Wildberries позволит всем российским продавцам подключиться к сервису самовывоза

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) открывает доступ к сервису Click&Collect для всех российских продавцов Wildberries, в том числе из малых населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Click&Collect позволяет пользователям заказывать товары на маркетплейсе и забирать их напрямую в магазине или на складе продавца. Такой формат предлагает еще один сценарий получения заказов, особенно в городах, где развита офлайн-инфраструктура партнеров Wildberries.

Первые результаты запуска сервиса показали высокую востребованность как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей. Так, средний ежемесячный темп роста числа партнеров, подключившихся к Click&Collect, составляет порядка 110%, а общее количество товаров, заказанных через сервис самовывоза, растет от месяца к месяцу почти на 75%.

Сценарий оформления заказа сохраняет свою простоту: покупатель выбирает нужный товар на Wildberries, добавляет его в корзину, а затем — на этапе оформления — выбирает точку самовывоза продавца на карте. Там же можно увидеть сроки хранения и график работы точки.

После подтверждения заказа продавец самостоятельно комплектует товар и готовит его к выдаче — сроки сборки и хранения он определяет сам. При этом максимальный срок сборки составляет не более 72 часов, а срок хранения – от 24 часов до 30 дней.

Сервис поддерживает предоплатную схему для большинства категорий продукции. Исключение составляют товары, для которых действуют особые требования (например, ветеринарные рецептурные препараты) — в таких случаях предусмотрена оплата на месте при получении.

«Открывая доступ к Click&Collect для всех российских продавцов, мы выходим еще на одну важную ступень в развитии логистических сценариев Wildberries и Russ. Мы стремимся создавать условия, в которых партнеры могут гибко управлять моделью продаж, а покупатели — выбирать удобный для себя вариант получения заказов. За счет этого решения продавцы получают дополнительный трафик и точку контакта с клиентом, а сами покупатели — уверенность, что нужный товар окажется рядом с домом или работой», — сказала руководитель направления доставки силами продавца объединенной компании Wildberries и Russ Елизавета Шлеин.

Wildberries и Russ начала тестировать модель продаж Click&Collect — услугу самовывоза из торговых точек — в конце 2024 г. А уже в марте 2025 г. сервис запустился сразу в 16 крупнейших городах-миллионниках России. К проекту уже присоединились такие игроки из ритейл-рынка, как сеть супермаркетов напитков «ВинЛаб», интернет-аптека Polzaru, оператор сотовой связи «Билайн», интернет-магазин электроники и бытовой техники «Ситилинк», а также книжная сеть «Читай-город — Буквоед».