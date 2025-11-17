Получите все материалы CNews по ключевому слову
MalwareHunterTeam
СОБЫТИЯ
MalwareHunterTeam и организации, системы, технологии, персоны:
|Sappi North America 1 1
|Hasbro 40 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1384 1
|NanduQ - Qiwi 1003 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
|Мельникова Анастасия 431 4
|Галушкин Олег 182 3
|Кремец Виталий 6 2
|Зайцев Михаил 306 2
|Duncan Brad - Данкан Брэд 1 1
|Kremez Vitali - Кремец Витали 1 1
|Водясов Алексей 222 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|BleepingComputer - Издание 405 6
|Reddit 352 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400238, в очереди разбора - 732479.
Создано именных указателей - 185918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.