Wildberries подключила «Рив Гош» к сервису самовывоза

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) договорилась о стратегическом партнерстве в развитии категории «Красота» с российским ритейлером «Рив Гош». По условиям сотрудничества «Рив Гош» подключился к сервису самовывоза Click&Collect и получил собственный раздел в каталоге парфюмерии и косметики Wildberries. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

На онлайн-витрине Wildberries уже доступно более 12 тыс. товаров из ассортимента «Рив Гош»: декоративная и уходовая косметика, парфюмерия ведущих мировых брендов, аптечная косметика, а также продукция для детей, сумки, обувь и аксессуары.

На старте запуска подключена вся сеть «Рив Гош» из 252 магазинов по всей России, включая такие крупные города и регионы, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Тверь, Рязань, Владимир, Ярославль и др.

Покупателю достаточно выбрать понравившийся товар на Wildberries, выбрать ближайший магазин сети для самовывоза и оплатить заказ в приложении или на сайте. Заказ будет собран в течение 2 часов и доступен для получения в течение 48 часов.

«Рив Гош стал первым из крупных игроков в beauty-сегменте, который предложил покупателям Wildberries косметику и парфюмерию в формате Click&Collect. Такой формат одновременно сочетает комфорт онлайн-покупок и офлайн-самовывоза», — отметила руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин.

«Для «Рив Гош» это партнерство — стратегический шаг по усилению онлайн-направления. Будущее ритейла за омниканальностью, и побеждает тот, кто предлагает клиенту бесшовный сервис там и тогда, где и когда ему удобно. Объединяя нашу экспертизу в премиум-сегменте с лидерством Wildberries в онлайн-торговле, мы создаем омниканальное будущее уже сегодня», — сказал президент группы компаний «Рив Гош» Эдгар Шабанов.

Click&Collect — это сервис Wildberries, который позволяет клиентам бронировать товары на онлайн-витрине и забирать их в магазинах партнеров. Новое направление делает покупки удобнее, объединяя возможности e-commerce и офлайн-ритейла.