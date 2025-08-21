Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Товары из «Еаптека» теперь можно заказать на Wildberries

Компания РВБ (бъединенная компания Wildberries & Russ) подключила к своим моделям продаж одного из игроков e-com фармотрасли – «Еаптека». Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Покупателям уже стала доступна возможность доставки до двери некоторых безрецептурных препаратов, а также витаминов, медтехники, косметических средств и других позиций (всего более 3000 наименований) «Еаптека» в 47 регионах России. Срок доставки при этом составляет от пяти часов с возможностью выбрать желаемый временной интервал для приезда курьера.

Кроме того, в Москве и области клиенты могут заказать товары из «Еаптека» для самовывоза. Пользователь в этом случае оформляет заказ на Wildberries и получает его в одном из 80 пунктов сети «Еаптека». В ассортименте доступно более 7000 товаров.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

«Мы рады начать партнерство с «Еаптека» и предложить нашим клиентам новые возможности. Для нас принципиально важно, чтобы клиенты получали не только широкий выбор, но и удобные форматы доставки. Такой опыт делает онлайн-покупки еще более комфортными и полезными для покупателей. В наших ближайших планах масштабирование возможности заказа и доставки из «Еаптека» по всей ее партнерской сети в России», – сказала руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин.

Компания продолжает развивать инструменты для продавцов по схемам доставок маркетплейса: уже появились временные слоты для получения заказа, возможность настраивать минимальную корзину и бесплатную доставку от определенной суммы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Управление облачной инфраструктурой 2025

Microsoft перекрыла китайским компаниям доступ к оповещениям о «дырах» в софте

Топ-35 игроков российского рынка ИИ-решений в 2024 г. заработали ₽43 млрд

В Ozon логистический коллапс. Склады перегружены, фуры не разгружаются сутками, заказы задерживаются. Ozon частично признает проблему

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Цена подписки на онлайн-кинотеатры в России за полгода выросла до 50%

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: