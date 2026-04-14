Индексная книга (каталог) CNews*
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C&C Command and Control server
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 94, упоминаний - 112
C&C и организации, системы, технологии, персоны:
|Дягилев Василий 84 6
|Грибанов Станислав 21 4
|Чаркин Евгений 317 3
|Абакумов Евгений 227 3
|Путятинский Сергей 112 3
|Платонов Михаил 42 3
|Антонов Александр 77 3
|Селихов Дмитрий 15 3
|Кузин Вадим 38 3
|Савцов Игорь 29 3
|Валчев Стоян 48 3
|Мищенко Евгений 15 3
|Бондарик Александр 7 3
|Finkelsteen Lotem - Финкельстин Лотем 5 2
|Шлеин Елизавета 20 2
|Галушкин Олег 182 2
|Трофимова Людмила 50 2
|Каюмов Шамиль 53 2
|Прохорова Алла 66 2
|Богданов Кирилл 112 2
|Дьяченко Валерий 96 2
|Халматов Максим 64 2
|Урьяс Вадим 98 2
|Клепиков Алексей 121 2
|Сотин Денис 216 2
|Слышкин Василий 129 2
|Карпов Иван 79 2
|Семенихин Игорь 56 2
|Нестеров Алексей 175 2
|Степченков Максим 65 2
|Сирота Юрий 67 2
|Сыкулев Андрей 85 2
|Соловьев Алексей 97 2
|Васильев Владислав 59 2
|Мискевич Евгений 50 2
|Ямщиков Владимир 51 2
|Генкина Екатерина 43 2
|Вахнин Павел 53 2
|Лебедев Антон 53 2
|Рубин Адар 47 2
|Securelist 30 2
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
|heise online - heise security 122 1
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 1
|The Verge - Издание 619 1
|Reddit 398 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.