387 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6324 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6870 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1625 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 784 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1553 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3017 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4920 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 560 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8887 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3055 1
BleepingComputer - Издание 405 6
Reddit 352 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 969 1
