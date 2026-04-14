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Индексная книга (каталог) CNews*
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C&C Command and Control server

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.04.2026 Центр кибербезопасности «РТК-Сервис» предупредил о рисках превращения корпоративных сетей в ботнеты из-за использования WhatsApp* 1
01.12.2025 Сеть магазинов косметики «Подружка» подключается к сервису самовывоза Wildberries 1
10.10.2025 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и Bi.Zone Secure DNS 1
07.10.2025 «Гарда» обнаружила кибератаку с использованием техник группировки APT41 1
19.08.2025 Wildberries подвела итоги работы моделей продаж DBS, EDBS, Click&Collect за первый год 1
17.07.2025 Заглянуть внутрь трафика: как Kaspersky NGFW видит больше, чем обычный файрвол 1
18.03.2025 Мошенники начали рассылать в Telegram сообщения о смерти знакомого, прикрепляя файл с вирусом 1
11.12.2024 «Гарда» расширяет возможности детектирования неизвестных угроз . 1
09.09.2024 Опасный китайский бэкдор атакует Linux и Windows 4
29.08.2024 «Гарда NDR» противостоит сложно детектируемым сетевым угрозам 1
29.07.2024 Ошибка во встроенном антивирусе Windows позволяет заражать ПК с минимальными усилиями 1
20.06.2024 «Гарда» увеличила производительность системы NDR в восемь раз 1
13.06.2024 Сеть строительных гипермаркетов OBI объявила о сотрудничестве с «Мегамаркетом» 1
04.04.2024 Security Vision сообщает о выходе новой версии продукта Security Vision UEBA 1
29.05.2023 «Доктор Веб» обнаружила Android-приложения со шпионским модулем SpinOk 1
29.05.2023 «Гарда Технологии» обновила собственную NDR-систему 1
05.04.2023 Одобренный властями США онлайн-сервис подачи налоговых деклараций подсаживал посетителям трояны 1
13.12.2022 Никита Виноградов, Банк «ФК Открытие»: Со сложностями достойно справились те, кто давно занимался вопросом корпоративного технологического суверенитета 2
31.08.2022 ВСК защищена более чем от 13 тыс. нежелательных ресурсов ежедневно 1
26.07.2022 «Лаборатория Касперского» обнаружила новый UEFI-руткит ComicStrand 1
01.07.2021 Специалисты Check Point Software Technologies обнаружили атаку на правительство Афганистана 1
07.06.2021 Check Point: китайские хакеры использовали новый бэкдор для слежки за правительством одной из стран ЮВА 1
23.04.2021 Команда Check Point Research отследила 130 атак с использованием Telegram 1
06.04.2021 Новый банковский троян Janeleiro атаковал корпоративных пользователей в Бразилии 1
12.03.2021 Check Point Research: в 10 приложениях в Google Play найден опасный дроппер 1
10.03.2021 Avast: эволюционировавший банковский троян Ursnif атаковал пользователей по всему миру 1
02.02.2021 Новый вирус Kobalos атаковал суперкомпьютеры в Европе, Америке и Азии 3
13.01.2021 Check Point Research обнаружила новый троян удаленного доступа Rogue от разработчика вредоносного ПО для Android 2
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
03.09.2020 Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой 3
17.08.2020 ESET: банковский троян Mekotio похищает данные пользователей из Chrome 1
17.07.2020 Eset: троянизированные приложения для Mac используются для сбора файлов cookie и скриншотов 1
15.07.2020 Eset: новый вредонос маскируется под мессенджер и похищает данные пользователей 1
13.07.2020 Вредоносное ПО Joker снова обошло защиту Google Play Store 1
15.06.2020 Eset: киберпреступники атаковали компании с использованием инструментов MS Office 1
02.06.2020 Eset: группировка киберпреступников Turla использует интерфейс Gmail для атак на пользователей 1
26.05.2020 Eset: в Google Play обнаружено приложение, которое похищает деньги со счетов пользователей 1
14.05.2020 Eset: киберпреступники используют новые методы DDoS-атак 1

Публикаций - 94, упоминаний - 112

C&C и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1161 25
Check Point Software Technologies 829 13
Microsoft Corporation 25775 8
EA - Electronic Arts 1317 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Google LLC 12690 7
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
Trend Micro 651 5
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Telegram Group 2940 4
Turla - Хакерская группировка 23 4
Danger Close Games - DreamWorks Interactive LLC - EA Los Angeles 34 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Apple Inc 13156 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
Gen Digital - Avast Software 184 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 3
MVPower 12 3
Ростелеком 10948 2
Alibaba Group 473 2
9594 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 2
Schneider Electric 614 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 2
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 2
Dropbox 527 2
Rimini Street 77 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 2
Schneider Electric Secure Power 65 2
Такском - Taxcom 256 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
APT32 - FireEye - OceanLotus Group - Хакерская группировка 6 2
Центр2М - Center2М 67 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Альфа-Банк 1979 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 2
OKS Group 51 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 2
Траско - Trasko 32 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 2
Совет национальной безопасности Афганистана - Национальный директорат безопасности Афганистана 1 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
Правительство Румынии 8 1
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии - Правоохранительные органы Италии 18 1
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 37 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
U.S. Department of Defense - USCENTCOM или CENTCOM - United States Central Command - Центральное командование США 4 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 75
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 74
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 37
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 34
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 26
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 18
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 17
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 16
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 14
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 14
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 13
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 13
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 13
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 12
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 10
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 10
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 10
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 7
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 621 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
Microsoft Windows 16882 23
Google Android 15244 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 9
Linux OS 11533 8
EA Command & Conquer - Компьютерная игра 134 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
JavaScript - JS - язык программирования 1425 7
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 7
Microsoft Office 4170 5
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 126 5
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 5
Google Chrome - браузер 1701 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 4
Microsoft Windows PowerShell 250 4
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 4
ИКС - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 24 3
Apple macOS 2419 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 3
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 3
Microsoft Outlook 1506 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 3
Google VirusTotal 108 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Google Firebase Cloud Messaging (FCM) - Google Cloud Messaging (GCM) - Google Message Discovery - Google Message Continuity - служба обмена сообщениями 33 3
Oracle - Sun Fire 113 2
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 27 2
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 88 2
Сбер - BI.ZONE Secure DNS 11 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 2
Brute Ratel C4 6 2
Sliver 13 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 2
Дягилев Василий 84 6
Грибанов Станислав 21 4
Чаркин Евгений 317 3
Абакумов Евгений 227 3
Путятинский Сергей 112 3
Платонов Михаил 42 3
Антонов Александр 77 3
Селихов Дмитрий 15 3
Кузин Вадим 38 3
Савцов Игорь 29 3
Валчев Стоян 48 3
Мищенко Евгений 15 3
Бондарик Александр 7 3
Finkelsteen Lotem - Финкельстин Лотем 5 2
Шлеин Елизавета 20 2
Галушкин Олег 182 2
Трофимова Людмила 50 2
Каюмов Шамиль 53 2
Прохорова Алла 66 2
Богданов Кирилл 112 2
Дьяченко Валерий 96 2
Халматов Максим 64 2
Урьяс Вадим 98 2
Клепиков Алексей 121 2
Сотин Денис 216 2
Слышкин Василий 129 2
Карпов Иван 79 2
Семенихин Игорь 56 2
Нестеров Алексей 175 2
Степченков Максим 65 2
Сирота Юрий 67 2
Сыкулев Андрей 85 2
Соловьев Алексей 97 2
Васильев Владислав 59 2
Мискевич Евгений 50 2
Ямщиков Владимир 51 2
Генкина Екатерина 43 2
Вахнин Павел 53 2
Лебедев Антон 53 2
Рубин Адар 47 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Европа 24964 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Япония 13807 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
Европа Восточная 3138 4
Иран - Исламская Республика Иран 1155 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Ближний Восток 3154 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Украина 7928 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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