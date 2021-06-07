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07.06.2021 Check Point: китайские хакеры использовали новый бэкдор для слежки за правительством одной из стран ЮВА 2
23.04.2021 Команда Check Point Research отследила 130 атак с использованием Telegram 1
12.03.2021 Check Point Research: в 10 приложениях в Google Play найден опасный дроппер 1
10.03.2021 Avast: эволюционировавший банковский троян Ursnif атаковал пользователей по всему миру 1
02.02.2021 Новый вирус Kobalos атаковал суперкомпьютеры в Европе, Америке и Азии 1
13.01.2021 Check Point Research обнаружила новый троян удаленного доступа Rogue от разработчика вредоносного ПО для Android 3
03.09.2020 Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой 3
17.08.2020 ESET: банковский троян Mekotio похищает данные пользователей из Chrome 1
17.07.2020 Eset: троянизированные приложения для Mac используются для сбора файлов cookie и скриншотов 1
15.07.2020 Eset: новый вредонос маскируется под мессенджер и похищает данные пользователей 1
13.07.2020 Вредоносное ПО Joker снова обошло защиту Google Play Store 1
15.06.2020 Eset: киберпреступники атаковали компании с использованием инструментов MS Office 1
02.06.2020 Eset: группировка киберпреступников Turla использует интерфейс Gmail для атак на пользователей 1
26.05.2020 Eset: в Google Play обнаружено приложение, которое похищает деньги со счетов пользователей 1
14.05.2020 Eset: киберпреступники используют новые методы DDoS-атак 1
19.12.2019 Check Point сообщила о резком росте угроз для мобильных устройств 1
13.12.2019 Eset обнаружила вредонос, который маскируется под локальный порт Windows 1
08.11.2019 Восьмилетнее воровство военных данных обнаружили после ухода хакеров на пенсию 1
24.10.2019 Check Point: вредоносные рассылки, имитирующие бухгалтерские документы, атаковали российские компании 1
21.10.2019 Поддельный русский Tor Browser ворует биткоины и деньги с кошельков Qiwi 1
11.10.2019 За российскими дипломатами 7 лет следят с помощью шпионского ПО 1
10.10.2019 Eset: банковский троян использовал Youtube для кражи криптовалюты 1
03.10.2019 Avast: более 800 тысяч россиян стали жертвами банковского ботнета 1
17.09.2019 Eset раскрыла детали политических кибератак на Ближнем Востоке 1
03.09.2019 Zyxel представила облачный ИБ-фильтр с защитой в реальном времени 1
28.08.2019 Avast обнаружил 850 тысяч случаев заражения ПК вредоносной программой Retadup 1
12.08.2019 Eset зафиксировала кибератаку на посетителей порносайтов 1
12.08.2019 IBM научилась взламывать чужие корпоративные сети с помощью курьерской доставки 1
06.08.2019 Eset раскрыла детали атаки на военные ведомства Венесуэлы 2
26.07.2019 Eset обнаружила новую версию трояна группировки APT15 1
16.07.2019 Eset предупредила об активности хакеров Buhtrap в области кибершпионажа 1
09.07.2019 Eset обнаружила бэкдор, атакующий пользователей торрентов 2
29.05.2019 Eset обнаружила новые инструменты киберпреступной группировки Turla 2
17.04.2019 Eset обнаружила новый бэкдор для macOS 1
28.03.2019 Eset изучила новые приемы группировки Oceanlotus 1
18.03.2019 Удачно замаскированный троян три года грабит средний и малый бизнес 1
11.12.2018 Group-IB: хакеры похитили 40 тысяч учетных записей на госресурсах 30 стран мира 1
30.08.2018 Check Point: число атак на маршрутизаторы и устройства интернета вещей удвоилось 1
26.03.2018 Трояны научились воровать данные с помощью Telegram 1
19.10.2017 Приложения в Google Play для Minecraft вовлекают смартфоны в ботнет 1

Публикаций - 61, упоминаний - 84

C&C упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ESET 989 16
SEC Consult Services 931 5
Microsoft Corporation 11143 5
Google LLC 7168 4
Apple Inc - Эппл Рус 7729 3
Check Point Software Technologies 447 3
Avast Software 120 2
APT32 - FireEye - OceanLotus Group - Хакерская группировка 6 2
MVPower 11 2
Buhtrap - Хакерская группировка 12 1
Монитор безопасности 69 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
EA - Electronic Arts 915 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
ShadowBrokers - хакерская группировка 8 1
APT15 - Хакерская группировка 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Gamaredon - Хакерская группировка 3 1
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 1
Webroot Software 14 1
Turla - Хакерская группировка 19 1
ZyXEL Communications 169 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
IBM 3554 1
Flashpoint 8 1
APT-C - Donot - Хакерская группировка 4 1
Telegram Group 702 1
Palo Alto Networks 80 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
Qiwi 783 1
