Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
C&C
Command and Control server
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Публикаций - 61, упоминаний - 84
C&C упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
|Qiwi 783 1
|Альфа-Банк 1127 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
|Галушкин Олег 168 2
|Дягилев Василий 83 2
|Хромцова Зузана 3 2
|Калинин Александр 95 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Широкова Анна 1 1
|Yen Nathan - Йен Натан 6 1
|Войтешек Ян 2 1
|Водясов Алексей 97 1
|Securelist 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru