Wildberries подвела итоги работы моделей продаж DBS, EDBS, Click&Collect за первый год

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) подвела первые итоги развития направления доставки силами продавца, включающей в себя модели «Витрина» (DBS), «Витрина экспресс» (EDBS) и Click&Collect (Самовывоз). Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

За год на витрине появилось более 20 млн товарных позиций, представленных по моделям DBS, EDBS и Click&Collect, что явно демонстрирует востребованность направления на рынке электронной коммерции.

DBS и EDBS

«Витрина» позволяет продавцу самостоятельно контролировать сборку и доставку заказа напрямую покупателю. Эта модель оказалась особенно удобна для категорий, где важен персонализированный сервис или особые условия транспортировки: от мебели и техники до автомобилей и крупногабаритных товаров. За первый год количество продавцов, подключающихся к DBS, ежемесячно увеличивалось на 14%, а число покупателей — на 20%.

Категории товаров также расширились: по DBS уже можно продавать СГТ и КГТ+ товары, автомобили, каркасные и даже плавучие дома.

За время работы модель собрала целый список из персональных статистик-«рекордов» по заказам, а именно: самым популярным товаром стала складная беговая дорожка (более 4,8 тыс. заказов), которую значительно чаще стали заказывать с наступлением осенне-зимнего сезона; самым дорогим — автомобиль Changan CS95 стоимостью более 4 млн руб.; самая дальняя доставка составила 10 163 км; самый активный клиент оформил 282 заказа за год.

«Витрина экспресс» — ускоренная версия DBS, где продавец доставляет товар клиенту в пределах 4 часов. Модель идеально подходит для категорий со срочным спросом — продукты, цветы, зоотовары, продукция для праздника. А также EDBS стала драйвером для роста новых категорий продукции на витрине Wildberries, которые развиваются в рамках направлений e-grocery и FoodTech: фермерская свежая еда, кондитерские изделия и даже готовые блюда из ресторанов и фуд-сервисов.

EDBS демонстрирует активные темпы роста: количество заказов растет на 50% в месяц, GMV — на 25%. А покупатели теперь могут найти товары с экспресс-доставкой в специальном разделе на сайте и в приложении.

Теперь к моделям DBS и EDBS могут подключиться продавцы не только из России, но и из Белоруссии, Казахстана и Армении. А за последние дни география модели расширилась и на Узбекистан и Кыргызстан.

Click&Collect

«Самовывоз из магазина продавца» — самая молодая модель на Wildberries, запущенная в конце 2024 г. Она позволяет покупателю бронировать товары на маркетплейсе и забирать их непосредственно в торговых точках продавца. Это снижает расходы на логистику и дополнительную упаковку, а также расширяет ассортимент доступных товаров.

Несмотря на то, что модели чуть более полугода, она уже демонстрирует впечатляющий результат: ежемесячный рост числа продавцов составляет 78%, а покупателей — 66%. Заказы и GMV увеличиваются в среднем на 50% и 66% соответственно. К проекту уже подключились крупные партнеры: супермаркет напитков «ВинЛаб», интернет-аптека POLZAru, оператор мобильной связи «Билайн», интернет-магазин «Ситилинк», книжная сеть «Читай-город — Буквоед» и др.

Совсем скоро модель «Самовывоз из магазина продавца» (C&C) официально станет доступна не только в России, но и в пяти странах СНГ — Белоруссии, Казахстане, Армении, Узбекистане и Кыргызстане. Это открывает новые перспективы для тысяч локальных продавцов, у которых есть собственные торговые точки.

«Маркетплейс фиксирует огромный интерес к моделям продаж, где логистические процессы берет на себя сам продавец. Это дает гибкость и удобство ведения бизнеса на маркетплейсе, а также отвечает растущему спросу покупателей на скорость доставки и разнообразие форматов получения товаров. Мы благодарны всем нашим партнерам, которые за этот год сделали DBS, EDBS и Click&Collect настоящими точками роста, и уверены, что впереди нас ждет еще больше совместных возможностей», — сказала руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин.

Компания продолжает развивать инструменты для DBS-продавцов: появились временные слоты для получения заказа, возможность настраивать минимальную корзину и бесплатную доставку от определенной суммы.