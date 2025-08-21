Товары из «Еаптека» теперь можно заказать на Wildberries

Компания РВБ (бъединенная компания Wildberries & Russ) подключила к своим моделям продаж одного из игроков e-com фармотрасли – «Еаптека». Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Покупателям уже стала доступна возможность доставки до двери некоторых безрецептурных препаратов, а также витаминов, медтехники, косметических средств и других позиций (всего более 3000 наименований) «Еаптека» в 47 регионах России. Срок доставки при этом составляет от пяти часов с возможностью выбрать желаемый временной интервал для приезда курьера.

Кроме того, в Москве и области клиенты могут заказать товары из «Еаптека» для самовывоза. Пользователь в этом случае оформляет заказ на Wildberries и получает его в одном из 80 пунктов сети «Еаптека». В ассортименте доступно более 7000 товаров.

«Мы рады начать партнерство с «Еаптека» и предложить нашим клиентам новые возможности. Для нас принципиально важно, чтобы клиенты получали не только широкий выбор, но и удобные форматы доставки. Такой опыт делает онлайн-покупки еще более комфортными и полезными для покупателей. В наших ближайших планах масштабирование возможности заказа и доставки из «Еаптека» по всей ее партнерской сети в России», – сказала руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин.

Компания продолжает развивать инструменты для продавцов по схемам доставок маркетплейса: уже появились временные слоты для получения заказа, возможность настраивать минимальную корзину и бесплатную доставку от определенной суммы.