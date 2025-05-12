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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шлеин Елизавета



12.05.2025 СДЭК начнет доставлять товары клиентам Wildberries 1
12.05.2025 СДЭК запускает прямую интеграцию по DBS для Wildberries 1
24.03.2025 Wildberries запускает Click&Collect в 16 российских городах 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шлеин Елизавета и организации, системы, технологии, персоны:

Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 754 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12341 2
Торговля розничная - Click&Collect - самовывоз 35 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11478 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2033 1
Россия - СФО - Новосибирск 4411 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1708 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4047 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3068 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5903 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7286 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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