Альфа-Банк 1127 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 5 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 1
Министерство иностранных дел Финляндии 3 1
Пентагон - Центральное командование США - United States Central Command - USCENTCOM или CENTCOM 2 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 13
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 6
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 3
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 3
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 3
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 3
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 2
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 32 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 110 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 2
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 49 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 55 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 1
MSISDN - Mobile Subscriber Integrated Services Digital Number - Номер мобильного абонента цифровой сети с интеграцией служб для связи 11 1
XOR - алгоритм шифрования 2 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 63 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 301 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 62 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 49 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Google Android 10751 14
Microsoft Windows 10 6670 13
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
JavaScript - Язык программирования 633 4
Linux OS 4272 4
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 4
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 4
Google Chrome - браузер 1118 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 3
Microsoft Windows PowerShell 94 3
Microsoft Outlook 650 3
SQL - Язык программирования 434 3
Microsoft Office 1948 3
Java - Язык программирования 1179 2
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 83 2
Apple macOS 930 2
Apple Mac 1460 2
Microsoft Windows 854 2
Coinhive - Сервис криптовалютного майнинга 21 2
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 2
Check Point Global Threat Index 24 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 1
Zyxel SecuReporter 4 1
Microsoft Edge - Браузер 990 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
Apple iSight 51 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 1
uTorrent - bittorrent-клиент 23 1
Avast Threat Intelligence 2 1
Webroot BrightCloud Threat Intelligence 1 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
JSEcoin - криптовалюта 7 1
Microsoft BITS - Microsoft Background Intelligent Transfer Service - WindowsBITSAdmin 8 1
Malwarebytes - Антивирусная программа 28 1
Apple macOS X 905 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Check Point Mobile Threat Prevention 15 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2094 1
Галушкин Олег 168 2
Дягилев Василий 83 2
Хромцова Зузана 3 2
Калинин Александр 95 1
Гинятуллин Роман 61 1
Мельникова Анастасия 166 1
Широкова Анна 1 1
Yen Nathan - Йен Натан 6 1
Войтешек Ян 2 1
Водясов Алексей 97 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
Европа 3781 4
Бразилия - Федеративная Республика 1131 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Германия - Федеративная Республика 3664 3
Франция - Французская Республика 2139 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Восточная Европа 1688 2
Украина 3389 2
Индия - Республика 2181 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Латинская Америка 725 2
Хорватия - Республика 118 2
Чехия - Чешская Республика 499 2
Иран - Исламская Республика Иран 376 2
Словакия - Словацкая Республика 214 2
Саудовская Аравия - Королевство 278 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
Нидерланды 977 1
Бельгия - Королевство 399 1
Таиланд - Королевство 362 1
Чили - Республика 121 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 1
Судан - Республика 41 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 31 1
Танзания - Объединённая Республика 37 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Польша - Республика 834 1
Италия - Итальянская Республика 1399 1
Ближний Восток 1478 1
Филиппины - Республика 211 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Венгрия 295 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 3
Русский язык 991 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Securelist 7 1
Check Point Research 47 2
AV-Test Institute 26 1
IBM X-Force Red Team 3 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
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