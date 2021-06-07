Команда Check Point Research отследила 130 атак с использованием Telegram 1

Check Point Research обнаружила новый троян удаленного доступа Rogue от разработчика вредоносного ПО для Android 3

Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой 3

Вредоносное ПО Joker снова обошло защиту Google Play Store 1

Check Point сообщила о резком росте угроз для мобильных устройств 1

Восьмилетнее воровство военных данных обнаружили после ухода хакеров на пенсию 1

Поддельный русский Tor Browser ворует биткоины и деньги с кошельков Qiwi 1

За российскими дипломатами 7 лет следят с помощью шпионского ПО 1

Eset раскрыла детали политических кибератак на Ближнем Востоке 1

Avast обнаружил 850 тысяч случаев заражения ПК вредоносной программой Retadup 1

Eset зафиксировала кибератаку на посетителей порносайтов 1

IBM научилась взламывать чужие корпоративные сети с помощью курьерской доставки 1

Eset раскрыла детали атаки на военные ведомства Венесуэлы 2

Eset обнаружила новую версию трояна группировки APT15 1

Eset предупредила об активности хакеров Buhtrap в области кибершпионажа 1

Eset обнаружила новые инструменты киберпреступной группировки Turla 2

Eset обнаружила новый бэкдор для macOS 1

Eset изучила новые приемы группировки Oceanlotus 1

Удачно замаскированный троян три года грабит средний и малый бизнес 1

Трояны научились воровать данные с помощью Telegram 1