Wildberries снизит комиссию для продавцов за ускоренную доставку товаров до клиентов

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) предоставит возможность продавцам снизить комиссию за быструю доставку с продаж по моделям «Витрина» (DBS) и «Витрина экспресс» (EDBS). Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Для продавцов, осуществляющих обычную доставку до клиента («Витрина»), будет действовать сниженная комиссия на 2% при условии, если они выполнят доставку в течение 24 часов с момента оформления заказа. При этом минимальная возможная комиссия по данной модели составит 3%.

Для партнеров, выполняющих экспресс-доставку, комиссия снизится на 1% при условии, если доставка будет осуществлена в течение 1 часа.

«Наше активно развивающееся направление DBS, запущенное в прошлом году, становится все более востребованным как среди наших партнеров, так и среди конечных покупателей. Услуга ускоренной доставки является одним из ключевых факторов при оформлении заказа для клиентов как в B2C, так и B2B. Чем быстрее и качественнее доставка — тем лучше опыт взаимодействия с платформой для всех участников работы платформы», — отметила руководитель направления доставки силами продавца Елизавета Шлеин.

«Витрина» — это модель продаж на Wildberries, при которой продавцы хранят товары на собственном складе и своими силами доставляют их покупателям. По модели доставок «Витрина экспресс» продавцы могут осуществлять доставку товаров до четырех часов с помощью собственной логистики.